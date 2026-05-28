Las 60 selecciones que estarán en el modo Mundial de EA Sports FC 26: Argentina, México, Colombia  y más

EA Sports FC 26 lanza la actualización gratuita 'The World’s Game' con modo mundialista renovado para el Mundial 2026.

A poco del inicio del Mundial 2026, EA Sports FC 26 se prepara para lanzar uno de los contenidos más esperados por la comunidad: la actualización “The World’s Game”.

Esta expansión gratuita introduce un modo mundialista renovado, que ofrece la posibilidad de disputar el torneo más importante del fútbol con una gran variedad de selecciones nacionales, plantillas auténticas y modos de juego adaptados al evento. A pesar de no contar con la licencia oficial de la FIFA para usar imágenes de la Copa del Mundo.

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Cuáles serán las selecciones del modo Mundial de EA Sports FC 26

En total, los usuarios podrán elegir entre más de 60 equipos nacionales para disputar el torneo internacional inspirado en la Copa del Mundo.

La lista incluye 53 selecciones con licencia oficial, lo que significa que cuentan con plantillas completas, uniformes auténticos, escudos oficiales y rostros escaneados de los principales futbolistas.

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Más de 60 selecciones nacionales están disponibles en el nuevo modo Mundial de EA Sports FC 26, ofreciendo una experiencia auténtica del torneo.

A continuación, el listado completo de las selecciones nacionales licenciadas en “The World’s Game” de EA Sports FC 26:

Argentina

Australia

Austria

Bélgica

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Cabo Verde

Canadá

Colombia

República Democrática del Congo

Croacia

República Checa

Dinamarca

Ecuador

Inglaterra

Finlandia

Francia

Alemania

Ghana

Haití

Países Bajos

Hungría

Islandia

Indonesia

Italia

Costa de Marfil

República de Corea

México

Marruecos

Nueva Zelanda

Irlanda del Norte

Noruega

Panamá

Paraguay

Polonia

Portugal

Qatar

República de Irlanda

Rumanía

Arabia Saudí

Escocia

Senegal

Sudáfrica

España

Suecia

Suiza

Túnez

Turquía

Ucrania

Estados Unidos

Uruguay

Uzbekistán

Gales

En el caso de Bosnia y Herzegovina y República Democrática del Congo, a partir del 4 de junio se mostrarán equipaciones genéricas, que se actualizarán para incluir las vestimentas auténticas en una próxima actualización.

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Equipos sin licencia y jugadores reales

Además de las selecciones con licencia completa, la actualización incorpora equipos con diferentes grados de autenticidad. Egipto y Japón aparecen como selecciones sin licencia, pero con plantillas formadas por jugadores reales y alineaciones basadas en convocatorias oficiales.

Los jugadores pueden crear torneos personalizados, reemplazando equipos y ampliando las opciones competitivas en EA Sports FC 26.

Por otra parte, hay cinco equipos genéricos sin licencia y sin jugadores reales: Argelia, Curazao, Irán, Irak y Jordania. Estas selecciones se incluyen con nombres y uniformes ficticios.

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Según EA Sports, la presencia o ausencia de licencias depende de la capacidad de la empresa para negociar acuerdos y cumplir con las normativas vigentes.

Modos de juego: cómo se vive el Mundial en EA Sports FC 26

El modo principal permite disputar el torneo internacional completo, siguiendo el formato oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fase de grupos con 48 equipos, tres partidos para cada selección y una clasificación en la que avanzan los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros.

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Desde octavos de final hasta la gran final, la estructura imita el fixture y la progresión del campeonato real.

Una de las novedades es la posibilidad de crear torneos personalizados, en los que se pueden reemplazar equipos clasificados por otras selecciones presentes en la base de datos.

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Esto permite, por ejemplo, incluir a federaciones que no lograron el boleto a la Copa del Mundo pero que están disponibles en el juego, ampliando así el abanico de posibilidades competitivas.

El formato del Mundial en EA Sports FC 26 replica la estructura del torneo real, con fase de grupos ampliada y etapa eliminatoria idéntica.

El modo mundialista también habilita el uso de las selecciones nacionales en partidas rápidas entre amigos o en enfrentamientos en línea contra otros jugadores, lo que garantiza que el contenido no se limite solo al torneo oficial, sino que también se adapte a la experiencia social y multijugador característica de la saga.

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Cómo acceder al contenido del Mundial en EA Sports FC 26

Para acceder al modo mundialista, los usuarios deben contar con la última versión de EA Sports FC 26 instalada. La actualización será gratuita y estará disponible desde la primera semana de junio, justo antes del inicio del torneo real en Estados Unidos, México y Canadá.

Los jugadores pueden descargar el contenido extra sin costo adicional y comenzar la experiencia desde el menú principal, eligiendo la opción “The World’s Game” o “Festival of Football”.

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Quienes sean suscriptores de PlayStation Plus disponen de una oportunidad especial, ya que pueden descargar el juego de manera gratuita hasta el 2 de junio y asegurarse así el acceso a la actualización sin ningún pago extra.