Política

Aún sin fecha definida, Adorni fijó un plazo límite para la presentación de su declaración jurada

Con algo más de aire, el Jefe de Gabinete espera poder hacer pública su justificación patrimonial antes del 15 de junio. Asimismo, concentra su atención en la gestión y evalúa asistir al Senado a brindar su segundo informe de gestión durante el mes de agosto

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Manuel Adorni en el Congreso
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados durante su primer informe de gestión

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Casa Rosada observa el calendario con una expectativa que excede lo deportivo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aún trabaja en la selección de la fecha en la que presentará su declaración jurada de bienes para intentar esclarecer su situación patrimonial, en medio de la investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito, pero fijó un plazo para concretarla. “Todavía no está establecida la fecha, pero será antes del 15 de junio”, precisó una fuente cercana al funcionario.

Si bien existen posibilidades -aunque menores- de que la presentación se concrete hacia el final de esta semana o en los primeros días de la próxima, en la Jefatura de Gabinete se limitan a señalar que ocurrirá antes de mitad de mes. Las fecha coincide con el inicio formal del Mundial 2026, que comenzará el jueves 11 y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, un acontecimiento que en el oficialismo esperan que contribuya a disipar el complejo clima político que atraviesa el Gobierno.

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En Balcarce 50 crece la expectativa de que la fiebre mundialista permita atenuar las tensiones internas, quitar presión sobre la situación judicial del jefe de Gabinete y recuperar la iniciativa política. “No creo que la presentación genere demasiado impacto, aunque algo de mediatización va a tener. El Mundial barre con todo”, sostuvo un funcionario que aguarda el inicio del torneo internacional desde mediados de abril.

La justificación patrimonial del exvocero cobró especial relevancia luego de que la senadora libertaria Patricia Bullrich, de espaldas a las indicaciones de Javier y Karina Milei, planteara públicamente que el jefe de Gabinete debía anticipar la presentación del detalle de sus bienes, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta el 31 de julio, para esclarecer su situación. Con el objetivo de evitar una nueva escalada interna, el propio Presidente interrumpió su actividad en Estados Unidos para asegurar que su funcionario adelantaría el trámite, algo que todavía no ocurrió.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora de LLA, Patricia Bullrich
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora de LLA, Patricia Bullrich

En otro gesto que fue interpretado como una forma de presionar una definición, la titular del bloque volvió a quedar en el centro de la escena cuando presentó su propia declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción el pasado 19 de mayo. El movimiento cayó mal en el entorno de Adorni, donde aseguran que Bullrich “no le marcará el ritmo”, del mismo modo que tampoco lo hará la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien también se pronunció sobre el tema.

Pese a los dardos internos y externos, el ladero que responde a Karina Milei centra sus días en las responsabilidades de gestión y la necesidad de equilibrar la interna que atraviesa a la administración. Con la mente en el primer objetivo, y ratificado por los hermanos Milei en su cargo, el funcionario analiza la posibilidad de asistir a la Cámara de Senadores para brindar su segundo informe de gestión durante el mes de agosto.

El primer informe en Diputados, que tuvo lugar el 29 de abril, sorprendió a varios por la extensa convocatoria a la totalidad del Gabinete y la presencia del mandatario en el palco presidencial mientras respondía las más de 4500 preguntas elaboradas por los bloques opositores. Además, se dio ante la irrupción de la polémica por la causa judicial abierta a raíz de sus viajes al exterior y adquisición de propiedades.

En los planes del ministro coordinador, espera que su nueva visita al Congreso se pueda dar con la investigación resuelta y la situación esclarecida. “En tres meses la causa muere y se va a saber la verdad del tema. Manuel (Adorni) no quería resetear la cabeza del fiscal por lo que esperó a que recolecte las pruebas y determine”, se sinceró una fuente de su entorno.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni (REUTERS/ Tomas Cuesta)
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni (REUTERS/ Tomas Cuesta)

Como contó este medio, en la administración libertaria descarta un llamado a indagatoria próximo en el marco de la causa que llevan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita tras alegar que “no hay pruebas” suficientes para concretarlo. “Estamos tranquilos. El fiscal juntará las pruebas y resolverá”, expresaron.

Mientras tanto, el exvocero retomó las reuniones con distintos equipos ministeriales para realizar un seguimiento de la gestión e intentar acelerar la resolución de diversos asuntos pendientes en cada cartera. A los encuentros ya mantenidos con Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia) se sumará una reunión programada para el próximo martes con Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa).

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