Tecno

Desde duplicar la pantalla del PC hasta jugar en 4K: los mejores usos del cable HDMI

Televisores, consolas de videojuegos y computadoras son compatibles con esta tecnología, que facilita la transmisión de imagen y sonido en alta definición

Guardar
Google icon
Una mujer con cárdigan azul y expresión confundida sostiene un cable HDMI. Al fondo, una sala de estar con un televisor, un mueble y una lámpara.
Pocos usuarios son conscientes de lo útil que es un cable HDMI en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener un cable HDMI en casa se ha vuelto algo básico para quienes buscan aprovechar al máximo sus dispositivos. Esta tecnología, presente en computadoras, televisores, consolas y barras de sonido, posibilita la visualización de películas en grandes pantallas y mejora la experiencia de videojuegos en alta definición.

En este sentido, se exploran los principales usos que ofrece el cable HDMI en una casa, junto con las instrucciones necesarias para aprovechar cada una de sus funciones de manera sencilla y eficaz.

PUBLICIDAD

Cómo duplicar o extender la pantalla de la computadora con un cable HDMI

La función más tradicional y extendida del HDMI es la de duplicar o extender la pantalla de una computadora. Esta utilidad resulta clave para quienes trabajan con varias ventanas abiertas, ofrecen presentaciones o consumen contenido multimedia directamente en el televisor del hogar.

Vista de cerca de la parte trasera de un monitor de computadora negro con un cable HDMI oscuro conectado a uno de sus puertos. La superficie es ligeramente texturizada.
Un cable HDMI permite duplicar la pantalla del PC en el televisor para trabajar o disfrutar de contenido multimedia en formato ampliado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento es directo: conectar un extremo del cable HDMI al puerto de la computadora y el otro al televisor. Tras seleccionar la entrada correspondiente en la TV, el sistema operativo permite elegir entre reflejar la pantalla o sumarla como segundo monitor.

PUBLICIDAD

En Windows se accede con Windows + P, mientras que en Mac se gestiona desde Ajustes del Sistema. Esta función transforma cualquier sala en un espacio de productividad o entretenimiento sin necesidad de equipos adicionales.

Qué ventajas ofrece jugar en 4K con consolas de videojuegos de última generación

El auge de las consolas de nueva generación, como la PlayStation 5 y la Xbox Series X, ha impulsado la demanda de conexiones de alta velocidad y calidad de imagen.

Las consolas de última generación, como PlayStation 5 y Xbox Series X, alcanzan gráficos en 4K y máxima fluidez al conectarse con un HDMI 2.1. (Foto: Europa Press)
Las consolas de última generación, como PlayStation 5 y Xbox Series X, alcanzan gráficos en 4K y máxima fluidez al conectarse con un HDMI 2.1. (Foto: Europa Press)

El cable HDMI 2.1 se posiciona como el estándar para trasladar gráficos en resolución 4K y tasas de refresco de hasta 120 Hz, fundamentales para videojuegos que requieren máxima fluidez.

Es esencial utilizar un cable HDMI 2.1 y conectar la consola al puerto adecuado del televisor, identificado como “HDMI 2.1” o “4K@120Hz”. Desde la configuración de la consola, se activa la resolución 2160p y la tasa de refresco alta.

Cómo montar un cine en casa con un cable HDMI

Transformar la sala de la casa en un cine doméstico es posible gracias al HDMI y la disponibilidad de servicios streaming en dispositivos como laptops, TV Box o reproductores Blu-ray.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El HDMI facilita la creación de un cine en casa al transferir imagen y sonido digital desde laptops o reproductores a televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta conexión garantiza la transmisión de video y audio digital sin pérdidas, lo cual resulta clave para disfrutar de películas en alta definición y sonido envolvente.

El proceso requiere conectar el dispositivo reproductor a la TV mediante el cable HDMI y seleccionar la entrada correspondiente. Para obtener la máxima calidad, las aplicaciones streaming deben configurarse en “Alta” o “Ultra HD/4K”.

Cuál es el aporte del HDMI eARC para un mejor sonido

El avance de la tecnología HDMI eARC (Audio Return Channel) ha simplificado la conexión entre televisores y barras de sonido, eliminando la necesidad de cables ópticos y facilitando la gestión del audio con un solo control remoto. Esta función permite enviar audio de alta fidelidad, incluido Dolby Atmos, desde el televisor al sistema de sonido externo.

Barras de sonido - Smart TV - audio - tecnología - 30 de diciembre
La tecnología HDMI eARC brinda sonido de alta fidelidad y simplifica el control del volumen en barras de sonido conectadas al televisor. (Imagen ilustrativa Infobae)

Solo hay que identificar el puerto “ARC” o “eARC” en el televisor y conectar ahí el cable HDMI, enlazándolo con el puerto correspondiente de la barra de sonido.

