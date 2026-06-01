Sociedad

“¿El Gálvez? No, avenida Alvear”: un conductor alcoholizado chocó contra un edificio, destruyó el auto y se salvó de milagro

El hombre de 33 años perdió el control de su Renault Logan y el vehículo terminó parcialmente incendiado. El test de alcoholemia le arrojó casi cuatro veces más que el límite legal permitido en CABA

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Un hombre de 33 años perdió el control de su Renault Logan en la avenida Alvear al 1400 y el vehículo terminó parcialmente incendiado, mientras el test de alcoholemia le arrojó casi cuatro veces el límite legal permitido en la Ciudad de Buenos Aires

Un hombre de 33 años chocó su auto contra el frente de un edificio en plena avenida Alvear, en el barrio porteño de Recoleta, en la madrugada de este lunes. El vehículo terminó parcialmente incendiado, el conductor salió por sus propios medios y el test de alcoholemia arrojó 1.99 gramos de alcohol en sangre. El hecho quedó registrado en videos que se difundieron en redes sociales.

Fue alrededor de las 4 de la mañana cuando un Renault Logan gris perdió el control sobre la calzada de Alvear al 1400 y fue a impactar contra la fachada de un edificio. Tras el choque, el vehículo se incendió de forma parcial. Al lugar se trasladaron efectivos de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad junto con personal de Bomberos, quienes extinguieron el fuego. El SAME atendió al conductor con diagnóstico de politraumatismos.

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Fuentes del caso indicaron a Infobae, que el propio conductor declaró ante los agentes que, durante el trayecto, un animal se le habría cruzado en el camino y que, al intentar esquivarlo, perdió el control del rodado.

La Policía de la Ciudad confirmó que el test de alcoholemia practicado al hombre arrojó 1.99 gramos de alcohol por litro de sangre. El caso quedó a cargo de la UFLA Este, bajo la instrucción de la doctora Victoria Sánchez.

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El Renault Logan gris terminó incendiado contra la fachada de un edificio en Alvear al 1400, en el barrio de Recoleta
El Renault Logan gris terminó incendiado contra la fachada de un edificio en Alvear al 1400, en el barrio de Recoleta

Las imágenes del auto destrozado y quemado sobre la vereda de Recoleta circularon con rapidez en TikTok. Uno de los testigos que filmó la escena, identificado como Rafa Smith, describió el episodio con una comparación que no tardó en viralizarse: “¿Nürburgring? ¿El autódromo Gálvez? No, señores, la avenida Alvear”.

El testigo también precisó, a su modo, la magnitud del nivel de alcohol detectado: “Uno noventa y nueve. ¿Saben a cuánto equivale uno noventa y nueve? Dos botellas de vino enteras”, señaló Smith en sus videos de TikTok.

El mismo testigo subrayó que el horario y el día atenuaron las posibles consecuencias sobre terceros. “Diga que fue a las cuatro de la mañana”, afirmó Smith, quien también reparó en que el conductor salió ileso del vehículo completamente destruido. “Todo quemado el auto. Prendido fuego. El tipo, ileso. Yo no puedo entender, realmente”, expresó.

La Policía de la Ciudad realizó la consulta con la fiscalía correspondiente tras constatar el resultado del test de alcoholemia. El límite legal permitido para conducir en la Ciudad de Buenos Aires es de 0.5 gramos de alcohol en sangre, lo que ubica el valor registrado al conductor casi cuatro veces por encima de ese umbral.

Espectacular choque: un jubilado se descompensó y chocó a seis autos

El conductor fue asistido por personal de emergencias y trasladado en código rojo al hospital

Un conductor de 81 años fue trasladado en código rojo al Hospital Municipal tras sufrir un paro cardíaco al volante que desencadenó un impresionante choque en cadena con ocho vehículos en la primera cuadra de la calle Alvarado, en el centro de Bahía Blanca.

El hombre, identificado como Juan José Straguzzi, iba al mando de un Peugeot 3008 cuando se descompensó y perdió el control del rodado, según informó La Brújula 24.

El impacto comprometió a siete autos más: un Toyota Corolla, un Renault Clio, un Fiat Cronos, un Jeep, un Ford Fiesta, un Honda HR y un Renault Fluence, todos estacionados en la zona. Uno de esos vehículos terminó volcado producto de la fuerza del choque, de acuerdo con lo publicado por La Nueva.

La situación de Straguzzi era grave al momento de su llegada al centro asistencial. “El hombre llegó a la guardia del Municipal en paro, le hicieron masajes cardíacos durante el trayecto y ya en el área de emergencias lo ‘sacaron’ y lo intubaron y le colocaron con respirador, para luego ser derivado a terapia intensiva”, precisó un vocero del hospital en declaraciones recogidas por La Nueva. El paciente permanece internado en el área de cuidados intensivos.

A pesar de la magnitud del accidente, ocurrido en plena zona céntrica y en horario de movimiento, no se registraron otros heridos. Las imágenes de cámaras privadas captaron el momento en que una mujer que estaba por cruzar la calle detuvo su marcha a tiempo, lo que evitó que el cuadro de víctimas fuera mayor.

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