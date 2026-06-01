Ingresaron a robar en una casa de Liniers y los agarraron in fraganti: los antecedentes de los asaltantes

Habían ingresado a robar en una casa de Liniers y los agarraron in fraganti

Dos delincuentes con antecedentes penales fueron detenidos el pasado miércoles por personal de la Policía de la Ciudad dentro de una vivienda en venta en el barrio porteño de Liniers durante un intento de robo. El operativo se llevó a cabo el 27 de mayo de 2026, a las 8:30, en una propiedad ubicada sobre la colectora de General Paz al 11.234, según la información oficial difundida.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, efectivos de la División Investigaciones Comunales 9 y de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía porteña acudieron alrededor de las 8:30 a una finca ubicada sobre la colectora de la avenida General Paz al 11200, entre Lutcher Sur y Boquerón, tras recibir la denuncia de un robo al 911

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Al llegar, los efectivos observaron a un sospechoso oculto entre las plantas del patio delantero. Tras darle la voz de alto, el sospechoso reaccionó con insultos y adoptó una actitud violenta, por lo que los agentes lo redujeron de inmediato..

Ante la posibilidad de que hubiera más personas, los oficiales saltaron la reja de ingreso -ya que la puerta principal estaba cerrada- e ingresaron al terreno. Durante la inspección, hallaron una estructura improvisada con un pallet que los asaltantes habían implementado para acceder al techo de la propiedad y, a través de este, a un ático. Los uniformados encontraron que puerta de ese espacio se encontraba abierta y el interior presentaba signos de desorden.

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En el marco del procedimiento, los policías encontraron a un segundo sospechoso, quien se escondía detrás de unas plantas y estaba cubierto con una madera. Ambos detenidos, identificados como Fabián Andreas Ortiz, argentino de 33 años, y Maximiliano Aguiar, de 43 años, poseen antecedentes por robos y delitos contra la propiedad, según consta en los registros policiales.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, a cargo de la causa, dispuso la detención de los implicados bajo la acusación de tentativa de robo bajo la modalidad en ausencia de moradores. No se secuestraron elementos sustraídos en el lugar.

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El antecedente que preocupa a los vecinos

En marzo de este año, cuatro hombres de nacionalidad extranjera fueron detenidos por la Policía de la Ciudad mientras intentaban robar en viviendas de los barrios porteños de Liniers y Villa Crespo.

Todo ocurrió el domingo 22 de marzo, durante dos operativos realizados en simultáneo, según informaron fuentes policiales a Infobae.

El primer procedimiento sucedió alrededor de las 23:20 en Darwin al 1200, en Villa Crespo. Allí, los efectivos acudieron tras ser alertados por un robo en curso. Al llegar, vieron a un joven que, al notar la presencia policial, escapó a pie y fue arrestado a pocos metros. Otro sospechoso, que bajaba por los balcones del edificio, también fue detenido. Se trata de dos ciudadanos chilenos de 18 y 23 años.

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Los acusados fueron capturados in fraganti

Mediante las cámaras de seguridad, los investigadores determinaron que ambos ladrones habían llegado en una Ford Kuga que permanecía estacionada cerca del lugar.

El segundo caso se dio unos 10 minutos después en la calle Pieres al 300 de Liniers, luego de que una alerta señalara la presencia de personas sospechosas.

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Cuando los efectivos llegaron al lugar, identificaron a un hombre con un perro, a quien posteriormente señalaron como “campana”. En su poder tenía un celular y un destornillador.

Los cuatro detenidos durante la noche del 22 de marzo pasado

Durante el operativo, los policías observaron a otro sospechoso que escapaba por la calle Caaguazú. Este sujeto arrojó una mochila y subió a un Peugeot 207, lo que dio inicio a una persecución.

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La huida no duró mucho y terminó a unas nueve cuadras, en Basualdo al 100, donde el auto chocó contra un árbol. Tras el impacto, los acusados continuaron la fuga a pie: uno de ellos no tuvo éxito y fue capturado a pocas cuadras.

En este hecho, los detenidos son un colombiano de 35 años y un ecuatoriano de 27.

En el lugar, la policía incautó el coche, una mochila, ropa, dos celulares, tres destornilladores, una bolsa con cierre hermético, 179.500 pesos, una llave de rodado, dos puntas metálicas, dos tarjetas SUBE, una billetera, un cricket, un cable de teléfono y una trincheta.

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