Opinión

La fuerza del Engagement: la lección de Tim Payne

Ya no alcanza con contar historias; hay que crear espacios para que otros puedan formar parte de ellas

Guardar
Google icon
Tim Payne Nueva Zelanda
Tim Payne, el futbolista neozelandés que se volvió viral gracias a un influencer argentino

Hace una semana nadie sabía quién era Tim Payne. Hoy aparece en más conversaciones que muchos líderes políticos, celebridades e influencers que llevan años intentando llamar nuestra atención.

Tim Payne no cambió.

Lo que cambió fue la capacidad de miles de personas de convertir una broma compartida en un fenómeno global.

Un creador de contenido argentino lanzó una propuesta tan simple como brillante: además de apoyar a una selección, elegir al jugador más improbable y convertirlo en el favorito de toda una comunidad. Así nació una especie de misión colectiva: hacer famoso a Tim Payne.

PUBLICIDAD

Y funcionó.

Pero la historia es mucho más importante que la anécdota.

Durante años creímos que el crecimiento dependía de llegar a más personas: más medios, más audiencia, más impresiones. El caso Tim Payne demuestra algo diferente. La verdadera diferencia no está en cuánta gente te ve, sino en cuánta decide involucrarse.

PUBLICIDAD

La historia tenía todos los ingredientes necesarios: un protagonista inesperado, un objetivo claro y una acción extremadamente simple. Miles de personas comenzaron a seguirlo, compartir contenido, crear memes, videos, canciones y comparaciones absurdas que multiplicaron el alcance del fenómeno en cuestión de horas.

Lo más poderoso era que cualquiera podía participar. Un simple follow se transformó en una contribución a una causa colectiva.

El caso demuestra algo que solemos olvidar: los grandes fenómenos que terminan pareciendo globales casi siempre nacen siendo locales. Empiezan en una comunidad pequeña, alrededor de una emoción compartida, de un código común o incluso de una broma interna. Solo después escalan. Lo global suele ser la última etapa de un fenómeno que comenzó siendo local.

En Somos Otros, el libro que publiqué este año, sostengo que después de la pandemia no solo cambió la velocidad con la que vivimos. También cambió nuestra necesidad de participar. Ya no alcanza con observar. Queremos intervenir, influir y sentir que somos parte de lo que sucede.

Hace apenas algunos años un fenómeno como este habría tardado semanas o meses en expandirse. Hoy puede hacerlo en horas. No solamente porque la tecnología lo permite, sino porque nosotros cambiamos. Somos más rápidos, más impacientes y más proclives a sumarnos a conversaciones colectivas que nos hagan sentir parte de algo.

Por eso el caso de Tim Payne es mucho más que una curiosidad de internet. Es una demostración de cómo funciona hoy la conexión humana. Las personas quieren involucrarse, influir y comprobar que una acción individual, por pequeña que sea, puede contribuir a un resultado colectivo.

Y esto no ocurre solo en las redes sociales. También sucede con las marcas, la política, las empresas y los movimientos sociales.

Por eso muchas organizaciones siguen confundiendo visibilidad con conexión. Pueden comprar atención durante algunos segundos, pero no participación genuina. Y la participación no se compra. Se construye.

La lección es simple: ya no alcanza con contar historias. Hay que crear espacios para que otros puedan formar parte de ellas.

Tim Payne probablemente vuelva pronto a ser un jugador más. Pero eso es lo menos importante.

Lo verdaderamente relevante es que miles de personas demostraron, una vez más, que el activo más escaso de esta época no es la atención. Es la participación.

Esa es una lección que deberían observar marcas, empresas, medios y líderes políticos. Durante años compitieron por ser escuchados. Hoy el desafío es otro: lograr que las personas quieran involucrarse.

Porque cuando una historia consigue que otros la hagan propia, deja de ser contenido.

Se convierte en movimiento.

Temas Relacionados

Tim PayneEngagement

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué Taiwán es clave para definir el resultado de la competencia en IA entre EEUU y China

Una mirada a la relación simbiótica entre Taipéi y Washington a partir de la teoría del “pastel de cinco capas” de Jensen Huang

Por qué Taiwán es clave para definir el resultado de la competencia en IA entre EEUU y China

La IA está proporcionado algo inesperado: el renacer de las Humanidades y las Ciencias Sociales

La naturaleza humana será el complemento indispensable para que la revolución de la inteligencia artificial sea mejor entendida

La IA está proporcionado algo inesperado: el renacer de las Humanidades y las Ciencias Sociales

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

En un país que enfrenta cansancio institucional y desconfianza colectiva, los indicadores no bastan, se requiere a estadistas con carácter para la implementación de una visión capaz de reconciliar el crecimiento con gobernabilidad

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

La inutilidad del actual multilateralismo

Tanto las Naciones Unidas, como la Organización Mundial del Comercio se enfrentan a graves crisis de legitimidad y diplomacia

La inutilidad del actual multilateralismo

El huevo de la serpiente en los campus universitarios

¿Qué cabe hacer con la oleada antisemita que recorre el mundo? Muchas son las instituciones democráticas -judías y no judías- que trabajan para frenar este fenómeno de odio, pero más allá de los análisis, es necesario que las instituciones planteen medidas legales, contundentes y pedagógicas para combatir el discurso de odio

El huevo de la serpiente en los campus universitarios
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

Quién es Ana Torrens, la auditora que rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer al frente de una ‘Big Four’ en España

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: así avanza la jornada electoral, entérese de las noticias más relevantes este 31 de mayo

Elecciones presidenciales EN VIVO desde Bogotá, hoy 31 de mayo: estos son los cierres viales en la capital, según la Secretaría de Movilidad

Elecciones presidenciales EN VIVO desde la costa Caribe, hoy 31 de mayo: siga el minuto a minuto de las votaciones electorales

México no esperó al T-MEC y se fue con Europa: la apuesta de Sheinbaum para no depender de Estados Unidos

INFOBAE AMÉRICA

Rumania confirmó que el dron que hirió a dos personas en Galati es ruso y expulsó al cónsul de Moscú

Rumania confirmó que el dron que hirió a dos personas en Galati es ruso y expulsó al cónsul de Moscú

La Constitución de 1985 mantiene vigencia en Guatemala, aunque su debate se enfoca en justicia y control institucional, según expertos

El giro viral de Tim Payne, el “jugador menos conocido” del Mundial y su vínculo con Costa Rica conquista las redes

Un ataque armado en ruta al Atlántico deja dos muertos en Ciudad de Guatemala

Bolivia postergó sin fecha el diálogo entre el Gobierno y los sindicatos que exigen la renuncia del presidente Paz

ENTRETENIMIENTO

El final de “Half Man” fue explicado por su creador

El final de “Half Man” fue explicado por su creador

“The Testaments”: todo lo que se sabe de la segunda temporada de la serie

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres en una ceremonia íntima

Halle Berry, a sus casi 60 años: “Me siento más fuerte, más inteligente, más sabia, más yo misma, más en control”

La emotiva relación de Pedro Pascal con la música y sus camisetas favoritas de bandas