La fuerza del Engagement: la lección de Tim Payne

Tim Payne, el futbolista neozelandés que se volvió viral gracias a un influencer argentino

Hace una semana nadie sabía quién era Tim Payne. Hoy aparece en más conversaciones que muchos líderes políticos, celebridades e influencers que llevan años intentando llamar nuestra atención.

Tim Payne no cambió.

Lo que cambió fue la capacidad de miles de personas de convertir una broma compartida en un fenómeno global.

Un creador de contenido argentino lanzó una propuesta tan simple como brillante: además de apoyar a una selección, elegir al jugador más improbable y convertirlo en el favorito de toda una comunidad. Así nació una especie de misión colectiva: hacer famoso a Tim Payne.

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Y funcionó.

Pero la historia es mucho más importante que la anécdota.

Durante años creímos que el crecimiento dependía de llegar a más personas: más medios, más audiencia, más impresiones. El caso Tim Payne demuestra algo diferente. La verdadera diferencia no está en cuánta gente te ve, sino en cuánta decide involucrarse.

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La historia tenía todos los ingredientes necesarios: un protagonista inesperado, un objetivo claro y una acción extremadamente simple. Miles de personas comenzaron a seguirlo, compartir contenido, crear memes, videos, canciones y comparaciones absurdas que multiplicaron el alcance del fenómeno en cuestión de horas.

Lo más poderoso era que cualquiera podía participar. Un simple follow se transformó en una contribución a una causa colectiva.

El caso demuestra algo que solemos olvidar: los grandes fenómenos que terminan pareciendo globales casi siempre nacen siendo locales. Empiezan en una comunidad pequeña, alrededor de una emoción compartida, de un código común o incluso de una broma interna. Solo después escalan. Lo global suele ser la última etapa de un fenómeno que comenzó siendo local.

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En Somos Otros, el libro que publiqué este año, sostengo que después de la pandemia no solo cambió la velocidad con la que vivimos. También cambió nuestra necesidad de participar. Ya no alcanza con observar. Queremos intervenir, influir y sentir que somos parte de lo que sucede.

Hace apenas algunos años un fenómeno como este habría tardado semanas o meses en expandirse. Hoy puede hacerlo en horas. No solamente porque la tecnología lo permite, sino porque nosotros cambiamos. Somos más rápidos, más impacientes y más proclives a sumarnos a conversaciones colectivas que nos hagan sentir parte de algo.

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Por eso el caso de Tim Payne es mucho más que una curiosidad de internet. Es una demostración de cómo funciona hoy la conexión humana. Las personas quieren involucrarse, influir y comprobar que una acción individual, por pequeña que sea, puede contribuir a un resultado colectivo.

Y esto no ocurre solo en las redes sociales. También sucede con las marcas, la política, las empresas y los movimientos sociales.

Por eso muchas organizaciones siguen confundiendo visibilidad con conexión. Pueden comprar atención durante algunos segundos, pero no participación genuina. Y la participación no se compra. Se construye.

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La lección es simple: ya no alcanza con contar historias. Hay que crear espacios para que otros puedan formar parte de ellas.

Tim Payne probablemente vuelva pronto a ser un jugador más. Pero eso es lo menos importante.

Lo verdaderamente relevante es que miles de personas demostraron, una vez más, que el activo más escaso de esta época no es la atención. Es la participación.

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Esa es una lección que deberían observar marcas, empresas, medios y líderes políticos. Durante años compitieron por ser escuchados. Hoy el desafío es otro: lograr que las personas quieran involucrarse.

Porque cuando una historia consigue que otros la hagan propia, deja de ser contenido.

Se convierte en movimiento.