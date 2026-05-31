André viaja a la NASA como símbolo de la nueva generación científica de Honduras

El niño hondureño André Enoc Mejía Romero, de 10 años, representa por primera vez a Honduras en el campamento internacional espacial de la NASA en Florida. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

A sus 10 años, André Enoc Mejía Romero se convirtió en el primer hondureño en participar en un campamento internacional de formación espacial en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral, Florida.

Según información difundida por la Presidencia de Honduras, el menor permanecerá durante una semana en el complejo, donde asistirá a actividades de robótica, astronomía, tecnología aeroespacial y simulaciones inspiradas en programas de astronautas.

La noticia marca un hito para la representación centroamericana en la ciencia internacional. De acuerdo con la Presidencia de Honduras, la experiencia de André en la NASA se concretó gracias al respaldo institucional y al apoyo del presidente Nasry Asfura, quien, según relataron familiares del menor, brindó seguimiento a sus proyectos y sueños científicos. La madre de André, Lissa Mejía, manifestó que el mandatario escuchó personalmente al niño y confió en sus ideas: “Para nosotros fue muy importante que el presidente escuchara a un niño de 10 años y creyera en sus ideas. André salió emocionado y me dijo: ‘Mamá, el presidente cree en mí’”, relató.

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Durante una semana, André Mejía Romero accede a actividades de robótica, astronomía y tecnología aeroespacial con instructores de la NASA y niños de diversos países. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

Durante su estancia, André compartirá jornadas con instructores y personal especializado de la NASA, junto a niñas y niños de otros países, en un entorno de aprendizaje intensivo.

El programa incluye talleres de robótica, prácticas de astronomía y actividades vinculadas con la tecnología aeroespacial, además de ejercicios y simulaciones inspiradas en el entrenamiento de astronautas.

La Presidencia de Honduras destacó que el joven hondureño ha sobresalido internacionalmente por su pasión por la ciencia y por su compromiso con la divulgación de la astronomía y la exploración espacial entre la niñez y juventud latinoamericana.

Una niñez llena de logros

De acuerdo con Radio América, el recorrido de André no comenzó con este viaje. A los 9 años, recibió el International Star Kids Awards 2025, lo que lo convirtió en el primer hondureño en ingresar a la comunidad mundial de niños prodigios. Además, ha representado a Honduras en cinco ediciones del NASA Space Apps Challenge, donde obtuvo el People’s Choice Award en 2023 y 2024.

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Su desempeño también lo llevó a destacar en las Olimpíadas de Matemáticas y Astronomía, consolidándose como uno de los principales referentes infantiles de las ciencias STEM en la región, según información del gobierno hondureño.

André Mejía fue reconocido por la NASA en 2025 por su labor en el fomento de la ciencia y la astronomía entre la niñez latinoamericana y su trayectoria académica destacada. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

Como parte de su compromiso con la educación científica, André Mejía fundó el proyecto Exoplanets Lab, una iniciativa educativa destinada a acercar la astronomía a niños y jóvenes de América Latina. En 2025, hizo historia al convertirse en el conferencista más joven de las Noches Astronómicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), oportunidad en la que compartió sus conocimientos sobre exoplanetas ante una audiencia académica.

En 2025, la NASA reconoció a André Mejía Romero por su contribución al fomento de la ciencia y la astronomía entre la niñez latinoamericana, sumando un nuevo hito en su trayectoria.

Su participación en el campamento internacional de la NASA se suma a una lista creciente de logros que lo consolidan como un embajador de la ciencia hondureña y latinoamericana, y refuerza la visibilidad de la niñez en el campo de las ciencias espaciales.

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