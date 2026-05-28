Millones de personas reciben la recomendación de evitar conducir por la mala calidad del aire en dos estados de EEUU

Millones de personas en Texas y California reciben alertas de calidad del aire debido a altos niveles de contaminación atmosférica, reportan la EPA y el NWS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas en Estados Unidos recibieron advertencias para modificar sus actividades diarias el 28 de mayo de 2026 a causa de alertas de calidad del aire que afectan especialmente a Texas y California, informaron la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las autoridades señalaron que los altos niveles de contaminación representan un riesgo para la salud pública, en particular para adultos mayores, niños y personas con afecciones cardíacas o pulmonares.

De acuerdo con información oficial del National Weather Service, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) declaró “Día de Acción por el Ozono” en áreas como Houston, Galveston, Brazoria y Dallas–Fort Worth. Esta medida responde a condiciones propicias para la formación de smog en zonas urbanas. Al mismo tiempo, la EPA reportó con datos de AirNow que regiones del sur de California —incluyendo el Valle de Coachella y el Valle Imperial— presentaron niveles de contaminación “muy insalubres” y “peligrosos”, y que la situación puede afectar a toda la población, no solo a los grupos vulnerables.

PUBLICIDAD

Según la EPA, los episodios de mala calidad del aire se asocian a altas temperaturas, baja velocidad del viento y acumulación de contaminantes como el ozono y partículas finas. Las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas, entre ellas evitar el uso de vehículos particulares y reducir las actividades al aire libre en los horarios de mayor polución.

¿Por qué hay alertas de mala calidad del aire en Texas y California?

Las alertas emitidas el 28 de mayo de 2026 por la EPA y el NWS responden al incremento de contaminantes atmosféricos, en especial ozono troposférico y partículas PM2.5, provocados por la combinación de emisiones industriales, tránsito vehicular, altas temperaturas y escasa circulación de aire. Según la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, el fenómeno meteorológico conocido como “Ozone Action Day” ocurre cuando la atmósfera favorece la acumulación de ozono a nivel del suelo, situación que incrementa los riesgos para la salud.

PUBLICIDAD

En California, la EPA informó que los altos valores de contaminación atmosférica detectados en el Valle de Coachella y el Valle Imperial provienen de una mezcla de polvo levantado por el viento y emisiones asociadas a incendios forestales. El sistema de monitoreo AirNow mostró zonas marcadas como “muy insalubres” (índice AQI 201-300) y “peligrosas” (más de 301), según el reporte institucional.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas declara 'Día de Acción por el Ozono' en Houston, Dallas y áreas metropolitanas afectadas por smog y ozono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué zonas de Texas y California están bajo alerta por contaminación?

Las áreas bajo mayor vigilancia en Texas incluyen Houston, Galveston, Brazoria, Dallas, Fort Worth y Arlington, además de condados aledaños. El National Weather Service detalló en su comunicado que la alerta por ozono se extiende durante el jueves 28 de mayo, con posibilidad de prolongarse si las condiciones meteorológicas no mejoran.

PUBLICIDAD

En California, la EPA y el sistema AirNow enfocaron sus advertencias en el Valle de Coachella, el Valle Imperial y zonas próximas al Salton Sea. En estas áreas, el índice de calidad del aire (AQI) superó los 300 puntos, lo que implica que toda la población puede sufrir efectos adversos en la salud, no solo los grupos tradicionalmente considerados de riesgo.

¿Qué es un “Ozone Action Day” y qué implica para la población?

El término “Ozone Action Day” se utiliza para describir jornadas en las que las condiciones atmosféricas favorecen la formación de ozono a nivel del suelo, según la Comisión de Calidad Ambiental de Texas. Durante estos episodios, las autoridades piden a la población limitar el uso de vehículos particulares, evitar el uso de equipos que funcionen con gasolina y reducir actividades al aire libre.

PUBLICIDAD

La EPA explicó que “el ozono troposférico es un irritante pulmonar que puede provocar ataques de asma, dolor en el pecho y disminución de la función pulmonar, incluso en adultos sanos”. El comunicado del TCEQ añade que “la colaboración ciudadana, al reducir el tránsito vehicular y evitar el encendido de motores innecesarios, ayuda a mitigar la concentración de contaminantes”.

¿Qué recomendaciones han emitido las autoridades ambientales?

