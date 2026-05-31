5 pasos que debes seguir para limpiar la pantalla del televisor sin causar daños irreparables

El proceso de mantenimiento toma pocos minutos y es seguro se se siguen los métodos adecuados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos claves para conservar en buen estado el televisor es la limpieza de la pantalla, tarea que requiere atención a ciertos detalles técnicos que pueden marcar la diferencia entre una pantalla impecable y un daño irreversible.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, aplicar técnicas incorrectas de limpieza puede provocar rayaduras, manchas permanentes o incluso el ingreso de líquidos al interior del electrodoméstico.

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Por tal motivo, resulta imprescindible conocer los pasos adecuados para limpiar la pantalla del televisor, así como los errores que deben evitarse y otros cuidados sugeridos por fabricantes.

Cuáles son los pasos para limpiar la pantalla del televisor

La elección del paño es clave para evitar rayones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso sugerido por la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), contempla una secuencia sencilla, pero precisa, para reducir riesgos:

Apagar el electrodoméstico y ubicar la pantalla frente a una fuente de luz permite identificar el polvo y las manchas con mayor claridad.

Usar un paño seco de microfibra, porque este material evita la formación de arañazos durante la limpieza superficial. La OCU señala que este tipo de paño resulta idóneo para retirar el polvo.

Si existen manchas de huellas dactilares, se debe humedecer apenas el paño con agua o con un producto específico para pantallas, nunca directamente sobre el televisor.

Pulverizar el líquido sobre el paño, no sobre la pantalla, porque la aplicación directa del líquido puede provocar filtraciones si la pantalla no está completamente sellada, lo que incrementa el riesgo de daños internos.

No se deben utilizar alcohol, ceras ni limpiadores de superficies generales, porque pueden causar decoloración permanente o deterioro del material.

Qué errores comunes pueden dañar la pantalla del televisor

El uso de productos como alcohol o la aplicación directa de líquidos figura entre las causas más habituales de daños en pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los fallos más comunes es aplicar líquidos directamente sobre la superficie del televisor. De acuerdo con expertos, no se debe echar el líquido directamente sobre la pantalla porque podría escurrirse hacia abajo y entrar dentro si esta no estuviera totalmente sellada.

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Otro error habitual es el uso de productos de limpieza convencionales, como alcohol o ceras. Estos compuestos pueden reaccionar con el recubrimiento de la pantalla, ocasionando decoloraciones o pérdida de nitidez en la imagen.

Cómo mantener en buen estado el televisor

Los fabricantes, como LG, sugieren prestar atención a la ubicación del televisor para evitar daños por temperatura. Colocar el aparato en espacios con temperaturas extremas puede afectar su funcionamiento. El rango ideal va de 0 a 40 grados Celsius.

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Fabricantes alertan sobre el impacto de la temperatura, la ubicación y la exposición a fuentes de calor o luz intensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los expertos aconsejan instalar el televisor frente a una pared y no cerca de módulos con lámparas, porque el calor de estos objetos puede repercutir en el rendimiento del aparato.

Asimismo, subrayan la importancia de no exponer la pantalla a la luz solar directa ni a una iluminación excesiva, porque pueden aparecer manchas visibles en la superficie.

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Cómo se debe trasladar un televisor durante una mudanza para evitar daños

Durante mudanzas o cambios de ambiente dentro del hogar, el traslado del televisor exige precauciones específicas. Los fabricantes sugieren guardar el aparato en su caja original o, en su defecto, en una caja de cartón de dimensiones adecuadas.

El embalaje original o superficies blandas resultan clave al mover el televisor para prevenir fracturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no se dispone del embalaje original, se aconseja colocar el televisor sobre una superficie blanda, como un sofá o colchón, para minimizar el riesgo de golpes o presión sobre la pantalla.

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Qué datos adicionales ayudan a conservar la pantalla en buenas condiciones

La limpieza regular ayuda a preservar la calidad de imagen y prolonga la vida útil del televisor. Utilizar siempre paños de microfibra y evitar fuentes de calor o luz intensa directa sobre la pantalla son pautas recurrentes tanto de organizaciones de consumidores como de fabricantes.

Conviene revisar periódicamente el estado del cableado y las conexiones para evitar sobrecalentamientos o cortocircuitos, aspectos que inciden en el rendimiento del electrodoméstico.