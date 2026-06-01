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Netanyahu aseguró a Trump que Israel reanudará los bombardeos en Beirut si Hezbollah no detiene su ofensiva

El mensaje difundido por la oficina de Netanyahu dejó claro que Jerusalén mantiene abierta la opción militar y que no modificará sus condiciones de seguridad

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Netanyahu aseguró a Trump que Israel reanudará los bombardeos en Beirut si Hezbollah no detiene su ofensiva
Netanyahu aseguró a Trump que Israel reanudará los bombardeos en Beirut si Hezbollah no detiene su ofensiva

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comunicó este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su gobierno está dispuesto a lanzar ataques contra Beirut si Hezbollah continúa disparando hacia ciudades israelíes.

La declaración llegó pocas horas después de que Trump anunciara avances para frenar los enfrentamientos entre Israel y la organización organización terrorista libanesa. Sin embargo, el mensaje difundido por la oficina de Netanyahu dejó claro que Jerusalén mantiene abierta la opción militar y que no modificará sus condiciones de seguridad.

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Hablé esta noche con el presidente Trump y le dije que, si Hezbollah no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut”, afirmó Netanyahu.

“Nuestra postura sigue siendo la misma”, añadió.

El jefe del gobierno israelí sostuvo además que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán desarrollando las operaciones previstas en el sur del Líbano, una zona donde los enfrentamientos se han intensificado en los últimos meses y que sigue siendo uno de los principales focos de tensión en la frontera entre ambos países.

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Horas antes, Trump había asegurado que Israel no enviaría tropas a Beirut y había señalado que Hezbollah aceptó detener los ataques contra territorio israelí. Según el mandatario estadounidense, ambas partes se habían comprometido a suspender las hostilidades.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu durante un encuentro en Mar-a-Lago (REUTERS/Archivo)
Donald Trump y Benjamin Netanyahu durante un encuentro en Mar-a-Lago (REUTERS/Archivo)

“Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”, escribió Trump en su plataforma Truth Social al describir el entendimiento alcanzado a través de contactos mantenidos durante la jornada.

No obstante, las declaraciones posteriores de Netanyahu reflejaron que la situación sobre el terreno continúa siendo frágil y que el gobierno israelí mantiene la posibilidad de actuar militarmente si considera que Hezbollah incumple cualquier compromiso.

La advertencia también se produjo después de que Israel intensificara sus operaciones en territorio libanés durante los últimos días. Las fuerzas israelíes avanzaron en distintas zonas del sur del país y las autoridades de Jerusalén evaluaron la posibilidad de ampliar los ataques hacia sectores de la capital libanesa identificados como áreas de influencia de Hezbollah.

La organización respaldada por Irán ha mantenido intercambios de fuego con Israel desde el inicio de la guerra regional que estalló a finales de febrero. Aunque en abril se anunció un alto el fuego, los incidentes armados continuaron de manera recurrente a ambos lados de la frontera.

Hezbollah aceptó una propuesta para detener los ataques

Entretanto, las autoridades libanesas confirmaron que Hezbollah aceptó una iniciativa presentada por Estados Unidos para reducir la violencia.

Hezbollah ha mantenido intercambios de fuego con Israel desde el inicio de la guerra regional que estalló a finales de febrero
Hezbollah ha mantenido intercambios de fuego con Israel desde el inicio de la guerra regional que estalló a finales de febrero

De acuerdo con el gobierno libanés, el grupo chiita accedió a suspender los ataques contra Israel a cambio de que las fuerzas israelíes detengan sus bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut, una zona considerada uno de los principales bastiones de la organización.

La embajada del Líbano en Washington informó que las autoridades del país recibieron confirmación de la aceptación de la propuesta estadounidense y señaló que el objetivo es extender el alto el fuego a todo el territorio libanés.

Según la representación diplomática, Trump comunicó a funcionarios libaneses que Netanyahu había dado su aprobación al entendimiento alcanzado durante las conversaciones impulsadas por Washington.

El anuncio se produjo en vísperas de una nueva ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano, prevista para los próximos días y destinada a explorar mecanismos que permitan reducir la violencia en la frontera común.

Al insistir en que Israel responderá si Hezbollah continúa atacando a la población israelí, Netanyahu dejó en claro que cualquier acuerdo dependerá de la evolución de la situación sobre el terreno y del cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por las partes.

La advertencia también confirmó que, pese a los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos, la seguridad en la frontera norte de Israel continúa siendo una de las principales preocupaciones del gobierno israelí y un factor determinante para el futuro de las negociaciones en la región.

(Con información de EFE y AFP)

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