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Dura crítica del brasileño Ronaldo a Cristiano: “Tal vez tenga nivel para jugar en Arabia Saudita”

El astro brasileño analizó el nivel mostrado por el delantero luso y su compatriota Neymar en la Copa del Mundo 2026

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Ronaldo: "Quizá Cristiano tenga el nivel para Arabia, pero un Mundial..."

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó una fuerte reflexión de Ronaldo Nazário sobre el presente de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en octavos de final. En el programa Resenha do 9 de ESPN Brasil, el ex delantero brasileño ofreció un análisis enfocado en los límites físicos a los que se enfrentan las leyendas del fútbol en la recta final de sus carreras. Según reportó el propio canal, Ronaldo afirmó que “la batalla con el cuerpo es realmente muy dura, muy difícil de ganar”, haciendo referencia directa al astro portugués y a Neymar.

Durante la emisión, Ronaldo subrayó que, a pesar de la determinación y la pasión que caracterizan a figuras como Cristiano Ronaldo, surgen señales físicas que resultan imposibles de ignorar. “Normalmente, tu cuerpo te avisa de que ya no puedes más, de que no estás dando la talla. Creo que llegaron a ese momento de consenso entre ellos y su cuerpo”, expresó el ex futbolista, cuyas declaraciones resonaron en redes sociales tras difundir el recorte en su cuenta de TikTok. Para Ronaldo, la diferencia de nivel entre competiciones como el Mundial y otras ligas internacionales resulta determinante: “Tal vez para jugar en Arabia Saudita todavía tenga el nivel, pero para jugar en un Mundial, nos dimos cuenta de que sí, es mucho más difícil. El nivel es mucho más alto”.

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El ex goleador de Brasil ilustró su argumento con una anécdota personal, estableciendo un paralelismo con las situaciones vividas por Cristiano Ronaldo y Neymar. “A pesar de nuestra pasión, de nuestro amor por el fútbol, de nuestras ganas de seguir jugando para siempre, creo que el cuerpo, al final de cuentas, decide por nosotros”, sostuvo el ex jugador. Según explicó, existe un momento en la carrera de todo deportista en el que la mente y el cuerpo dejan de estar sincronizados. “La mente quiere, pero el cuerpo no le sigue el paso. Mi mente funciona de una manera que mi cuerpo no puede seguir. Si voy a jugar y el balón está a dos metros, creo que voy a llegar. Pero mi cuerpo dice que no”.

La reflexión de Ronaldo Nazário coincidió con la eliminación de Portugal en octavos de final ante España, un resultado que cerró la participación mundialista de Cristiano Ronaldo. En contrapartida, Lionel Messi, a los 39 años, es una de las grandes figuras de la Copa del Mundo, siendo el máximo artillero de la competencia y llevando a Argentina a una nueva final. “Antes te pasabas por encima de todos, arrollabas a todos, ahora ya no es así, tienes que buscar otras soluciones”, sentenció el ex jugador del Inter, Milan, Barcelona y Real Madrid

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El programa también expuso cómo el desgaste físico afecta a las estrellas, incluso fuera de la máxima competencia. Ronaldo Nazário admitió que él mismo evita los partidos improvisados por el riesgo de lesión, a pesar de que su impulso mental le indica lo contrario: “Si voy a jugar y el balón está a dos metros de distancia, creo que voy a llegar, mi mente cree que voy a llegar. Y debería llegar a ese balón. Pero mi cuerpo dice que no. ‘Tranquilo, guapo, tienes casi cincuenta años, te vas a lesionar’”.

En otro fragmento del programa, el astro brasileño analizó el mal desempeño de la Verdeamarelha en las últimas Copas del Mundo. En el certamen desarrollado en Estados Unidos, Canadá y México los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti fueron eliminados en octavos de final a manos de Noruega. “Vi una entrevista muy interesante en la que se hablaba de la selección brasileña. Dijeron lo siguiente: ‘Brasil, desde que empezó a querer imitar a los europeos, está perdiendo. Y está jugando mal, y en fin, desde que Brasil dejó de ser Brasil, ya no ha ganado, ya no ha cautivado al mundo y no ha ganado. Y ha perdido contra todos los europeos’. Así que tenemos que reencontrar nuestra esencia, nuestra forma de jugar”, comentó.

“Sí, tenemos que tener jugadores con regate, tenemos que tener muchos más jugadores con regate, jugadores que en algún momento se enfrenten a una situación, regateen a uno para quitarle el balón al rival, mediocampistas que regateen, porque, es que, jugamos con Casemiro, Bruno Guimarães y Paquetá, que no son jugadores de regate. Siempre hemos tenido jugadores ahí que encuentran una salida regateando a un jugador en una zona importante del campo. Pero eso es todo, creo que tenemos que empezar a mirar hacia el futuro, sin olvidar el pasado, pero mirando hacia el futuro con humildad”, concluyó.

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