Después, se ajusta la salida de audio de la TV a “Sistema de audio externo / HDMI”. El usuario puede así subir o bajar el volumen desde el control remoto de la televisión, mientras recibe sonido de calidad cinematográfica.

Cómo reutilizar una laptop con pantalla rota usando un cable HDMI

El HDMI extiende la vida útil de dispositivos que parecen obsoletos. Una laptop con la pantalla dañada puede convertirse en un reproductor multimedia o en una computadora de escritorio fija, conectándose a un Smart TV mediante el cable HDMI.

Para esto, se debe conectar la laptop apagada al televisor, añadir un mouse y teclado, y luego encender el dispositivo. Una vez que aparece la imagen en la pantalla externa, se debe configurar la laptop para que no entre en suspensión al cerrar la tapa.

Temas Relacionados

Cable HDMITelevisorVideojuegosComputadorasSonidoTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuántas veces limpiar la lavadora al año para que dure más años y no tenga daños, según fabricantes

La limpieza regular de compartimentos, filtro, tambor y goma, junto con el uso de vinagre y bicarbonato, reduce la aparición de malos olores en el electrodoméstico

Cuántas veces limpiar la lavadora al año para que dure más años y no tenga daños, según fabricantes

Si eres de los que no habla en los grupos de WhatsApp, la psicología te explica por qué

No escribir en este tipo de chats no significa que las personas tengan una actitud de desprecio o desinterés

Si eres de los que no habla en los grupos de WhatsApp, la psicología te explica por qué

Paso a paso para recuperar hasta 5 GB de RAM en Windows 11 desactivando funciones innecesarias

El ajuste apunta a reducir procesos en segundo plano que reservan varios gigabytes para acelerar aperturas, un beneficio cada vez menos relevante con discos sólidos

Paso a paso para recuperar hasta 5 GB de RAM en Windows 11 desactivando funciones innecesarias

Es cierto que hay horarios para ahorrar usando la lavadora: esto responden los fabricantes

Con tarifas por tramos, el periodo más caro suele ubicarse a media mañana y al final de la tarde, mientras la madrugada ofrece el precio más bajo

Es cierto que hay horarios para ahorrar usando la lavadora: esto responden los fabricantes

Cómo cerrar la sesión de Netflix en un televisor o dispositivo fuera de tu casa

Cerrar sesión en dispositivos desconocidos protege datos personales y evita usos indebidos del perfil del usuario

Cómo cerrar la sesión de Netflix en un televisor o dispositivo fuera de tu casa

DEPORTES

La confesión de Nelson Castro sobre el doping de Maradona en el Mundial 1994: “Yo tenía la información”

La confesión de Nelson Castro sobre el doping de Maradona en el Mundial 1994: “Yo tenía la información”

Himnos rivales, videos con errores y fortaleza defensiva: el método de Arteta para convertir al Arsenal en campeón

Di Carlo, a fondo: el “agresivo” mercado de River con 15 salidas, la ausencia de Acuña en el Mundial y las polémicas arbitrales

La Media Maratón Ciudad de La Plata 2026 se incorpora al circuito internacional y convoca a figuras del atletismo argentino

Impacto en el mundo del tenis: Serena Williams vuelve del retiro a los 44 años

TELESHOW

Joaquín Levinton, jurado de Es mi sueño: “Yo lo coucheo a Abel y después él sabe lo que hace”

Joaquín Levinton, jurado de Es mi sueño: “Yo lo coucheo a Abel y después él sabe lo que hace”

El emotivo recuerdo de Zaira Nara para Gerardo Rozín: “Hace 10 años me llamaba para conducir Morfi Café”

La profunda reflexión de Araceli González a pocos días de cumplir 59 años: “Veo un número que me dio sabiduría”

El cumpleaños íntimo de Jimena Barón en su llegada al país: de Europa a la mesa familiar

Maxi López y Daniela Christiansson a puro romance en Nordelta: sesión de fotos al lado del lago y mensajes de amor

INFOBAE AMÉRICA

Vacuna antigripal en niños: un estudio de Harvard documentó sus beneficios entre los 2 y 5 años

Vacuna antigripal en niños: un estudio de Harvard documentó sus beneficios entre los 2 y 5 años

La Irlanda poshambruna y la increíble historia de su tatarabuelo: Maggie O’Farrell habló de su nueva novela

La presidenta de Costa Rica reclama intervención del Congreso ante escalada delictiva en Crucitas

En lo que va del año Interpol Panamá ha concretado la captura de 55 prófugos internacionales requeridos por diversos delitos

La Policía Nacional Civil inicia operativo Semáforo Seguro con controles en áreas de alto tránsito en ciudad de Guatemala