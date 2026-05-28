Bolivia anunció la expulsión de una exdiputada argentina por “injerencia” en los conflictos sociales

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Trimarchi, en un retrato frente a un fondo arquitectónico de la ciudad.

La Cancillería boliviana anunció la expulsión de la exdiputada argentina Mercedes Trimarchi, a quien acusan de injerencia en los conflictos sociales que atraviesa el país. “Hemos tomado por la vía diplomática con la embajada de Argentina y denunciado su situación migratoria; vamos a proceder a su salida del país”, afirmó el canciller Fernando Aramayo en una entrevista con el canal Cadena A.

El jefe de la diplomacia boliviana señaló que Trimarchi participó en manifestaciones sociales contra el gobierno de Rodrigo Paz en una “evidente y clara injerencia en la política interna”. Por otro lado, denunció que la exdiputada y actual legisladora de la ciudad de Buenos Aires hizo un mal uso de su ingreso como turista “para hacer acción política”.

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“¿Para qué vendría una activista argentina para azuzar un entorno tan lejano de su contexto?”, cuestionó Aramayo y acusó a Trimarchi de “profundizar la polarización con una participación maniquea, falsa y carente de contenido”.

Trimachi es una docente y política argentina militante de Izquierda Socialista que fue diputada nacional entre 2019 y 2020 y actualmente se desempeña como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.

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La legisladora Mercedes Trimarchi apoya la movilización de la Central Obrera Boliviana, cuyas bases se manifiestan en las calles de La Paz.

La política escribió en sus redes sociales que el motivo de su visita era “en apoyo a las movilizaciones del pueblo boliviano contra las medidas de ajuste y represivas del presidente Rodrigo Paz que son respaldadas por Trump, Netanyahu y Milei”.

El 22 de mayo participó en un encuentro de la Central Obrera Boliviana (COB), una de las organizaciones que pide la renuncia del presidente Paz, donde tomó la palabra: “La solidaridad internacional nos tiene que unir como pueblos latinoamericanos, la lucha que están dando es muy significativa y es un faro para América Latina”.

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Trimachi también participó en otras actividades con mujeres de El Alto y realizó publicaciones contra el Gobierno de Paz, acusando actos de “represión brutal” y pidiendo la renuncia del primer mandatario.

Su presencia en Bolivia se da cuando el país está sumido en una ola de protestas sociales que iniciaron con reclamos sindicales y derivaron en pedidos de renuncia contra el presidente a poco más de seis meses de haber asumido el Gobierno. Este jueves se cumplen 22 días de bloqueos de carreteras que han provocado un cerco a La Paz donde se reporta desabastecimiento de alimentos, de combustible e interrupciones de servicios públicos como el recojo de basura o el transporte.

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Policías gasifican una marcha en La Paz, Bolivia, el 25 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Los manifestantes reclaman a la administración de Paz por la falta de soluciones a la crisis económica, denuncian la exclusión de organizaciones sociales en la toma de decisiones y cuestionan algunas políticas del Gobierno.

Si bien el miércoles hubo dos espacios de diálogo para avanzar en la solución del conflicto, las protestas continúan y este jueves se registran al menos 70 puntos de bloqueo en carreteras en seis de los nueve departamentos del país.

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La presencia de la exdiputada argentina también generó reacciones en legisladores de oposición. El senador Leonardo Roca calificó su accionar como “sedicioso” mientras que José Manuel Ormachea la acusó de “agitar” las protestas. Para el canciller Aramayo, su presencia es una “alerta mayor” de que Bolivia es un escenario en el que “se están disputando aspectos fundamentales para toda la región”.