Cómo cerrar la sesión de Netflix en un televisor o dispositivo fuera de tu casa

Olvidar la sesión abierta de Netflix en un televisor ajeno compromete la privacidad y seguridad de tu cuenta de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidar la sesión abierta de Netflix en un televisor ajeno puede poner en riesgo tu privacidad y facilitar el acceso no autorizado a tu cuenta. La plataforma permite a los usuarios iniciar sesión en una amplia variedad de smart TVs, dispositivos de streaming y consolas, lo que resulta cómodo, pero puede generar problemas si olvidas cerrar sesión en un hotel, la casa de un amigo o un alojamiento temporal.

Aquí te contamos cómo identificar en qué dispositivos tu cuenta sigue activa y los pasos para cerrar sesión desde el propio televisor o de manera remota.

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Por qué es importante cerrar la sesión de Netflix en dispositivos ajenos

Dejar tu cuenta de Netflix abierta en un televisor fuera de tu domicilio puede permitir que otras personas accedan a tu historial de visualización, modifiquen configuraciones o incluso cambien tu perfil sin consentimiento. Además, cualquier actividad inusual podría ser interpretada por la plataforma como un riesgo de seguridad, lo que podría afectar el acceso a tu cuenta.

Cerrar la sesión en dispositivos desconocidos o que ya no usas es fundamental para proteger tus datos personales y evitar usos indebidos. Si has iniciado sesión en un lugar público o compartido, el primer paso recomendable es asegurarse de cerrar la sesión correctamente antes de irte.

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La herramienta Administrar acceso y dispositivos de Netflix muestra qué equipos tienen actividad reciente en tu cuenta y permite mayor control. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo ver qué dispositivos tienen la sesión de Netflix abierta

Netflix ofrece una herramienta específica para revisar los dispositivos que han accedido a tu cuenta y han tenido actividad reciente. Para consultarla, debes ingresar a la sección Administrar acceso y dispositivos desde un navegador web o la app móvil.

En esta página podrás ver una lista de los dispositivos con actividad de streaming reciente en tu cuenta. Se muestra información relevante como el tipo de dispositivo, el último perfil utilizado para hacer streaming y la fecha y hora de la última visualización.

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Es importante tener en cuenta que los dispositivos pueden tardar hasta 48 horas en aparecer en la lista. Además, no se mostrarán aquellos que no hayan estado activos en los últimos 90 días, los que solo se utilizaron para juegos de Netflix o los que accedieron solo a servicios como Tudum.

Cómo cerrar la sesión de Netflix directamente desde el televisor

Para cerrar sesión en tu cuenta de Netflix desde un smart TV, sigue estos pasos sencillos:

Enciende el televisor y abre la aplicación de Netflix. Usa el control remoto para acceder al menú principal. Busca el ícono de configuración, generalmente representado por un engranaje, o navega hasta el perfil en la esquina superior izquierda. Selecciona la opción Cerrar sesión o Obtener ayuda y después elige Cerrar sesión. Confirma la acción cuando aparezca la ventana emergente. En pocos segundos, la aplicación te regresará a la pantalla de inicio de sesión.

La información como tipo de dispositivo, perfil usado y última fecha de visualización ayuda a detectar accesos inusuales en tu cuenta de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si otra persona desea utilizar su cuenta, solo debe ingresar su correo electrónico y contraseña. Si quieres reforzar la seguridad, repite el proceso en todos los dispositivos donde hayas iniciado sesión y que ya no uses.

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Qué hacer si no puedes cerrar la sesión de Netflix desde el televisor

En algunos casos, podrías no tener acceso físico al televisor o encontrar dificultades técnicas para cerrar sesión desde la propia app. Las causas pueden incluir errores temporales, fallos de la aplicación o simplemente que ya no estés en el lugar donde iniciaste sesión.

En estas situaciones, tienes varias alternativas:

Reinicia la aplicación de Netflix en el televisor.

Desinstala y vuelve a instalar la app si el televisor lo permite; esto suele forzar el cierre de sesión.

Si nada de esto funciona o no tienes acceso físico al equipo, utiliza las opciones de cierre de sesión remoto desde la web.

Cómo cerrar la sesión de Netflix en todos los dispositivos

Si olvidaste cerrar sesión en un televisor ajeno o simplemente quieres asegurarte de que nadie más tenga acceso a tu cuenta, puedes optar por cerrar sesión en todos los dispositivos conectados a tu cuenta al mismo tiempo. El procedimiento es el siguiente:

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La opción Cerrar sesión en todos los dispositivos de Netflix garantiza que tu cuenta se desconecte simultáneamente de televisores, consolas y móviles para máxima seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accede a Netflix.com y entra en tu perfil. Ingresa en la sección Cuenta. Dirígete a Administrar acceso y dispositivos. Selecciona Cerrar sesión en todos los dispositivos al final de la página. Confirma la acción para completar el proceso.

Esto desconectará automáticamente tu cuenta de todos los equipos donde haya sido utilizada, incluyendo teléfonos, tabletas, TVs, consolas de videojuegos y navegadores. Deberás volver a iniciar sesión solo en los dispositivos que deseas seguir usando.

En caso de sospecha de uso no autorizado, se recomienda cambiar tu contraseña por una combinación robusta de letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Así, quienes hayan tenido acceso antes no podrán volver a ingresar sin tu autorización.

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