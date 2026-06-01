Escándalo en un rival de Argentina en el Mundial: los jugadores desobedecieron al técnico y recibieron un gol en tres pases

El rival de Argentina en la fase de grupos cayó en un amistoso por 4-1

Jordania recibió un duro golpe antes del Mundial 2026 al caer por 4-1 contra Suiza en el estadio Kybunpark de Sankt Gallen. El último rival de la selección argentina en la fase de grupos de la cita mundialista fue goleado por el combinado europeo en un encuentro que dejó una secuencia inédita: en el segundo gol suizo, el equipo dirigido por Jamal Sellami rompió una orden desde el banco de suplentes, fue a presionar alto y quedó expuesto con apenas tres pases desde un saque de arco rival.

La escena que mejor retrató los desajustes del elenco asiático llegó cuando ya perdía 1-0. En un saque de arco de Suiza, Mousa Al-Tamari levantó la mano para que sus compañeros adelantaran la presión, pese a los gestos de oposición del director técnico desde el banco, que buscaba que sus jugadores mantuvieran un bloque bajo y no fueran a apretar arriba a los defensores en su salida por el suelo.

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Sin embargo, el plan salió mal desde el primer movimiento. Al-Tamari presionó de manera deficiente, el arquero Yvon Mvogo encontró el espacio libre con un toque entre líneas y, con un solo pase, Suiza destruyó la estructura jordana de presionar alto de inmediato. Michel Aebischer recibió en la mitad de la cancha y detectó otra falla: la línea de cinco quedó completamente descoordinada, con marcas mal repartidas y huecos amplios. Desde allí habilitó a Dan Ndoye, quien quedó mano a mano y definió de derecha al primer palo para el 2-0.

Hasta ese quiebre, Jordania había mostrado una idea reconocible, aunque con claros problemas para generar peligro en el campo rival. Jamal Sellami planteó una línea de cinco defensores, tres mediocampistas y un atacante. El objetivo fue disputar el enfrentamiento con un bloque corto, un repliegue en campo propio para tapar los espacios y salidas rápidas de contraataque pensadas a partir de Ali Iyad Olwan y Mousa Al-Tamari.

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Durante varios minutos, ese dispositivo le permitió resistir. También incomodó a los mediocampistas suizos con la presión de sus volantes, aunque desde los 23 minutos comenzaron a aparecer las llegadas del local. Con el dominio suizo, el árbitro noruego Rohit Saggi sancionó un penal, a instancias del VAR, por una supuesta infracción sobre Remo Freuler. Breel Embolo convirtió ese remate a los 27 minutos y puso el 1-0.

Dos minutos después, Jordania tuvo su mejor oportunidad para empatar. Granit Xhaka falló un pase hacia atrás, dejó a Mousa Al-Tamari mano a mano y Mvogo salió rápido para achicar y tapar la definición. Esa acción también anticipó el problema que luego se profundizó. El conjunto jordano quedó partido, con cinco futbolistas en ataque y cinco en defensa, obligado a retroceder mal alineado y sin coordinación para cubrir los espacios.

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En el cierre del primer tiempo, el equipo europeo volvió a aprovechar esa fragilidad. Con Jordania descompensada y en tiempo agregado, Embolo entró al área con la pelota, Saed Al-Rosan lo derribó y Saggi, otra vez advertido por el VAR, cobró la infracción tras revisar la jugada. Xhaka ejecutó el penal y marcó el 3 a 0.

Jordania fue goleado antes del Mundial 2026 (@jordan.fa)

La segunda parte tuvo otro desarrollo por la cantidad de variantes en ambos equipos. A los seis minutos del complemento, Odeh Al-Fakhouri, que había ingresado en el entretiempo, remató desde afuera del área y un desvío en un defensor suizo complicó a Marvin Keller para el descuento. Ese 1-3 coincidió con la mejor versión jordana del partido. El equipo mejoró con nueve futbolistas que habían comenzado entre los suplentes, se adelantó en el campo y dominó territorialmente, aunque sin generar demasiado peligro.

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Sin embargo, Suiza cerró la goleada a los 32 minutos del complemento. Tras un despeje largo, Marvin Keller resolvió mal una pelota aérea, falló en el control y la dejó servida para la jugada que terminó en el 4 a 1 definitivo.

El calendario del seleccionado asiático seguirá con un amistoso ante Colombia el 7 de junio en San Diego, antes de su debut mundialista frente a Austria el 17 de junio. Después jugará contra Argelia el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Argentina el 27. El combinado de Lionel Scaloni también jugará dos amistosos contra Honduras e Islandia antes de empezar la competencia oficial.

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Jamal Sellami, el entrenador de Jordania (@jordan.fa)