El giro viral de Tim Payne, el “jugador menos conocido” del Mundial y su vínculo con Costa Rica conquista las redes

TIM PAYNE, Nuova Zelanda, Amichevole, Friendly match, 2025-26, Poland vs New Zealand 1-0, 09-10-2025, Primo piano, Head shot, Close up CALCIO 2025-26 AMICHEVOLE POLONIA-NUOVA ZELANDA 1-0 (Grosby)

El nombre de Tim Payne ha dado la vuelta al mundo en los últimos días, no por un gol espectacular ni por una jugada polémica, sino por un fenómeno digital que lo transformó en el futbolista más viral del momento. Este defensor de la selección de Nueva Zelanda ha visto cómo su popularidad se disparó de manera inesperada justo antes del inicio del Mundial, y entre las sorpresas que rodean su historia destaca su fuerte vínculo con Costa Rica por una inesperada razón.

El futbolista neozelandés Tim Payne se convierte en el jugador más viral del Mundial tras una campaña en redes sociales. (Foto cortesía Instagram Tim Payne)

Payne, de 32 años, juega actualmente en el Wellington Phoenix, equipo de la primera división neozelandesa. Su carrera deportiva incluye más de 50 partidos con la selección nacional y una trayectoria de 16 años en el fútbol profesional, desde su debut en las juveniles del Auckland City en 2010. Hasta hace poco, su nombre no figuraba entre los más mencionados del fútbol internacional, pero todo cambió gracias a una curiosa campaña lanzada en redes sociales. En cuestión de horas, el número de seguidores de Payne en Instagram pasó de menos de cinco mil a superar los tres millones, impulsado por la creatividad de usuarios de distintos países y el entusiasmo de la comunidad latinoamericana.

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El fenómeno comenzó cuando un influencer argentino propuso elegir al jugador “menos conocido” del Mundial y convertirlo en una celebridad digital. Payne fue el seleccionado para esta campaña, casi de inmediato, su cuenta se llenó de mensajes, memes, canciones dedicadas y menciones de marcas internacionales. El propio futbolista respondió al cariño virtual con un video dirigido en español e inglés, agradeciendo el apoyo y reconociendo que nunca imaginó alcanzar tal nivel de fama. La historia no solo hizo eco entre los fanáticos del fútbol, sino también entre grandes y chicos que se sumaron a la tendencia de “seguir a Tim Payne”.

La popularidad de Tim Payne en Instagram crece exponencialmente al superar los tres millones de seguidores en cuestión de horas. (Foto cortesía Instagram Tim Payne)

Un curioso detalle de la vida personal de Payne también captó la atención del público. Michelle Peters, su esposa, es una joven de 32 años que, aunque nació en Lower Hutt, Nueva Zelanda, tiene raíces costarricenses por parte de su madre. Medios locales señalan que Peters cursó sus estudios secundarios en el Pan-American School, donde fue reconocida como una persona reservada y amable. Aunque mantiene un perfil bajo en redes sociales, Michelle ha sido parte activa de la ola viral que rodea a su esposo. En tono divertido, ha publicado videos agradeciendo a los seguidores latinoamericanos y confesó que, aunque Payne aún no comprende del todo el humor de la región, cuenta con ella para ayudarlo a navegar este nuevo universo digital.

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La conexión de Michelle Peters con Costa Rica ha despertado el interés de muchos ticos, quienes ven en la pareja una historia que cruza fronteras y culturas. Peters, apasionada de la fotografía y el cine, domina el español y mantiene lazos con la comunidad costarricense, lo que ha facilitado la interacción de Payne con sus nuevos seguidores en Latinoamérica. En algunos mensajes, la joven compartió fragmentos de su día a día junto a su esposo y destacó la transformación radical que vivieron como familia desde que el fenómeno viral se apoderó de sus vidas.

Una iniciativa de un influencer argentino impulsó la fama de Tim Payne al proponer convertir al 'menos conocido' del Mundial en celebridad digital. (Foto cortesía Instagram Tim Payne)

Ahora, mientras se prepara para debutar con la selección de Nueva Zelanda en el Mundial, Tim Payne disfruta del apoyo de millones de personas y del respaldo incondicional de su esposa costarricense. La historia del futbolista, que pasó de la discreción a la fama mundial en cuestión de días, suma un capítulo diferente en el universo del deporte, con un guiño especial hacia Costa Rica y su gente.

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