Las recomendaciones de la EPA, el NWS y la Comisión de Calidad Ambiental de Texas para los residentes en zonas bajo alerta incluyen:

PUBLICIDAD

Limitar la exposición al aire libre, sobre todo en horarios de mayor radiación solar.

Evitar el ejercicio físico intenso fuera de casa en las horas de mayor concentración de ozono.

Mantener cerradas puertas y ventanas cuando la calidad del aire sea insalubre.

Utilizar mascarillas de alta eficiencia (N95) en caso de exposición a partículas.

Reducir o evitar el uso de automóviles, preferir el transporte público o compartir viajes.

No utilizar equipos que generen emisiones, como cortadoras de césped a gasolina.

El National Weather Service indicó en su aviso que “la calidad del aire puede afectar a toda la población, y las acciones individuales, como evitar desplazamientos innecesarios, contribuyen a disminuir los contaminantes”.

El sistema AirNow y la EPA advierten que el Valle de Coachella y el Valle Imperial en California presentan niveles de contaminación peligrosos para toda la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se mide la calidad del aire y qué significa el índice AQI?

El Índice de Calidad del Aire (AQI) es una escala utilizada por la EPA para medir la concentración de contaminantes como ozono, partículas finas (PM2.5 y PM10), monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Los valores de AQI se interpretan así:

PUBLICIDAD

0-50: Bueno

51-100: Moderado

101-150: Insalubre para grupos sensibles

151-200: Insalubre

201-300: Muy insalubre

Más de 301: Peligroso

Según la EPA, “cuando el AQI supera los 300 puntos, toda la población corre riesgo de sufrir efectos en la salud, no solo los grupos sensibles”.

¿Cuánto pueden durar los episodios de mala calidad del aire?

La duración de los episodios depende de factores meteorológicos como el viento, la lluvia y los cambios en la presión atmosférica. El National Weather Service y la EPA señalaron que los niveles de ozono suelen disminuir cuando aumentan los vientos, llueve o cambia el patrón atmosférico. En Texas, la alerta se mantiene hasta la noche del jueves 28 de mayo, aunque podría extenderse en caso de que las condiciones no mejoren. En California, la situación se revisa cada pocas horas y las autoridades actualizan los avisos en función de los datos de AirNow.

PUBLICIDAD

¿Qué riesgos para la salud implica la mala calidad del aire?

Tanto el ozono troposférico como las partículas finas pueden provocar problemas respiratorios y cardiovasculares. Según la EPA, “la exposición a altos niveles de ozono puede causar ataques de asma, dolor en el pecho, tos e irritación de garganta, y puede reducir la función pulmonar”. Las partículas finas, por su parte, pueden llegar hasta los alvéolos pulmonares e incluso ingresar al torrente sanguíneo, aumentando el riesgo de infartos y enfermedades pulmonares.

De acuerdo con la información oficial, los grupos más afectados incluyen a niños, personas mayores y quienes presentan enfermedades pulmonares o del corazón.

PUBLICIDAD

Las autoridades asocian los episodios de mala calidad del aire con altas temperaturas, baja velocidad del viento y acumulación de ozono y partículas PM2.5. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar información oficial y actualizada sobre la calidad del aire?

Las fuentes oficiales para consultar la calidad del aire y recibir recomendaciones institucionales son:

El sitio web del National Weather Service

El sistema AirNow de la EPA

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas

Estas plataformas permiten monitorear en tiempo real el índice AQI y seguir las instrucciones oficiales para reducir la exposición a contaminantes.

¿Qué medidas adicionales pueden tomar los residentes de Texas y California?

Además de seguir las recomendaciones generales, las autoridades sugieren:

Planificar las actividades al aire libre para primeras horas de la mañana o después del atardecer, cuando los niveles de ozono suelen ser más bajos.

Revisar el estado de la calidad del aire antes de salir de casa.

Mantener en buen estado los filtros de aire en los hogares.

Consultar periódicamente los sitios oficiales para actualizaciones de las alertas.

¿Qué se espera para los próximos días en relación a la calidad del aire?

Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones atmosféricas y emitirán nuevas alertas en caso de que persistan los niveles elevados de contaminantes. Según la EPA y el NWS, la situación puede mejorar si aumentan los vientos, baja la temperatura o se registra lluvia. Por ahora, la recomendación es permanecer atentos a los comunicados oficiales y tomar medidas preventivas para proteger la salud.