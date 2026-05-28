Sociedad

Llega “La Noche de Lanusita”: gastronomía, espectáculos y premios en el polo de Lanús Oeste

El municipio convoca a la comunidad a disfrutar de una agenda cultural variada el próximo viernes, con shows en vivo, exposiciones y sorteos, en una acción que promueve la participación y el desarrollo comercial local

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Vista nocturna de una calle concurrida en Lanús, Argentina. Múltiples personas caminan por la acera y la calle frente a edificios iluminados con árboles
El evento 'La Noche de Lanusita' se realizará mañana, en Lanús Oeste.

En el Polo Gastronómico de Lanús Oeste, “La Noche de Lanusita” reunirá a los vecinos y vecinas del distrito con propuestas gastronómicas, shows en vivo y actividades recreativas. La convocatoria, impulsada por el Gobierno de Lanús, tendrá lugar este viernes 29 de mayo de 20 a 00, en la calle Iberlucea, entre Alcorta y Piñeiro.

El evento, organizado por la administración encabezada por Julián Álvarez, busca fortalecer el desarrollo económico local a través de la promoción del consumo en comercios y emprendimientos del distrito. La jornada contará con la participación de diversos establecimientos gastronómicos y la presencia de artistas locales.

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Entre las actividades programadas para la noche, se destaca la expo de Fiat 600 y la realización de sorteos, cuyos premios serán provistos por emprendedores y emprendedoras de la zona. Esta iniciativa se enmarca en una serie de acciones que apuntan a acompañar a los comerciantes y fomentar el encuentro comunitario en espacios públicos.

El tramo de Iberlucea, donde se realizará el evento, se consolidó en los últimos años como uno de los polos gastronómicos más activos de Lanús Oeste, con alta circulación de público y una oferta variada de propuestas culinarias. El gobierno local resaltó que la actividad está dirigida a toda la comunidad, con especial énfasis en generar un espacio para disfrutar en familia. La apuesta por este tipo de eventos responde a la necesidad de impulsar la economía barrial y reforzar los lazos entre los habitantes del distrito.

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