Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Alejandro Awada protagoniza La muerte de un viajante y cumple el anhelo de asumir un gran papel sobre el escenario

Durante más de cuarenta años, Alejandro Awada persiguió un anhelo tan persistente como íntimo: experimentar el gozo pleno de su vocación sobre el escenario. A lo largo de décadas, transitó personajes secundarios y papeles que alimentaron su oficio, pero el deseo de entregarse por completo a un gran protagonista permaneció intacto. Hoy, ese sueño se concreta en la piel de Willy Loman, el emblemático viajante creado por Arthur Miller, en una sala colmada cada fin de semana en el teatro El Tinglado.

Alejandro Awada y la actriz Ingrid Pelicori en La muerte de un viajante de Arthur Miller

Con voz calma y palabras elegidas, Awada confiesa a Teleshow la emoción que le produce interpretar sobre las tablas al personaje escrito por Arthur Miller. “Me llena de orgullo y de satisfacción. Es un personaje de una obra descomunal que tengo la felicidad de interpretar”, expresa, dejando traslucir la gratitud, tras una larga travesía profesional.

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Este primer protagónico en La muerte de un viajante no solo significa un logro profesional, sino también un profundo agradecimiento. Awada reconoce en este desafío una conexión inédita con el sentido más hondo de su vocación, como si el tiempo y el recorrido lo hubieran preparado para vivir este momento con una intensidad renovada.

—¿Cuántas veces este personaje pasó por tu vida?

—Lo estudié cuando estudiaba teatro. No a Willy Loman, sino en teatro hacíamos otra escena de la obra. Eso estudiaba. Después, nunca más tuve la maravilla de acercarme a La muerte de un viajante y recién ahora sucedió.

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—¿Es tu primera vez interpretando a Willy Loman?

—La primera, hay muchas personas que se sorprenden cuando lo digo.

—¿Y cómo te sentís?

—Orgulloso. Y con mucho agradecimiento. Un personaje de una obra impresionante que tengo la felicidad de interpretar los fines de semana. Insisto, me da mucho orgullo y satisfacción.

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Alejandro Awada protagoniza La muerte de un viajante y cumple el anhelo de asumir un gran papel sobre el escenario

—¿Qué te acerca al personaje?

—Su búsqueda, su querer encontrar por lo que tanto luchó. Y le mete para adelante como sea, como pueda. Pasa que tiene, como lo dice uno de sus hijos, sueños equivocados. Y entonces se encuentra con una muralla tremenda.

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—¿Los sueños equivocados son esa búsqueda permanente que puede llevar a la frustración?

—Exactamente, sí, por supuesto. La obra, desde mi punto de vista, es una furiosa crítica al sistema capitalista. Y Willy cree en eso, cree en ser un número uno, en lo suyo. Y pelea, pelea, pelea, pero se encuentra en un momento de su vida con que ya no tiene las herramientas necesarias y además su entorno le empieza a jugar en contra.

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Alejandro Awada recordó que el camino del actor le resultó difícil, aunque nunca quiso dejar la profesión

—¿Le ves un paralelismo a tu vida con la obsesión de Willy?

—En mi vida personal, sobre todo en los comienzos y en los medianos. Una especie de obsesión por salir adelante con mi profesión.

—¿Te costó transitarla?

—Me costó bastante, sí, me costó y no me encontré con una pared. Pude penetrar ese deseo, pude lograrlo, por llamarlo de alguna manera.

—El camino del actor...

—No me resultó para nada fácil ese camino del actor. Fue bravo y sigue siendo muy intenso. Pero jamás quise dejar la profesión.

Alejandro Awada dijo que el camino del actor “no fue fácil” y que este papel le trae orgullo y agradecimiento tras décadas de carrera

—¿Sentías frustración por no encontrar ciertos trabajos?

—Quizá en los comienzos, sí, pero una vez siendo profesional, no encontraba la frutillita del postre. Ese trabajo que me llene de entusiasmo y de confianza y agradecimiento. Los últimos años puede ser que me haya pasado eso y fundamentalmente con lo que estoy haciendo ahora con La muerte de un viajante.

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—¿Cómo fueron tus primeros años?

—Trabajé mucho, mucho ahí, como diez años, hasta que tuve la chance de empezar en el teatro oficial. Pero cuando empiezo a hacer televisión surge el punto de inflexión y comienzo a ser reconocido y la gente empieza a convocar. A partir de ahí no paré más.

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—¿Te llevó mucho tiempo sentirte actor y disfrutar de tu profesión?

—Me llevó bastante tiempo, tal vez demasiado, pero tenía que transitarlo.

—¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te ayudó?

