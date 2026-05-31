Honduras

André viaja a la NASA como símbolo de la nueva generación científica de Honduras

El niño de 10 años se convierte en el primer hondureño seleccionado para un campamento espacial en Cabo Cañaveral

Guardar
Google icon
El niño hondureño André Enoc Mejía Romero, de 10 años, representa por primera vez a Honduras en el campamento internacional espacial de la NASA en Florida. (Cortesía: Presidencia de Honduras)
El niño hondureño André Enoc Mejía Romero, de 10 años, representa por primera vez a Honduras en el campamento internacional espacial de la NASA en Florida. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

A sus 10 años, André Enoc Mejía Romero se convirtió en el primer hondureño en participar en un campamento internacional de formación espacial en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral, Florida.

Según información difundida por la Presidencia de Honduras, el menor permanecerá durante una semana en el complejo, donde asistirá a actividades de robótica, astronomía, tecnología aeroespacial y simulaciones inspiradas en programas de astronautas.

La noticia marca un hito para la representación centroamericana en la ciencia internacional. De acuerdo con la Presidencia de Honduras, la experiencia de André en la NASA se concretó gracias al respaldo institucional y al apoyo del presidente Nasry Asfura, quien, según relataron familiares del menor, brindó seguimiento a sus proyectos y sueños científicos. La madre de André, Lissa Mejía, manifestó que el mandatario escuchó personalmente al niño y confió en sus ideas: “Para nosotros fue muy importante que el presidente escuchara a un niño de 10 años y creyera en sus ideas. André salió emocionado y me dijo: ‘Mamá, el presidente cree en mí’”, relató.

PUBLICIDAD

Durante una semana, André Mejía Romero accede a actividades de robótica, astronomía y tecnología aeroespacial con instructores de la NASA y niños de diversos países. (Cortesía: Presidencia de Honduras)
Durante una semana, André Mejía Romero accede a actividades de robótica, astronomía y tecnología aeroespacial con instructores de la NASA y niños de diversos países. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

Durante su estancia, André compartirá jornadas con instructores y personal especializado de la NASA, junto a niñas y niños de otros países, en un entorno de aprendizaje intensivo.

El programa incluye talleres de robótica, prácticas de astronomía y actividades vinculadas con la tecnología aeroespacial, además de ejercicios y simulaciones inspiradas en el entrenamiento de astronautas.

La Presidencia de Honduras destacó que el joven hondureño ha sobresalido internacionalmente por su pasión por la ciencia y por su compromiso con la divulgación de la astronomía y la exploración espacial entre la niñez y juventud latinoamericana.

Una niñez llena de logros

De acuerdo con Radio América, el recorrido de André no comenzó con este viaje. A los 9 años, recibió el International Star Kids Awards 2025, lo que lo convirtió en el primer hondureño en ingresar a la comunidad mundial de niños prodigios. Además, ha representado a Honduras en cinco ediciones del NASA Space Apps Challenge, donde obtuvo el People’s Choice Award en 2023 y 2024.

PUBLICIDAD

Su desempeño también lo llevó a destacar en las Olimpíadas de Matemáticas y Astronomía, consolidándose como uno de los principales referentes infantiles de las ciencias STEM en la región, según información del gobierno hondureño.

André Mejía fue reconocido por la NASA en 2025 por su labor en el fomento de la ciencia y la astronomía entre la niñez latinoamericana y su trayectoria académica destacada. (Cortesía: Presidencia de Honduras)
André Mejía fue reconocido por la NASA en 2025 por su labor en el fomento de la ciencia y la astronomía entre la niñez latinoamericana y su trayectoria académica destacada. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

Como parte de su compromiso con la educación científica, André Mejía fundó el proyecto Exoplanets Lab, una iniciativa educativa destinada a acercar la astronomía a niños y jóvenes de América Latina. En 2025, hizo historia al convertirse en el conferencista más joven de las Noches Astronómicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), oportunidad en la que compartió sus conocimientos sobre exoplanetas ante una audiencia académica.

En 2025, la NASA reconoció a André Mejía Romero por su contribución al fomento de la ciencia y la astronomía entre la niñez latinoamericana, sumando un nuevo hito en su trayectoria.

