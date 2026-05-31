El error que muchos comenten al comprar un celular: una característica que nadie debe olvidar

El error más común al comprar un teléfono móvil es dejarse llevar por la primera impresión y no pensar en su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar un nuevo teléfono móvil parece una decisión sencilla, pero la mayoría de los usuarios cae en el mismo error al elegir un smartphone. Más allá de la emoción de estrenar dispositivo, el proceso de compra suele estar marcado por la influencia de campañas publicitarias, cifras técnicas llamativas y la presión de las tendencias del mercado.

Sin embargo, este enfoque deja de lado cuestiones esenciales que determinan cuánto tiempo será útil y funcional el dispositivo.

Muchos consumidores priorizan la marca, el diseño o la potencia aparente sin detenerse a pensar cómo envejecerá el dispositivo. La clave está en analizar factores de durabilidad, autonomía, actualizaciones y reparabilidad, que a menudo pasan desapercibidos frente a los argumentos comerciales más evidentes.

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El error de dejarse llevar por la primera impresión

La experiencia de sacar un móvil nuevo de su caja es atractiva, pero el error más frecuente consiste en decidir pensando solo en el primer día de uso. El impacto inicial de una pantalla brillante o una cámara de alta resolución puede nublar el juicio y llevar a compras impulsivas.

La mayoría de los usuarios prioriza la marca y el diseño del smartphone, ignorando aspectos cruciales como autonomía y reparabilidad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fabricantes y las campañas publicitarias suelen destacar datos como megapíxeles, núcleos de procesador o gigas de RAM, lo que convierte la elección en una competencia de cifras que no siempre reflejan el rendimiento real.

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El diseño y la reputación de la marca son factores que pesan en la decisión, pero no garantizan la mejor experiencia para todos los usuarios. Dejarse seducir por la apariencia puede llevar a elegir un equipo inadecuado, motivado por modas o por la presión del entorno. Antes de decidir, conviene analizar las necesidades reales y comparar qué ofrece cada modelo más allá de su estética o su logo.

Lo que nunca se debe ignorar al comprar un celular nuevo

Autonomía y batería

Uno de los puntos clave en la vida útil de cualquier smartphone es la batería. No basta con revisar la cantidad de miliamperios-hora (mAh) que anuncia el fabricante, ya que la autonomía depende de la optimización entre el procesador, la pantalla, el sistema operativo y el uso diario.

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Lo fundamental es comprobar si el dispositivo puede soportar una jornada intensa sin recurrir al cargador de emergencia, ya que la batería suele ser el primer componente en mostrar desgaste.

El soporte de actualizaciones y parches de seguridad es clave para mantener el valor y la funcionalidad de un celular a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de elegir un móvil, se recomienda revisar pruebas independientes de autonomía, la información sobre ciclos de batería, el coste y la facilidad de sustitución del componente, así como la presencia de carga rápida razonable. Una carga veloz puede resultar cómoda, pero no compensa una autonomía mediocre si el resto del sistema no acompaña.

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Actualizaciones y soporte de software

Un error común entre los compradores es ignorar la política de actualizaciones y soporte de software del fabricante. Un dispositivo con buena cámara o pantalla pierde rápidamente valor si deja de recibir parches de seguridad o mejoras del sistema operativo. Sin soporte, el teléfono queda expuesto a fallos, vulnerabilidades y pérdida de compatibilidad con aplicaciones.

En el ecosistema Android, la variedad de políticas es amplia. Algunas marcas solo ofrecen uno o dos años de actualizaciones, mientras que otras, como Google o Samsung, garantizan hasta siete años de soporte en ciertos modelos. La tendencia, impulsada tanto por la presión del mercado como por normativas europeas, apunta a prolongar la vida útil de los dispositivos y facilitar las reparaciones.

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Antes de comprar, es fundamental investigar cuánto tiempo el fabricante asegura actualizaciones y parches de seguridad para el modelo elegido.

Definir el uso real del teléfono ayuda a elegir el modelo adecuado y evita gastar de más en especificaciones innecesarias para el usuario promedio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Almacenamiento y uso real

Otro error frecuente es elegir una versión con poco almacenamiento interno, motivado a veces por una diferencia de precio atractiva. En 2026, optar por la capacidad mínima solo es recomendable para quienes hacen un uso básico del móvil.

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Fotos, videos, aplicaciones y copias de seguridad llenan el espacio disponible rápidamente, llevando a la necesidad constante de liberar memoria o eliminar contenido.

Definir el uso real que se dará al dispositivo es clave. Muchos usuarios adquieren equipos de gama alta sin aprovechar sus capacidades, guiados por la moda o la influencia de terceros.

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Si el celular se usará principalmente para redes sociales, mensajería y llamadas, invertir en especificaciones avanzadas puede ser innecesario. Por el contrario, quienes necesitan jugar videojuegos, editar fotos o trabajar desde el móvil deben priorizar procesadores potentes y suficiente memoria RAM.

Reparabilidad y vida útil extendida

La capacidad de reparar un teléfono es otro factor habitualmente ignorado. Un móvil que permite cambiar la batería fácilmente, ofrece repuestos durante años o cuenta con una red de reparación accesible tiene mayores posibilidades de sobrevivir a caídas, pérdida de autonomía o averías menores.

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