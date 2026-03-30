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Desactiva estas dos funciones del celular si estás en el aeropuerto para evitar riesgos en Semana Santa

Mantener activas opciones como el Bluetooth o el WiFi expone los dispositivos a ataques como el Bluesnarfing y al robo de datos a través de redes públicas

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Mujer sentada en un aeropuerto usando su smartphone con la mirada fija en la pantalla; en segundo plano, cinco figuras borrosas con sombreros y abrigos observan.
Desconocidos pueden estar vigilando los movimientos de la persona sin que lo sepa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la Semana Santa, los aeropuertos registran un aumento en la afluencia de pasajeros. Este incremento de viajeros convierte a las terminales aéreas en espacios donde la conectividad digital se vuelve clave para quienes buscan información sobre vuelos, reservas y traslados.

El uso intensivo de celulares en estos espacios puede facilitar la gestión del viaje, pero expone a los usuarios a riesgos digitales poco visibles.

Autoridades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierten que mantener activas ciertas funciones del teléfono, como el Bluetooth y el WiFi, puede incrementar la vulnerabilidad ante ataques informáticos.

Cientos de personas con equipaje en largas filas dentro de una terminal de aeropuerto en Estados Unidos, con pantallas de información de vuelos visibles.
Las terminales aéreas se suelen llenar en temporada alta como Semana Santa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente de los aeropuertos, caracterizado por la alta concentración de personas y dispositivos, se convierte en un escenario propicio para la actividad de ciberdelincuentes. Entre los riesgos más frecuentes se encuentran el acceso no autorizado a información personal y el robo de datos bancarios.

Qué peligros implica dejar el Bluetooth activado en el aeropuerto

El Bluetooth es una de las funciones más utilizadas en dispositivos para conectar auriculares, altavoces o sistemas de manos libres. No obstante, la activación de esta tecnología en espacios públicos aumenta las posibilidades de sufrir ataques como el Bluesnarfing.

De acuerdo con el INCIBE, esta técnica permite a los atacantes aprovechar vulnerabilidades en el Bluetooth para acceder a dispositivos cercanos sin autorización, sobre todo si el teléfono no cuenta con las actualizaciones de seguridad más recientes.

Hombre de espaldas sostiene un móvil con WiFi y Bluetooth desactivados frente a un centro comercial, rodeado de siluetas de hackers y símbolos de advertencia.
Las funciones inalámbricas pueden abrir la puerta a que extraños revisen información almacenada en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance de estos ataques suele limitarse a una distancia de hasta 15 metros, lo que hace que lugares como los aeropuertos sean atractivos para los ciberdelincuentes.

Cómo saber si un celular ha sido víctima de Bluesnarfing

Reconocer un ataque de Bluesnarfing resulta complejo, porque se ejecuta de manera silenciosa. Sin embargo, existen indicios que pueden alertar sobre una posible intrusión.

El INCIBE destaca que el bloqueo inesperado del dispositivo o la aparición de mensajes no enviados por el usuario desde aplicaciones instaladas pueden ser señales de acceso no autorizado.

Primer plano de un teléfono Android negro con el icono de batería roja y '10% Battery Remaining'. Detrás, una mujer con expresión preocupada y desenfocada.
Las descargas prematuras de la batería pueden evidenciar que hay actividades desarrollándose en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro síntoma es el aumento repentino del consumo de batería, lo que puede indicar la presencia de procesos sospechosos en segundo plano. La aparición de conexiones desconocidas en el historial de Bluetooth o la detección de movimientos no reconocidos en cuentas bancarias y perfiles digitales constituyen señales de alerta.

Por esta razón, la revisión periódica del historial de conexiones y la monitorización de la actividad en las cuentas digitales forman parte de las pautas para detectar este tipo de incidentes.

Por qué las redes WiFi públicas en los aeropuertos pueden traer riesgos

La Comunidad de Madrid señala que el uso de redes WiFi públicas en lugares concurridos, como los aeropuertos, entraña múltiples riesgos. Uno de los principales es la posibilidad de que un usuario malintencionado configure su dispositivo para interceptar las comunicaciones entre el aparato y el servicio al que se intenta acceder.

Vista sobre el hombro de una persona sujetando un smartphone con el logo de WiFi en la pantalla y el símbolo de señal inalámbrica sobre él, en un aeropuerto.
Un atacante se puede interponer entre el dispositivo y la red para cometer fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes abiertas exponen los dispositivos conectados a la vista de otros usuarios, lo que puede facilitar la sustracción de archivos almacenados, contraseñas y cuentas personales. Asimismo, mediante el acceso a estas redes, los atacantes pueden introducir virus en los dispositivos, afectando su funcionamiento y seguridad.

Qué medidas protegen los celulares en los aeropuertos

Los expertos en ciberseguridad sugieren desactivar las funciones de Bluetooth y WiFi si no se utilizan, sumado a instalar un antivirus actualizado en el dispositivo. Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas ayuda a cerrar posibles vulnerabilidades que los atacantes puedan explotar.

En caso de necesidad de conexión a una red pública, se debe evitar el acceso a aplicaciones bancarias y no introducir datos personales en formularios. El uso de una VPN (red privada virtual) permite cifrar la información y añadir una capa extra de protección.

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