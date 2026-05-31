El pacto de Silicon Valley: las medidas que Google y Meta aplicarán en Colombia para moderar contenido político

Google y Meta activan medidas especiales contra la desinformación por las elecciones presidenciales en Colombia - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

En una jornada marcada por las Elecciones Presidenciales en Colombia, la atención no solo está puesta en las urnas, también en el rol que juegan las plataformas digitales durante el proceso democrático.

Para este domingo 31 de mayo, Google y Meta activaron un paquete de medidas específicas para combatir la desinformación, garantizar la transparencia y proteger la integridad del debate político en el entorno digital colombiano. La coordinación entre gigantes tecnológicos y autoridades locales marca un nuevo estándar de responsabilidad para las redes sociales y motores de búsqueda en el contexto electoral.

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La relevancia de estas acciones radica en el impacto que las plataformas tienen sobre la opinión pública y el acceso a información fiable. En un ambiente donde la viralidad y la manipulación pueden influir en la percepción del electorado, la moderación de contenido político se vuelve una prioridad global.

Google prioriza a la Registraduría con banners y paneles para guiar puntos de votación y pedagogía electoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta: política de moderación y transparencia

Meta, conglomerado que agrupa a Facebook, Instagram y WhatsApp, implementó cambios significativos en la moderación de contenido político para Colombia. Entre las principales medidas destacan:

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Reducción del contenido político: Por defecto, los algoritmos de Facebook e Instagram limitan la recomendación proactiva de publicaciones políticas en secciones como Reels y Explorar. Los usuarios interesados deben modificar manualmente su configuración para ver más contenido de este tipo.

Fin de la verificación tradicional: Meta reemplazó a los verificadores externos por un sistema de “Notas Comunitarias”, en el que los propios usuarios agregan contexto y alertas a publicaciones potencialmente engañosas o falsas.

Regulación de la IA en contenidos políticos: Es obligatorio etiquetar cualquier contenido relevante creado o alterado con inteligencia artificial. El incumplimiento puede resultar en sanciones o cierre de cuentas.

Transparencia publicitaria: Los anuncios políticos requieren una autorización de identidad y quedan registrados en la Biblioteca de Anuncios, donde se detalla quién pagó la pauta y cuánto invirtió.

Desarticulación de redes falsas: Meta sigue suspendiendo redes de cuentas falsas o bots dedicados a manipular el debate electoral y difundir desinformación coordinada.

Este domingo 31 de mayo, ambas plataformas ajustaron anuncios, recomendaciones y paneles informativos para priorizar fuentes oficiales y frenar manipulación, en un operativo que busca proteger el debate público y la integridad del proceso electoral - Mariano Vimos/Colprensa

En WhatsApp, aunque el enfoque es diferente, se mantiene la colaboración con organizaciones de fact-checking para que los usuarios puedan reportar y verificar mensajes sospechosos de desinformación.

Google: priorización de fuentes oficiales y control de anuncios

Google, por su parte, ha orientado sus esfuerzos en Colombia a destacar información oficial y reducir la visibilidad de contenidos manipuladores o sensacionalistas:

Priorización de fuentes oficiales: Durante la jornada electoral, el buscador activa banners y paneles directos con información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ofreciendo orientación sobre puntos de votación y pedagogía electoral.

Transparencia en la pauta política: Cualquier anunciante que quiera comprar publicidad política debe pasar por un proceso de verificación de identidad. Además, Google publica informes detallados sobre gasto y beneficiarios de anuncios.

Curaduría en YouTube: La plataforma da prioridad a transmisiones en vivo y análisis de medios tradicionales y de alta reputación durante el escrutinio, limitando la visibilidad de videos potencialmente desinformativos.

Políticas estrictas contra desinformación electoral: Google elimina directamente cualquier contenido que engañe sobre los procedimientos de votación o que fomente teorías conspirativas para alterar la legitimidad del proceso.

Impacto y desafíos de la moderación electoral

La plataforma da mayor peso a transmisiones y análisis de medios de alta reputación, y junto con Google exige verificación de identidad para pauta política e informes de gasto, además de retirar contenido que engañe sobre el proceso o promueva teorías conspirativas - crédito Visuales IA

Meta ha invertido más de 30 mil millones de dólares en seguridad y protección, incluida la defensa de procesos electorales. Las operaciones avanzadas buscan impedir la interferencia, conectar a los votantes con información veraz y aumentar la transparencia en el ecosistema digital. Desde 2017, Meta ha eliminado más de 200 redes de comportamiento no auténtico coordinado.

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En WhatsApp, los usuarios pueden reportar mensajes sospechosos a organizaciones de verificación locales, recibiendo respuestas rápidas con artículos verificadores y evitando la propagación de rumores dañinos.

El pacto de Silicon Valley en Colombia marca un punto en la forma en que las plataformas tecnológicas gestionan el contenido político durante elecciones críticas. La combinación de inteligencia artificial, moderación automatizada y nuevos mecanismos de transparencia busca proteger la integridad del proceso democrático y empoderar a los ciudadanos con información confiable.

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El desafío será mantener el equilibrio entre libertad de expresión, pluralidad y la necesidad de frenar la manipulación y la desinformación en el ecosistema digital electoral.