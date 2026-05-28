El gobierno de Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico, según The New York Times

Soldados guatemaltecos y estadounidenses participan en una operación conjunta contra el narcotráfico en la selva, tras el acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos para ampliar la campaña militar en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala acordó con Estados Unidos realizar ataques conjuntos contra el narcotráfico dentro de su territorio, una decisión que, según tres personas familiarizadas con las conversaciones citadas por The New York Times, amplía la campaña militar del gobierno de Donald Trump en América Latina y forma parte de una estrategia para aumentar la presión regional sobre México.

Las operaciones podrían comenzar ya el próximo mes, según dos de esas fuentes citadas por The New York Times. Esas mismas personas dijeron que el objetivo más amplio de la Casa Blanca es normalizar la presencia militar estadounidense en la región para ganar influencia sobre México.

PUBLICIDAD

La semana pasada, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo aceptó ataques aéreos y otras acciones militares durante una llamada con el secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth, según dos de las personas familiarizadas con el diálogo citadas por The New York Times. El alcance exacto de las otras actividades militares no estaba claro.

La oficina de Arévalo confirmó en una declaración a The New York Times que Guatemala presentó formalmente una solicitud de “cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico” en una carta dirigida a Hegseth.

PUBLICIDAD

La presidencia guatemalteca añadió que Arévalo y Hegseth hablaron por teléfono el 19 de mayo para cerrar los términos, aunque no difundió detalles específicos.

Guatemala acuerda con Estados Unidos realizar ataques conjuntos contra el narcotráfico, ampliando la campaña militar de Trump en América Latina. (Diario de Centroamérica)

Guatemala se encamina a ser el segundo país de la región con operaciones militares conjuntas

Si el acuerdo entra en vigor, Guatemala se convertirá en el segundo país de América Latina que permite acción militar conjunta contra grupos criminales dentro de sus fronteras, según The New York Times. Ecuador aceptó un arreglo similar a comienzos de este año.

PUBLICIDAD

Bajo ese esquema, las fuerzas estadounidenses asesoran y asisten a militares ecuatorianos en operativos y ataques aéreos contra presuntos grupos de narcotráfico, según The New York Times.

El medio señaló que esas organizaciones han convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina.

PUBLICIDAD

El nuevo entendimiento responde a una política más amplia del gobierno de Trump para conseguir que más países latinoamericanos acepten operaciones conjuntas en sus territorios, según The New York Times.

Uno de los próximos objetivos del Departamento de Defensa de Estados Unidos es Honduras, de acuerdo con dos personas familiarizadas con esos planes citadas por el diario.

PUBLICIDAD

La presión sobre Guatemala y Honduras apunta a modificar la posición de México

El gobierno de Trump concentra parte de sus esfuerzos en Guatemala y Honduras con la idea de presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico, según dos de las fuentes citadas por The New York Times.

Washington ha intentado obtener presencia sobre el terreno y autorización para ataques con drones, pero la presidenta de México Claudia Sheinbaum rechazó esas solicitudes, según esas mismas personas.

PUBLICIDAD

La estrategia es impulsada por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump para política y asesor de seguridad nacional, y por Joseph Humire, por ahora principal responsable de política del Pentágono para defensa nacional y América Latina, según dos de las personas familiarizadas con el plan citadas por The New York Times.

Miller encabeza una reunión bimensual llamada reunión de “victorias”, en la que distintas agencias gubernamentales informan sus logros recientes, según dos de esas personas y otra conocedora de esos encuentros citadas por The New York Times.

PUBLICIDAD

En esas sesiones, el Pentágono suele figurar entre las dependencias con más resultados por la cantidad de personas muertas en ataques contra embarcaciones, de acuerdo con esas fuentes.