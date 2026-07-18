“Este es el corte”: la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la final del Mundial 2026 ante España

El asado de la selección argentina en la previa a la final del Mundial con España

La previa de la final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo a las tradiciones del equipo nacional. La selección argentina mantuvo su costumbre y realizó un asado en la concentración, con la participación de futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes. El video con la intimidad del evento fue publicado en la cuenta oficial de X de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

El registro audiovisual, compartido horas antes del duelo decisivo ante España en Nueva York, abrió con una escena que ya se volvió marca registrada del plantel: Lautaro Martínez llamó a la cámara, enfocó su celular y la música comenzó a sonar. La canción elegida para esta ocasión fue “Tierra de Campeones”, de La T y La M, un tema que acompaña a la delegación desde el inicio del torneo y que se transformó en parte de la banda sonora de la convivencia.

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En las imágenes, otro clásico de la concentración: Giuliano Simeone recibió un corte de carne y, tras probarlo, realizó un gesto de aprobación con la mano, una postal que se repitió en varias de las celebraciones del equipo durante el certamen. El Dibu Martínez también se mostró presente, con la frase “este es el corte”, mientras muestra un pedazo de carne recién sacado de la parrilla ante la cámara.

El Chiqui Tapia contribuyó en el armado del asado para la selección argentina

El asado fue supervisado por Diego Iacovone, cocinero histórico de la selección, quien contó con la colaboración de jugadores como Martínez, el Dibu o el Chiqui Tapia. La preparación de la parrilla quedó registrada en el video, donde también se observa al presidente de la AFA acomodando el carbón y participando activamente del evento, una costumbre que siguió durante toda la estadía del equipo en Estados Unidos.

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La publicación de Tapia en X incluyó la frase: “Argentino hasta los huesos. Y sí, hubo asado con la banda”, acompañando las imágenes de la jornada. La AFA trasladó aproximadamente 500 kilos de carne a suelo estadounidense para sostener este ritual a lo largo del campeonato.

El clima de camaradería se reflejó en la participación de futbolistas y miembros del staff. En cada uno de los asados realizados durante el Mundial, figuras como Nicolás González, Alexis Mac Allister, y parte del cuerpo técnico se sumaron a las tareas de la parrilla o acompañaron la preparación.

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Nico González y Alexis Mac Allister, cerca de la parrilla durante el asado de la selección argentina

El video difundido en la previa de la final no solo mostró la preparación de la comida, sino también la importancia del asado como espacio de encuentro. Los cortes elegidos incluyeron asado de tira, vacío, entraña, chorizos y provoletas, entre otros, todos trasladados desde Argentina y preparados según las preferencias del grupo.

Para arribar a la final de la Copa del Mundo, la selección argentina atravesó un camino sinuoso. Comenzó como líder con puntaje ideal en el Grupo J, superando 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. Luego, venció 3-2 a Cabo Verde en suplementario, 3-2 a Egipto en octavos de final, 3-1 a Suiza en suplementario en los cuartos de final y en semifinales eliminó 2-1 a Inglaterra.

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Enfrente estará España, vigente campeón de Europa. Los dirigidos por Luis de la Fuente tuvieron un inicio inesperado, al igualar 0-0 contra Cabo Verde. Sin embargo, luego golearon 4-0 a Arabia Saudita y vencieron 1-0 a Uruguay para quedarse con el primer lugar del Grupo F. En 16avos doblegaron 3-0 a Austria, en octavos superaron 1-0 a Portugal, en cuartos de final eliminaron 2-1 a Bélgica y en semifinales sacaron a Francia, uno de los principales candidatos, al ganar 2-0.

La gran final se llevará adelante este domingo, desde las 16, en el MetLife Stadium (Estadio Nueva York Nueva Jersey por la FIFA).