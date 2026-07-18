Soledad Cescato presenta a su nuevo novio, bailarín de Sex: “No imaginaba volver a enamorarme”

Soledad Cescato presentó su noviazgo con Yagui Milu

Soledad Cescato, modelo y ex conejita Playboy, le confirmó a Teleshow su nueva relación con Yagui Milu, bailarín, performer y stripper del espectáculo Sex, de José María Muscari. La pareja lleva tres meses y medio juntos, ya convive y decidió hacer pública la relación después de meses de cuidarla en privado. Para Cescato, que se separó tras dos décadas de estar en pareja y tiene una hija, se trata de un comienzo que no tenía en sus planes.

“Después de 20 años de relación y con una hija de cuatro años y medio, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida: separarme. Fue una historia que me dejó cosas maravillosas, una familia y muchísimos recuerdos, pero el amor se había desgastado y entendimos que lo más sano era seguir caminos distintos”, relató.

PUBLICIDAD

La trayectoria de Soledad en los medios comenzó en el modelaje, donde se convirtió en una de las conejitas Playboy más reconocidas del país. Su carrera la llevó a trabajar en distintos países de Latinoamérica y en Estados Unidos, donde trabajó con una de las productoras más importantes de la industria a nivel mundial. Esa exposición la llevó rápidamente a la televisión: participó en realities como Soñando por Bailar y Cantando por un Sueño, y luego se consolidó como panelista en ciclos como Tu Mundo Perfecto, Roberto Pettinato, Este es el Show y Polémica en el Bar. En paralelo, incursionó en la música junto al productor Sebastián Mellino, en un proyecto de rock con difusión en Argentina y en Miami.

Soledad Cescato y Yagui Milu decidieron sacar a la luz su romance

El encuentro que lo cambió todo

Durante la pandemia, Cescato se había instalado de manera definitiva en Junín. Pero la ruptura cambió esa dinámica. “Después de la separación empecé a viajar otra vez a Buenos Aires. Me reencontré con mis amigos, volví a salir, a disfrutar, a hacer cosas que hacía mucho tiempo no hacía. Y fue justamente una de esas salidas la que terminó cambiando mi vida", recordó.

PUBLICIDAD

El momento bisagra llegó aproximadamente seis o siete meses después de la ruptura. “Unos amigos me invitaron a ver Sex, la obra de José María Muscari. Esa noche, mi mejor amigo, Nicolás, me presentó a uno de los bailarines del elenco. Lo vi por primera vez y me pasó algo muy difícil de explicar: hubo un impacto inmediato. Me llamó muchísimo la atención. Se acercó como parte del espectáculo y le dije a mi amigo: ‘Quiero conocerlo’“, relató.

Nicolás ofició de cupido y organizó ese primer encuentro. “Lo que vino después fue completamente inesperado”, resumió Cescato. “Desde el primer momento sentimos una conexión muy especial. Había una energía muy fuerte entre nosotros. Lo más llamativo es que él no quería saber absolutamente nada con volver a tener una relación seria. Venía de malas experiencias, estaba completamente cerrado al amor. Sin embargo, poco a poco los dos fuimos bajando las defensas.”

PUBLICIDAD

Lo que vino después de la separación fue, según sus palabras, un reencuentro con ella misma. “Sinceramente, nunca imaginé que iba a volver a enamorarme. Creía que esa etapa ya había pasado para mí. Después de tantos años compartiendo la vida con una sola persona, pensaba que volver a abrir el corazón iba a ser prácticamente imposible”, confesó.

El hombre que logró eso es Yagui Milu, cuyo nombre real es Yoel Scaiola. Bailarín, performer, acróbata, modelo, influencer y personal trainer, lleva más de una década de trayectoria en el espectáculo. Su vínculo con el escenario comenzó en la adolescencia, en boliches de la zona oeste del Gran Buenos Aires, y con los años fue construyendo un estilo propio que fusiona danza, actuación, acrobacia y sensualidad.

PUBLICIDAD

Yagui Milu se presenta en Sex, la obra de José María Muscari

El artista detrás del personaje

Yagui se especializó en el striptease profesional, disciplina a la que se dedica desde hace más de diez años y que siempre entendió como algo que va mucho más allá de la desnudez. “Ser stripper va mucho más allá de eso; preparo cada show y me lo tomo muy en serio”, declaró en una entrevista. Durante años integró el staff artístico de Vinicius, uno de los espacios más reconocidos del rubro en Ramos Mejía, donde desarrolló gran parte de su experiencia frente al público femenino. Su preparación no se limita al escenario: dedica gran parte de su vida al entrenamiento, a la alimentación y al cuidado físico, que entiende como herramientas de trabajo.

