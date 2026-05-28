Cocaleros de Bolivia se movilizan en resguardo a Evo Morales tras un apagón eléctrico en su bastión

El expresidente Evo Morales durante una entrevista en la región del Chapare, Bolivia, el sábado 16 de agosto de 2025. (Foto AP/Jorge Sáenz)

Un corte de luz de dos horas y media generó alarma entre los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) por temor a su captura.

El apagón de energía eléctrica y del sistema de comunicaciones se produjo en la región del Trópico de Cochabamba (centro), bastión del exmandatario, donde sus aliados se movilizaron para reforzar bloqueos e instalar una vigilia en unidad policial donde encendieron llantas en señal de protesta.

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“Se registra apagón de energía eléctrica en todo el trópico de Cochabamba (desde) las 19:50 (…) Se alerta a todo el Trópico de Cochabamba ante cualquier movimiento inusual que pueda acontecer”, señala una publicación en redes sociales la emisora cocalera Kawsachun Coca.

Dirigentes campesinos señalaron que el apagón era parte del operativo para aprehender al expresidente que enfrenta una orden de captura por el delito de trata agravada de personas.

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“Esto es una amenaza desde el gobierno, una estrategia para aprehender a nuestro hermano Evo”, señaló el dirigente Vicente Choque en un video difundido en redes sociales en el que pidió a los cocaleros y agricultores de la región tomar las carreteras y dirigirse al poblado en el que radica Morales. “Detrás de esto no solo está el gobierno, sino también Estados Unidos y las embajadas”, agregó.

Residentes del bastión de Evo Morales encendieron llantas en una vigilia para proteger a su líder durante la interrupción del suministro eléctrico en la región.

El corte del servicio eléctrico inició a las 19:52 y se extendió hasta las 22:25 afectando a las localidades de Villa Tunari, Shinahota, Chimoré e Ivirgarzama.

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El vicepresidente de la Empresa Nacional de Electricidad, Luis Fernando Áñez, explicó al periódico El Deber que se desconocían las causas del corte y hasta la publicación de esta nota no difundió un informe oficial.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló la noche del martes, de manera extraoficial en un programa televisivo de Red Uno, que se presume “la caída de un poste que llevaba alta tensión”, pero que no tenía “mayor información”.

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El expresidente boliviano de 66 años se encuentra atrincherado en la región cocalera del país desde septiembre de 2024 para evitar su captura en el marco de una investigación que lo acusa por el delito de trata de personas luego de que se encontraran indicios de abuso contra una menor de edad durante su presidencia.

Según la Fiscalía, Morales tuvo en 2015 una relación con una menor de 15 años con la que tuvo una hija durante su último periodo presidencial. Los padres de la víctima, de acuerdo con la acusación, habrían consentido los hechos a cambio de algunos favores políticos.

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La guardia sindical que protege a Morales en su bastión. Imagen de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

Tras no haberse presentado a dos convocatorias a declarar ni al inicio del juicio oral, el líder cocalero fue declarado en rebeldía y se ratificó la orden de captura. Para evitar su aprehensión, cientos de campesinos instalaron anillos de protección alrededor de su residencia y montaron una guardia permanente que impide el ingreso de la Policía.

El corte de luz se produce además en un momento de alta conflictividad en Bolivia en el que varios sectores, entre ellos el evismo, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en reclamo por algunas políticas de su gobierno y por la falta de representación de organizaciones sociales en su gobierno.

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El país lleva más de tres semanas con bloqueos de carreteras que iniciaron en La Paz pero se han extendido a seis de nueve departamentos del país y tienen prácticamente cercada la sede de gobierno, donde se reporta desabastecimiento de alimentos y de combustible.

La administración de Paz ha responsabilizado a Morales y a sus seguidores de desestabilizar el país para retomar el poder y ha denunciado, sin pruebas, que las protestas son financiadas por el narcotráfico.

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En una entrevista con la cadena CNN el martes, el presidente Paz señaló que “Evo Morales va a ir a la justicia” y que ése es un “compromiso” de su gestión.