Mercados: sigue la racha alcista para acciones y bonos mientras que el riesgo país cae debajo de los 500 puntos

Los activos financieros argentinos extienden el "momentum" positivo.

Las acciones y los bonos argentinos extienden la racha de ganancias tanto en la plaza local como en el exterior. Este jueves, la tendencia no cuenta con el respaldo de la operatoria de Wall Street, donde los principales indicadores negociaban con caídas en torno al 0,2% a las 11:10 horas.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 1,5%, en los 3.110.000 puntos, para acumular en mayo un ascenso del 10 por ciento. Asimismo, en lo que va de 2026, el panel de acciones líderes anota una suba próxima al 2% en pesos y al 5% en dólares.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York vuelve a resaltar el papel de YPF, que suma un 3,5%, por encima de los 53 dólares. También avanzan las acciones de los bancos cerca de un 3 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganan 0,2% en promedio, mientas que el riesgo país de JP Morgan descuenta seis unidades para la Argentina, en los 496 puntos básicos.

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Las acciones estadounidenses registran descensos en la jornada, después de que Estados Unidos lanzara una segunda oleada de ataques militares contra Irán cerca del Estrecho de Ormuz, mientras que los resultados de las empresas tecnológicas impulsaron la confianza en el sector de la inteligencia artificial.

Las acciones norteamericanas tuvieron un comienzo tibio en la sesión bursátil, mientras los inversores seguían a la espera de una actualización oficial sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Los precios del petróleo suben más de 2% tras otro intercambio de hostilidades que puso de manifiesto la fragilidad del alto el fuego.

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En los EEUU, los datos económicos publicados el jueves mostraron que el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, subió un 0,4% en abril, un incremento ligeramente inferior al esperado, lo que complica las preguntas sobre si el aumento de los precios incrementará la presión sobre el banco central norteamericano para que suba las tasas de interés.

Vale recordar que le miércoles, “el Dow Jones alcanzó nuevos máximos históricos, mientras que el Nasdaq y el S&P 500 cerraron sin cambios significativos. En materia de geopolítica, el Secretario de Estado de Estados Unidos reconoció avances en las negociaciones con Irán y Reuters publicó que los medios estatales iraníes cuentan con un borrador del acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz”, indicó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

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“El alivio en el precio del crudo volvió a ordenar parte del mercado global, pero la corrección en semiconductores limitó el avance de las acciones y marcó una rueda de mayor selectividad”, indicó Cohen Aliados Financieros.

En el plano local, fue bien recibido por los operadores el buen resultado obtenido por el Tesoro en la última colocación del mes de bonos en pesos de corto plazo.

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El Tesoro logró un rollover de 114%, al colocar $12,6 billones, por encima de los $11 billones que vencen el viernes -incluido el pago de cupón del Bonte30 previsto para el próximo lunes-, lo que implica que $1,5 billón será depositado en el BCRA.

“En el segmento en pesos, la demanda se concentró en la nueva Lecap con vencimiento en septiembre de 2026, que explicó el 41% del total adjudicado y cerró con una tasa efectiva mensual de 1,99% mensual. Los Boncer tuvieron un interés limitado, representando solo 14,6% del total colocado, y cerraron con tasas reales de 2% para el bono a marzo de 2027, y de 5,07% para el bono a septiembre de 2027. El bono TAMAR con vencimiento en agosto de 2028 representó 29,9% del total adjudicado, con un spread sobre TAMAR de 7,93%. En el segmento dollar-linked, el Tesoro colocó USD 538 millones en el instrumento con vencimiento en julio de 2026 y USD 787 millones en el instrumento con vencimiento en marzo de 2027″, preciaron los expertos de Max Capital.

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