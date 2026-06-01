Calendario 2026: cuántos feriados hay en junio

El calendario de feriados de junio 2026 en Argentina incluye dos fechas nacionales, con solo un fin de semana largo durante el mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mes de junio se presenta con un calendario de feriados repleto de fechas significativas. La normativa vigente dispone la posibilidad de trasladar algunos de estos, lo que genera fines de semana largos y oportunidades de descanso.

Dos de los feriados más relevantes del calendario nacional se concentran en este mes, relacionados con figuras históricas claves de la independencia argentina. El primero corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, y el segundo al Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

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Cuántos feriados hay en junio 2026: ¿hay fines de semana largos?

El mes de junio tendrá dos feriados nacionales y un fin de semana largo. El feriado trasladable del 15 de junio —lunes— se combina con el sábado 13 y el domingo 14, lo que genera una pausa de tres días consecutivos sin actividad laboral. Es el único fin de semana largo del mes.

Mientras que el feriado del 20 de junio, en cambio, cae en sábado. Al tratarse de un feriado inamovible que coincide con un día que ya es no laborable para la mayoría de los trabajadores, no produce un fin de semana extendido adicional. La conmemoración se realiza sin descanso laboral compensatorio durante la semana.

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La distinción entre ambas fechas responde a su clasificación legal. Según el artículo 6 de la Ley 27.399, sancionada en 2017, los feriados trasladables que caen en martes o miércoles se corren al lunes anterior, y los que caen en jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente. El Decreto 614/2025 complementa esa norma para los casos en que la fecha coincida con sábado o domingo.

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Qué se conmemora el 17 de junio y qué pasa con el feriado

El 17 de junio es la fecha en que se conmemora el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes en 1821. En su honor se declaró el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana por el Congreso de la Nación mediante la Ley 25.172 de 1999. En 2016, mediante la Ley 27.258, se incorporó esa conmemoración al calendario de feriados nacionales.

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Este año cae un día miércoles y, al tratarse de un feriado trasladable, el descanso se corre para el lunes 15 de junio, conforme al artículo 6 de la Ley 27.399.

Güemes nació el 8 de febrero de 1785 en Salta, en el entonces Virreinato del Río de la Plata. Inició su carrera militar a los 14 años y participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807, donde se destacó en la captura de la fragata Justine. Tras la Revolución de Mayo de 1810, se incorporó al Ejército del Norte bajo las órdenes del general Manuel Belgrano, y en 1814 el general José de San Martín lo designó jefe de las avanzadas sobre el río Juramento.

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En 1815, el Cabildo de Salta lo eligió gobernador de la Intendencia —que abarcaba los actuales territorios de Salta, Jujuy y Tarija— en una asamblea popular. Desde ese cargo organizó a los gauchos del norte en la División Infernal de Gauchos de Línea, conocida como “Los Infernales”, una tropa vestida de rojo punzó que frenó seis invasiones del ejército realista sin apoyo de otras provincias mientras San Martín cruzaba los Andes.

Su estrategia, conocida como la “Guerra Gaucha”, combinaba ataques sorpresivos, repliegues rápidos y un conocimiento del terreno. Contribuyó a que la declaración de independencia del 9 de julio de 1816 en Tucumán pudiera concretarse. El 7 de junio de 1821, una partida realista con apoyo de opositores locales lo emboscó en Salta y lo hirió de bala en la espalda.

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Murió el 17 de junio de 1821, a los 36 años, tras diez días de agonía. Fue el único general de la Independencia que cayó herido por bala enemiga en combate. El Congreso lo declaró Héroe Nacional mediante la Ley 26.125, sancionada el 2 de agosto de 2006.

Qué se conmemora el 20 de junio y qué pasa con el feriado

El 20 de junio es feriado inamovible en Argentina: se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, quien murió ese día en 1820 en Buenos Aires. A diferencia del feriado de Güemes, este no admite traslado bajo ninguna circunstancia, independientemente del día de la semana en que caiga.

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Belgrano fue abogado, economista, periodista, político y militar. Aunque es recordado principalmente como el creador de la bandera argentina, que izó por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la actual ciudad de Rosario. La bandera argentina es el símbolo patrio más antiguo del país. Su figura es una de las tres que el Estado argentino honra con feriado nacional, junto a las de San Martín y Güemes.

Este año, el 20 de junio cae en sábado, por lo que la conmemoración no genera descanso laboral adicional durante la semana. Los actos oficiales se realizan igualmente en esa fecha.

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Ambas fechas rinden homenaje a Belgrano y Güemes, líderes fundamentales en la independencia y formación del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

H2: Cómo sigue el calendario de feriados 2026

El calendario oficial de feriados nacionales 2026 establece las siguientes fechas para el resto del año:

9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

10 de julio: Día no laborable con fines turísticos (feriado turístico)

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable)

12 de octubre: Día de la Raza (feriado trasladable)

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, fecha original 20 de noviembre (feriado trasladable)

7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos (feriado turístico)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)