—Mucha terapia...y me ayudo muchísimo el libro Rayuela de Julio Cortázar.

—¿Por qué no podías disfrutar?

—Cuando era joven o en la mediana edad no estaba en condiciones personales de hacerlo.

—¿A qué lo atribuís?

—Por condicionamientos culturales, personales, sociales, familiares.

—¿Cómo lograste empezar a sentir gozo?

—Sucedió, en primer lugar por mí.

—¿Qué te permitió avanzar?

—Andar, y andar más liviano, mucho más liviano en todo sentido.

—¿Qué hacías antes de dedicarte a la actuación?

—Intenté un tiempo trabajar en la empresa familiar. Me tuvieron paciencia hasta que yo me di cuenta que tenía que ir por otro lado, por otros caminos. Y lo intenté y tiempo después, bastante tiempo después, lo encontré.

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—¿Cuáles fueron esas “frutillas del postre”?

—Me fue muy bien con Historia de un clan, con la familia Puccio. Y me fue muy bien con Iosi, el espía arrepentido también. Y además me está yendo muy bien con Willy Loman... hoy estoy muy satisfecho y agradecido.

Alejandro Awada dijo que el camino del actor “no fue fácil” y que este papel le trae orgullo y agradecimiento tras décadas de carrera

—¿De quién o quienés necesitas agradecimiento, reconocimiento?

—De mí mismo. Conmigo mismo. La sensación de haber hecho las cosas bien, estar haciendo las cosas bien. Y entonces me agradezco a mí mismo.

—¿Qué te genera el reconocimiento de tus colegas?

—Me doy cuenta que mis colegas me quieren mucho, me quieren y me respetan y eso me genera agradecimiento también.

—El reconocimiento es importante...

—La palabra que dijiste, sí. Sí, es importante para acompañarnos. Tengo colegas con los que nos estamos acompañando y me gusta mucho.

—¿Tenés prejuicio hoy con la televisión?

—Para nada. Estoy triste porque no se hace ficción en la televisión argentina. Me da mucha tristeza un producto tan valioso, tan rico, ¿no? Sabemos hacer ficción y la hacemos muy bien. A eso agregale lo que sucede con el INCAA y prácticamente no se está filmando. Y a eso se suma lo de las plataformas que vienen con cuentagotas. Si echás una mirada, están todos los actores de la tele y el cine haciendo teatro.

Iosi, El Espía Arrepentido, donde Awada tiene un papel fundamental para la exitosa serie

—¿Qué te gusta hacer fuera de la actuación?

—Ahora soy más lector. Me está gustando ver las miniseries en las plataformas. Otra cosas que me fascina es el golf. Jugué toda mi vida al golf, pero mucho no lo hago. Voy a volver. Es un deporte que me apasiona.

—¿Qué tiene el golf que tanto te atrae?

—Tenés que estar presente. Liviano. Presente y liviano, las dos cosas. Y es un juego. Entonces, se puede ser muy maravilloso, muy divertido y muy placentero.

—¿Qué más disfrutás de lo cotidiano?

—El cafecito en los bares, y el amor de mi mujer y el amor de mi hija.

Una historia de amor y reencuentro

Andy y Alejandro Awada viven un hostoria de amor que había quedado detenida en el tiempo, hoy es presente

—¿Qué podés contar de Andy, tu mujer?

—La amo profundamente. Nos reímos, caminamos, soñamos, nos abrazamos. Pensamos juntos. La encontré.

—¿Cómo y dónde nació esta historia de amor?

—Cuando éramos jóvenes, yo tenía 18 y ella 16, estuvimos de novios. Pasaron cuarenta y cinco años y nos empezamos a escribir. Por Facebook, y WhatsApp, y salimos, y nos enganchamos. Hace un buen tiempo que estamos juntos y disfrutando mucho de nuestra relación.

—¿Por qué se separaron en la juventud?

—Me dejó. Ella dice que no, pero me dejó por otro muchachote. Ella dice que no fue así. Para mí, no. No dan los tiempos, (se ríe).

—¿Cómo fue el reencuentro?

—Yo estaba encantado cuando la volví a ver. Nunca me la saqué del corazón.

Alejandro se reencontró con su amor de adolescencia, Andy, 45 años después y llevan un año y medio juntos, aquí con Nai Awada (Instagram)

—¿Ella también hizo su vida?

—Por supuesto, tiene dos hijas. Y tiene su recontra vida transitada. Nos tocó y nos toca esto, el encontrarnos y el disfrutar de estar juntos.

—¿Cuánto hace que están juntos otra vez?

—Después de no verla desde la adolescencia,hace un año que estamos juntos, disfrutamos mucho de los dos.