Su participación en el campamento internacional de la NASA se suma a una lista creciente de logros que lo consolidan como un embajador de la ciencia hondureña y latinoamericana, y refuerza la visibilidad de la niñez en el campo de las ciencias espaciales.

Temas Relacionados

NASAHondurasastronomíaInvestigación científicaAndré Enoc Mejía Romero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las diferencias clínicas entre sarampión y varicela exigen atención ante brotes recientes en Centroamérica

Las cifras recientes muestran un repunte sin precedentes de una infección viral, según reportes internacionales, mientras continúa la vigilancia estrecha sobre otras enfermedades con síntomas similares entre la población infantil y adultos sin inmunización previa

Las diferencias clínicas entre sarampión y varicela exigen atención ante brotes recientes en Centroamérica

Miedo al golpe, sindicatos en contra y una bandera en el Teatro Nacional, así vivió por dentro la Constituyente guatemalteca su única diputada sobreviviente

La licenciada Catalina Soberanis, una de las tres mujeres entre los 88 constituyentes de 1985, revela los debates que marcaron cada artículo de la ley suprema que rige Guatemala desde hace cuatro décadas

Miedo al golpe, sindicatos en contra y una bandera en el Teatro Nacional, así vivió por dentro la Constituyente guatemalteca su única diputada sobreviviente

La conmemoración de la Constitución recuerda 41 años de vigencia democrática en Guatemala

El aniversario destaca la entrada en vigor de la norma máxima que reorganizó los poderes públicos y estableció nuevas garantías ciudadanas tras la crisis institucional iniciada en 1982

La conmemoración de la Constitución recuerda 41 años de vigencia democrática en Guatemala

Gracias a dos mujeres sin hijos se creó el Día de las Madres en Dominicana, conoce la historia de esta fecha especial

Cada año, familias dominicanas se reúnen para celebrar el Día de las Madres, una tradición instaurada por dos mujeres en 1926

Gracias a dos mujeres sin hijos se creó el Día de las Madres en Dominicana, conoce la historia de esta fecha especial

¿A qué edad se casan por primera vez los centroamericanos?, según el ranking mundial

El listado revela que cinco países del istmo registran promedios de matrimonio por debajo de los 25 años, con las mujeres como las que se unen en pareja a menor edad

¿A qué edad se casan por primera vez los centroamericanos?, según el ranking mundial

TECNO

El error que muchos comenten al comprar un celular: una característica que nadie debe olvidar

El error que muchos comenten al comprar un celular: una característica que nadie debe olvidar

Cómo encontrar y jugar con la Selección Colombia en EA Sports FC 26

5 pasos que debes seguir para limpiar la pantalla del televisor sin causar daños irreparables

Qué debes conectar primero, el celular o el cargador: así se evitan daños

La regla de los 30 segundos: el hábito que solucionará problemas en tu módem WiFi

ENTRETENIMIENTO

“The Testaments”: todo lo que se sabe de la segunda temporada de la serie

“The Testaments”: todo lo que se sabe de la segunda temporada de la serie

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres en una ceremonia íntima

Halle Berry, a sus casi 60 años: “Me siento más fuerte, más inteligente, más sabia, más yo misma, más en control”

La emotiva relación de Pedro Pascal con la música y sus camisetas favoritas de bandas

La historia detrás de la joya que Paul McCartney le regaló a su esposa Linda: Jackie Kennedy fue la inspiración

MUNDO

Rumania confirmó que el dron que hirió a dos personas en Galati es ruso y expulsó al cónsul de Moscú

Rumania confirmó que el dron que hirió a dos personas en Galati es ruso y expulsó al cónsul de Moscú

Ucrania atacó con drones la refinería de Saratov en uno de los golpes más profundos contra la industria petrolera rusa

El papa León XIV pidió que “la Sabiduría divina ilumine” a los líderes internacionales para alcanzar la paz mundial

Al menos ocho muertos, entre ellos un bebé de nueve meses, y 33 heridos tras el choque e incendio de un autobús en Turquía

Irán endureció su postura negociadora y dijo haber derribado un dron estadounidense en medio de las conversaciones de paz