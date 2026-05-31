Cómo encontrar y jugar con la Selección Colombia en EA Sports FC 26

Cómo jugar con Colombia en Partido Rápido en EA Sports FC 26, ruta completa desde el menú principal

La espera terminó para los fanáticos de la Selección Colombia: EA Sports FC 26 ya permite jugar con la tricolor, justo a tiempo para vivir la fiebre mundialista desde la consola.

Con plantillas actualizadas, licencias oficiales y detalles visuales mejorados, la experiencia promete una inmersión completa tanto en partido rápido como en el próximo modo mundialista.

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El lanzamiento coincide con la expectativa global por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que arranca el 11 de junio, y pone a disposición de los jugadores una de las selecciones más queridas de Latinoamérica con todo el realismo que caracteriza a la saga.

Colombia en FC 26, 4 estrellas, media 79 y Lucho Díaz con 87, así queda el equipo en la actualización

El nuevo modo “The World’s Game”, disponible a partir de la primera semana de junio, incorpora más de 60 selecciones licenciadas, estadios emblemáticos y contenidos inspirados en el torneo internacional más importante del fútbol.

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De esta manera, los usuarios pueden simular el camino de Colombia al título, elegir entre el uniforme clásico amarillo o la alternativa azul, y disfrutar de una media general de 79 puntos, con Lucho Díaz como figura destacada (87 de rating).

Guía paso a paso: cómo jugar con Colombia en Partido Rápido

Si deseas controlar a la Selección Colombia en EA Sports FC 26, sigue estos pasos sencillos en el modo Partido Rápido (Kick-Off):

EA Sports FC 26 ya permite jugar con la Selección Colombia con plantilla licenciada y detalles visuales mejorados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accede al menú principal del juego. Dirígete a la pestaña “Jugar” y selecciona “Partido Rápido” (Kick-Off). Elige el tipo de partido que prefieras: Clásico, Ida y Vuelta, etc. En la selección de equipos, avanza hasta la lista de Selecciones Nacionales. Busca y selecciona Colombia, que ahora aparece con licencia oficial, kits actualizados y la plantilla real de convocados (26 futbolistas). Escoge el uniforme (amarillo tradicional o azul alternativo) y ¡listo! Ya puedes saltar al campo con la tricolor.

Entre los detalles visuales más destacados están los rostros mejorados, tatuajes reconocibles como los de James Rodríguez y guiños a la historia, como la bandera de Iván Ramiro Córdoba en la hinchada.

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Actualmente, los usuarios de EA Sports FC 26 pueden jugar partidos amistosos con la Selección Colombia y otras selecciones recientemente añadidas por EA, disfrutando de sus plantillas oficiales, equipaciones y detalles visuales en el modo Partido Rápido. Sin embargo, a partir del 4 de junio, con la llegada de la actualización “The World’s Game”, será posible disputar la Copa Mundial completa.

El modo mundialista: vive la Copa con Colombia

Más de 60 selecciones nacionales están disponibles en el nuevo modo Mundial de EA Sports FC 26, ofreciendo una experiencia auténtica del torneo.

A partir del 4 de junio, EA Sports FC 26 introduce el esperado modo “The World’s Game”, que permite disputar la Copa Mundial 2026 con cualquier selección licenciada, incluida Colombia. Aunque el juego ya no cuenta con la licencia oficial de la FIFA, se mantiene la esencia competitiva con estadios reales y algunos genéricos, nuevos balones, kits oficiales y actualizaciones visuales para decenas de futbolistas.

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La experiencia mundialista se desarrolla en un torneo internacional completo, con formato y ambientación inspirados en el evento real, aunque sin el nombre, trofeo ni branding exactos de la FIFA. Los usuarios pueden elegir a Colombia, personalizar estrategias y simulaciones, y buscar la gloria en el torneo más grande del planeta fútbol.

La ausencia de la licencia oficial de la FIFA marca una nueva etapa para EA Sports, que apuesta por una experiencia más flexible y centrada en la jugabilidad, la personalización y el acceso a contenidos globales. El modo mundialista de FC 26 ofrece una simulación fiel, aprovechando la tecnología de nueva generación y el acceso a selecciones y estadios reales.

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Jugar con la Selección Colombia en EA Sports FC 26 es más accesible y realista que nunca. La llegada del modo mundialista y la actualización de plantillas y licencias permiten vivir el torneo desde casa, con todos los detalles y emociones que solo el fútbol puede ofrecer.