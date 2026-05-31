Lista de celulares compatibles con la cédula digital para votar en las elecciones presidenciales de 2026

La aplicación Cédula Digital Colombia permite portar el documento de identidad en formato digital autorizado por la Registraduría Nacional. (Johan Largo/Infobae-Registraduría Nacional)

En Colombia, es posible tener un documento de identidad en formato digital, que trae varios beneficios, además de la comidad de su portabilidad. A través de la aplicación Cédula Digital Colombia, es posible tener este servicio autorizado por la Registraduria Nacional y se puede usar para ir a votar en la elecciones presidenciales de 2026.

Sin embargo, para acceder a esta plataforma es necesario contar con un teléfono que tenga una versión igual o superior a Android 12 o, en el caso de los iPhone, que sea una versión igual o superior a iOS 16.

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Es decir que todos aqueños teléfonos que hayan sido lanzados después de 2020, van a tener acceso sin problemas a la aplicación de la cédula digital, mientras que otros no lo podrán hacer.

Celulares Android que no son compatibles con Cédula Digital Colombia

La política de actualizaciones de muchas marcas deja por fuera de Android 12 a buena parte de los móviles más vendidos, antes de 2020, que fue el año en el que salió esta versión del sistema operativo. A continuación el listado de teléfonos en los que no se podrá usar la aplicación:

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Modelos populares de Samsung, Xiaomi y Motorola fabricados antes de 2020 quedan excluidos del uso de la app Cédula Digital Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samsung:

Galaxy A50.

A50s.

A70.

A70s.

A80.

A30.

A30s.

A20.

A20s.

M30s.

Xiaomi, Redmi y POCO:

Mi 9, Mi 9 SE y Mi 9 Lite

Mi 9T y Mi 9T Pro,

Redmi K20, Redmi K20 Pro

Redmi Note 8 y Note 8 Pro

Redmi 9.

POCO M2.

Motorola:

Moto G9 (G9 Play, G9 Plus, G9 Power).

Motorola One Fusion y One Fusion+.

Moto G Fast y Moto G Power (2020/2021)

Moto E7 y E7 Plus.

Otras marcas:

OnePlus 6, 6T, Nord N10 5G y Nord N100.

Sony Xperia 1, Xperia 5 (originales de 2019) y Xperia 10 II.

Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro y Nova 5T.

Modelos de iPhone que quedan fuera de la aplicación

Entre los dispositivos de Apple, la aplicación requiere iOS 16 como mínimo, lo que excluye a los iPhone más antiguos. En concreto, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X (todos lanzados en 2017) no pueden instalar la app, ya que su sistema operativo llega solo hasta iOS 16 y no reciben versiones posteriores.

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La app Cédula Digital permite identificarse legalmente ante bancos, notarías y entidades públicas y privadas en Colombia. (Registraduría Nacional)

Qué es la aplicación Cédula Digital Colombia y para qué sirve

La aplicación Cédula Digital Colombia es la herramienta móvil oficial desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil para portar el documento de identidad digital en el teléfono.

Permite a los ciudadanos identificarse ante bancos, notarías, entidades públicas y privadas, mostrando la cédula virtual desde la pantalla del celular con plena validez legal. A diferencia de una simple imagen, el acceso requiere autenticación biométrica o un PIN, lo que garantiza altos estándares de seguridad. Si el celular se extravía, nadie puede suplantar la identidad del titular.

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La app facilita trámites en línea, validando la identidad con diversos niveles de seguridad. Además, la cédula digital sirve como documento de viaje en países de la Comunidad Andina y Mercosur, y puede activarse por el usuario desde casa con códigos QR y reconocimiento facial. La vigencia de la nueva cédula digital y su versión física es de 10 años, a diferencia de la antigua cédula amarilla de hologramas.

Cédula Digital Colombia también funciona como documento de viaje en países de la Comunidad Andina y Mercosur, facilitando la movilidad regional. (crédito VisualesIA)

Cuáles son las ventajas de la Cédula Digital

La app permite identificarse legalmente ante cualquier autoridad, realizar trámites virtuales y portar un documento de viaje regional. Además, su activación y autenticación biométrica ofrecen un nivel de protección superior al de los documentos físicos, ya que incluso en caso de pérdida del teléfono, los datos no pueden ser accedidos ni utilizados para suplantación de identidad.

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La cédula digital busca integrarse con la carpeta ciudadana y los servicios virtuales del gobierno, agilizando procesos y reduciendo el fraude documental.

Sin embargo, la exigencia tecnológica de Android 12 o iOS 16 limita el acceso a quienes cuenten con dispositivos más recientes, marcando una diferencia clara en el acceso a la identidad digital en Colombia.

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