La televisión llegó con Combate, donde se consagró campeón de una de las últimas generaciones del reality. Esa exposición amplió su popularidad y le abrió puertas en campañas publicitarias, trabajos como modelo y nuevos proyectos escénicos. Más adelante participó en El juego empezó, emitido por América TV, donde siguió consolidando su presencia en la pantalla argentina.

PUBLICIDAD

El salto más importante de su carrera llegó al ser convocado para Sex, viví tu experiencia, el espectáculo creado y dirigido por Muscari, que él mismo había identificado como uno de sus grandes sueños profesionales. En distintas entrevistas describió esa incorporación como un antes y un después en su recorrido artístico. Actualmente desarrolla una performance que combina danza, actuación y fuerte presencia escénica dentro de las experiencias inmersivas que ofrece el show.

En paralelo, construyó una presencia relevante en redes sociales, donde comparte entrenamientos, contenido vinculado al fitness y campañas como modelo, una visibilidad digital que creció de manera sostenida después de su paso por Combate. Pese a las propuestas económicas que recibió para realizar contenido sexual explícito o películas para adultos, decidió rechazarlas. La razón, dijo, fue siempre la misma: su hija. “El entrenamiento, el trabajo y la disciplina son los valores que intento transmitirle todos los días”, expresó.

PUBLICIDAD

Soledad Cescato fue conejita de Playboy y pasó por varios realitys. En la pandemia se afincó en Junín, pero ahora está de regreso

Una historia que creció lejos de las cámaras

“Hoy hace apenas tres meses y medio que estamos juntos, pero sentimos que nos conocemos desde hace muchísimos años. Todo fue muy rápido, aunque también muy natural. Nunca tuvimos que forzar nada”, afirmó Cescato. Parte de lo que los acercó fue reconocerse en experiencias paralelas: “Los dos somos padres, los dos veníamos de procesos muy fuertes y los dos teníamos ganas de volver a construir una vida con alguien, aunque ninguno imaginaba que iba a suceder tan pronto.”

La decisión de mantener la relación en reserva durante estos meses no respondió al ocultamiento sino a la protección. “Durante estos meses elegimos cuidar muchísimo nuestra relación. No porque hubiera algo que esconder, sino porque queríamos proteger este vínculo, a nuestras familias y, sobre todo, a nuestras hijas. Necesitábamos que la historia creciera lejos de la exposición y de las opiniones ajenas”, explicó.

PUBLICIDAD

Hoy conviven. Ella reparte su tiempo entre Junín y Buenos Aires. “Pero la realidad es que estamos viviendo un momento de mucha felicidad, mucha tranquilidad y mucho amor”, describió. La decisión de hacer pública la pareja responde a que el vínculo ya está asentado. “Nuestra relación ya está consolidada y no queremos seguir privándonos de vivirla con naturalidad. Siempre fui una persona muy transparente con mi vida. Desde que empecé a trabajar en los medios, la gente me vio durante años al lado de la misma persona y muchos pensaban que nunca me iba a separar”, señaló.

Por eso, cuando se supo que su matrimonio había terminado, una de las preguntas que más recibió fue si alguna vez iba a volver a enamorarse y quién había logrado conquistarla después de una historia de dos décadas. “Hoy ya puedo decirlo con mucha felicidad”, respondió.

PUBLICIDAD

En la actualidad, Soledad Cescato genera contenido para plataformas para adultos, que combina con su actividad empresarial

La otra cara de Cescato

Más allá de la exposición mediática, Cescato construyó en los últimos años un perfil empresarial. Realizó inversiones en el sector inmobiliario y desarrolló emprendimientos en rubros como telefonía, supermercados y farmacias. Actualmente genera contenido para plataformas como OnlyFans, DivasPlay y la aplicación Lección Oral, disponible para usuarios de Personal y Movistar, pero esa actividad convive con la gestión cotidiana de sus negocios.

“Muchas veces la gente cree que mi trabajo pasa solamente por una imagen o por mostrar el cuerpo. La realidad es que siempre pensé en el largo plazo. Aprendí a administrar lo que ganaba, a invertir y a construir un patrimonio. Hoy me considero una mujer empresaria, porque gran parte de mi tiempo está dedicado justamente a gestionar esos proyectos“, afirmó.

Aunque en los últimos años eligió bajar el perfil televisivo para enfocarse en sus emprendimientos y en su vida personal, nunca se alejó del todo del medio. Recibe propuestas para regresar a la pantalla y analiza distintos proyectos para volver a la televisión, convencida de que todavía tiene mucho para contar.

“La vida me enseñó que, incluso cuando uno cree que ya vivió todas las grandes historias, siempre puede sorprenderte. Cuando menos lo esperaba, apareció alguien que me devolvió la ilusión, las ganas de proyectar, de compartir y de volver a apostar por el amor. Y esa, sin dudas, es la mejor noticia que podía dar”, cerró Cescato.