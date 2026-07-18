Crimen y Justicia

Mar del Plata: un empleado de un kiosco golpeó a un ladrón con una botella de vino y evitó que robara el local

Ocurrió en un comercio de la avenida Fortunato de la Plaza al 5700, en el barrio El Progreso. Creen que el delincuente ya había robado el negocio en mayo. El video de la secuencia

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Así fue el momento en que Bruno golpeó al delincuente con la botella de vino

Bruno, el empleado de un kiosco de la ciudad de Mar del Plata, protagonizó una temeraria secuencia en la que golpeó con una botella de vino a un delincuente que quiso asaltar el negocio y evitó el robo. El tenso momento quedó registrado por una cámara de seguridad.

Todo ocurrió el jueves pasado a las 19.24, en un comercio ubicado en la avenida Fortunato de la Plaza al 5700, en el barrio El Progreso de la ciudad balnearia. De acuerdo con lo que se ve en la filmación, un hombre con el rostro cubierto ingresó al local y exigió el dinero de la caja.

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Primero, según se escucha, lo saludó al empleado y de inmediato lo amenazó para que le diera el dinero de la recaudación. La reacción de Bruno no se hizo esperar y tomó una botella de vino que estaba sobre el mostrador y comenzó a golpear al delincuente hasta sacarlo del kiosco.

Según su testimonio, el delincuente se acercó y le dijo “dame toda la guita”. Bruno respondió primero con incredulidad, luego lo enfrentó: “Lo agarré de la campera y lo primero que vi fue la botella. Se me pasó por la cabeza en el momento y lo hice”, afirmó en diálogo con Canal 8.

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La secuencia continuó en la vereda donde el trabajador logró llevarlo hasta el piso. Sin embargo, el ladrón logró escapar antes de que llegara la policía. Ambos cayeron en medio del vino derramado y, en ese momento, el empleado propinó algunos golpes antes de que el sospechoso lograra escapar. “En la vereda quiso salir corriendo y lo hago chocar con un tablero. Antes de caernos le pego el botellazo en la nuca, pero se rompe en el piso. Nos caímos, nos resbalamos y se me escapó”, sintetizó Bruno.

Las imágenes de la cámara de seguridad dejaron ver que el delincuente no alcanzó a concretar el robo ni tenía un arma. Bruno manifestó que en ningún momento vio que el asaltante portara algún objeto que pudiera lastimarlo y que, por su comportamiento, lo notó inseguro e indefenso. “Si tenía algo, me lo iba a mostrar. Como no sacó nada, reaccioné”, explicó.

El empleado señaló que el sospechoso sería conocido en la zona y que ya habría intentado robar en otros comercios del barrio. “Las chicas lo conocen y me parece que ya había intentado robarle a una de ellas. Ya está medio visto por el barrio”, comentó.

Bruno expresó su preocupación por la situación de inseguridad en el sector y aseguró que, aunque varias personas le advirtieron que arriesgó demasiado, no está seguro de poder actuar de otra manera en una situación similar. “Me dijeron que la próxima no lo haga. La verdad, no estoy muy seguro de que no vuelva a reaccionar igual”, concluyó el empleado.

“Todos me dijeron que me arriesgué mucho, que no tenía que haberlo hecho, que no haga nada”, añadió. Sin embargo, aseguró que si vuelve a verlo no tendría dudas. “Si vuelve a entrar lo conocería”, afirmó en diálogo con el medio Ahora Mar del Plata.

No sería el primer asalto del delincuente en el kiosco

Los empleados del lugar tiene la firme sospecha de que el delincuente echado por Bruno es el mismo que en mayo pasado ya había robado la recaudación del comercio.

El robo que sufrió el kiosco en mayo pasado

En esa ocasión, según otra filmación que también acompaña esta nota, la cajera vio ingresar al hombre, que sacó una pistola y la amenazó.

Mientras el ladrón agarraba plata, la empleada empezó a gritar que le estaban robando y lo puso en fuga. En ambos la cara estaba tapada.

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