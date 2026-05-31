El Salvador

Hombre es capturado por feminicidio en un cafetal de el occidente salvadoreño

Las autoridades informaron sobre la localización de una persona del sexo femenino en una zona rural, donde el cuerpo presentaba lesiones evidentes y ya se encontraba en avanzado estado de descomposición, según los reportes oficiales divulgados

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El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado en un cafetal de Santa Ana, según confirmó la Policía Nacional Civil de El Salvador. (Foto cortesía redes sociales)
El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado en un cafetal de Santa Ana, según confirmó la Policía Nacional Civil de El Salvador. (Foto cortesía redes sociales)

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al interior de un cafetal, en el cantón El Paste, de Santa Ana, en el occidente de El Salvador. Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron el hallazgo la tarde del sábado 30 de mayo a través de sus plataformas oficiales. La víctima presentaba un golpe en la cabeza, según información oficial difundida por la PNC.

El hallazgo se produjo a aproximadamente 10 metros de la calle que conecta hacia el Valle Nuevo, en la jurisdicción de estación El Coco, Chalchuapa, en el sector oeste de Santa Ana. El Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) informó que el cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición y las autoridades, en un inicio, catalogaron el hecho como “muerte por sobre averiguar y determinar en autopsia”.

La víctima de la cual no se ha difundido su nombre tenía 34 años de edad.

La Policía Nacional Civil capturó a Armando Adelio García Martínez como presunto responsable del homicidio de la mujer encontrada en el cafetal. (Foto cortesía PNC)
La Policía Nacional Civil capturó a Armando Adelio García Martínez como presunto responsable del homicidio de la mujer encontrada en el cafetal. (Foto cortesía PNC)

Pocas horas después del hallazgo, a las 8:00 de la noche de ese mismo sábado, la Policía Nacional Civil anunció la captura de Armando Adelio García Martínez, de 40 años, señalado como el presunto responsable del crimen y pareja de la mujer. De acuerdo con el informe policial, la mujer habría sido “lesionada en la cabeza con un objeto contundente”. Las autoridades procedieron a remitir a García Martínez por el delito de homicidio, mientras se investigan las circunstancias que rodean el caso.

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La PNC indicó que las pesquisas continúan para determinar el motivo detrás del ataque y establecer si existieron antecedentes de violencia entre la pareja.

El caso en Santa Ana se suma a una serie de hechos violentos recientes en el país, en un contexto donde los reportes oficiales muestran una disminución en los homicidios, aunque persisten episodios de especial gravedad que involucran a mujeres y situaciones de violencia intrafamiliar.

Primer plano de una superficie oscura y mojada con gotas de agua, donde se reflejan borrosamente luces rojas y azules de una patrulla policial.
Otro hecho violento se registró en Olocuilta, donde el cuerpo de Francisco Ismael Aranda Guzmán fue localizado en una poza del barrio El Calvario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hombre encontrado sin vida en un río de Olocuilta

En el barrio El Calvario, dentro del distrito de Olocuilta, municipio de La Paz Oeste, se registró otro hecho violento el sábado 30 de mayo. A las 2:29 de la tarde, una ciudadana alertó al sistema de emergencias 911 tras observar un cuerpo flotando en una poza ubicada sobre la calle principal que conduce al cantón El Chilamate.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional Civil confirmaron la presencia del cadáver, que fue identificado como Francisco Ismael Aranda Guzmán, de aproximadamente 53 años. Testigos relataron que al mediodía hubo un altercado entre varias personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el sitio. Tras el conflicto, los involucrados abandonaron el lugar.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el fallecimiento de Aranda Guzmán está relacionado con el altercado reportado, ni si se trata de una muerte accidental o provocada. La PNC mantiene las investigaciones abiertas y no ha ofrecido nuevas declaraciones sobre el avance del caso.

Este es el tercer caso de violencia reportado en mayo por la Policía Nacional Civil de El Salvador. (Foto cortesía PNC)
Este es el tercer caso de violencia reportado en mayo por la Policía Nacional Civil de El Salvador. (Foto cortesía PNC)

Al menos seis homicidios en el último mes

Según datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil, el mes de mayo registra al menos seis homicidios en todo El Salvador. Estas cifras corresponden únicamente a los reportes formales presentados por la autoridad policial. El análisis comparativo muestra una marcada reducción en los homicidios si se compara con años anteriores. En 2018, el promedio diario superaba los 10 casos, mientras que en 2025 y 2026 la tendencia se mantiene baja, con días en los que no se reportan homicidios y solo algunos picos aislados que, en el caso de 2026, suman seis homicidios durante todo mayo.

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