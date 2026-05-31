El tenso cara a cara entre una figura del tenis y su rival en Roland Garros: “Todo esto tiene que parar”

Este video de Infobae documenta un incidente en la cancha durante el torneo Roland Garros. Los tenistas Frances Tiafoe y Jaime Faria protagonizan una discusión acalorada en un partido sobre arcilla. Las imágenes muestran a uno de los jugadores revisando una marca en la cancha, con la supervisión de una oficial del encuentro. Ambos deportistas interactúan visiblemente molestos frente a la multitud presente. La cobertura detalla el momento de la disputa en el evento deportivo.

La madrugada parisina en Roland Garros ofreció una escena de alta tensión durante el partido entre Frances Tiafoe y Jaime Faria en el court Suzanne-Lenglen. El encuentro, que se extendió durante cinco sets y tuvo una dramática definición en favor del estadounidense, quedó marcado por una serie de cruces verbales y reproches que requirieron la intervención directa de la umpire para evitar que la situación se descontrolara. La discusión se desató en el quinto set, cuando una decisión arbitral generó un clima de conflicto inesperado en el torneo.

La controversia surgió en el cuarto game de la última manga después de un saque de Faria que, tras la verificación por video, fue confirmado como válido por la jueza de silla. Tiafoe, claramente disconforme, elevó el tono de la disputa al dirigirse a su rival con una frase que encendió los ánimos: “No actúes como si fueras duro. No eres fuerte. Solo juega”. Este comentario generó la inmediata reacción de Faria, quien se acercó a la umpire para manifestar su malestar: “¿Ves lo que está diciendo?”, reclamó el portugués.

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La umpire intervino en un intento por restablecer el orden. Frente a ambos jugadores, expresó de forma tajante: “Esta situación tiene que terminar”. Sin embargo, la tensión no disminuyó, ya que Tiafoe continuó discutiendo y Faria insistió en que el estadounidense estaba siendo irrespetuoso. “Estás siendo irrespetuoso”, afirmó el portugués, mientras la jueza intentaba equilibrar la balanza: “Vos también lo estabas. Actuás como si no hubieras estado diciendo nada sobre él o sobre mí. Dejame hacer mi trabajo”, señaló la umpire.

Una jueza de silla interviene en una acalorada discusión entre los tenistas Frances Tiafoe y Jaime Faria durante un partido en Roland Garros.

A pesar del ambiente caldeado y el abucheo del público, el partido continuó tras varios minutos de intercambio verbal. Tiafoe se mostró desafiante durante el cruce ante la jueza y su rival. “¿Qué? ¿Intentas hacerte el duro? No eres duro, colega. Solo juega. Solo juega”, reiteró el estadounidense. En medio de la confusión, la jueza advirtió a ambos: “De acuerdo. Todo esto tiene que parar”.

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El desarrollo del partido no se vio interrumpido gracias a la intervención arbitral, aunque las declaraciones posteriores confirmaron el impacto emocional del enfrentamiento. Al finalizar el encuentro, Tiafoe reconoció la magnitud del momento: “Lo necesitaba porque en ese momento iba ganando, pero aún estaba un poco nervioso. Y él no paraba de hablar. Sin duda me provocó mucho. Se creía que era el boxeador Ryan García o algo así”, relató el estadounidense. El comentario aludía a la actitud desafiante de Faria, a quien el número 22 del ranking ATP acusó de buscar desestabilizarlo en la definición del quinto set.

El marcador final reflejó la intensidad del duelo: 4-6, 6-7(2), 7-6(4), 6-1 y 6-2 a favor de Tiafoe. El estadounidense, único cabeza de serie en ese sector del cuadro, logró revertir una desventaja de dos sets ante un rival que estuvo cerca de dar la sorpresa. El portugués llegó a dominar el partido por 6-4, 7-6, 4-3 y servicio, pero perdió impulso a medida que avanzaba el encuentro.

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El desenlace estuvo marcado por la reacción de Tiafoe al sellar la victoria. El estadounidense festejó con un grito de euforia y se acercó a estrechar la mano de Faria, quien abandonó la cancha visiblemente frustrado. Superado el episodio, el nacido en Maryland se prepara para enfrentar a Matteo Arnaldi en los octavos de final, mientras el recuerdo del enfrentamiento verbal con Faria quedó como una de las postales más recordadas de la actual edición del torneo.

Frances Tiafoe celebró el pase a los octavos de final de Roland Garros (Foto AP/Emma Da Silva)