Guatemala

El gobierno de Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico, según The New York Times

Una cooperación entre ambos países permitirá el inicio de operaciones militares coordinadas, las cuales buscan incrementar la presencia estadounidense en la región y ejercer presión indirecta sobre México según fuentes citadas por The New York Times

Guardar
Google icon
Soldados armados con uniformes militares se desplazan por una densa selva, mientras helicópteros militares sobrevuelan el paisaje brumoso al amanecer.
Soldados guatemaltecos y estadounidenses participan en una operación conjunta contra el narcotráfico en la selva, tras el acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos para ampliar la campaña militar en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala acordó con Estados Unidos realizar ataques conjuntos contra el narcotráfico dentro de su territorio, una decisión que, según tres personas familiarizadas con las conversaciones citadas por The New York Times, amplía la campaña militar del gobierno de Donald Trump en América Latina y forma parte de una estrategia para aumentar la presión regional sobre México.

Las operaciones podrían comenzar ya el próximo mes, según dos de esas fuentes citadas por The New York Times. Esas mismas personas dijeron que el objetivo más amplio de la Casa Blanca es normalizar la presencia militar estadounidense en la región para ganar influencia sobre México.

PUBLICIDAD

La semana pasada, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo aceptó ataques aéreos y otras acciones militares durante una llamada con el secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth, según dos de las personas familiarizadas con el diálogo citadas por The New York Times. El alcance exacto de las otras actividades militares no estaba claro.

La oficina de Arévalo confirmó en una declaración a The New York Times que Guatemala presentó formalmente una solicitud de “cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico” en una carta dirigida a Hegseth.

PUBLICIDAD

La presidencia guatemalteca añadió que Arévalo y Hegseth hablaron por teléfono el 19 de mayo para cerrar los términos, aunque no difundió detalles específicos.

Primer plano de un hombre maduro con traje gris, camisa azul claro y corbata, gafas y barba, hablando en un podio de madera con un escudo dorado
Guatemala acuerda con Estados Unidos realizar ataques conjuntos contra el narcotráfico, ampliando la campaña militar de Trump en América Latina. (Diario de Centroamérica)

Guatemala se encamina a ser el segundo país de la región con operaciones militares conjuntas

Si el acuerdo entra en vigor, Guatemala se convertirá en el segundo país de América Latina que permite acción militar conjunta contra grupos criminales dentro de sus fronteras, según The New York Times. Ecuador aceptó un arreglo similar a comienzos de este año.

Bajo ese esquema, las fuerzas estadounidenses asesoran y asisten a militares ecuatorianos en operativos y ataques aéreos contra presuntos grupos de narcotráfico, según The New York Times.

El medio señaló que esas organizaciones han convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina.

El nuevo entendimiento responde a una política más amplia del gobierno de Trump para conseguir que más países latinoamericanos acepten operaciones conjuntas en sus territorios, según The New York Times.

Uno de los próximos objetivos del Departamento de Defensa de Estados Unidos es Honduras, de acuerdo con dos personas familiarizadas con esos planes citadas por el diario.

La presión sobre Guatemala y Honduras apunta a modificar la posición de México

El gobierno de Trump concentra parte de sus esfuerzos en Guatemala y Honduras con la idea de presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico, según dos de las fuentes citadas por The New York Times.

Washington ha intentado obtener presencia sobre el terreno y autorización para ataques con drones, pero la presidenta de México Claudia Sheinbaum rechazó esas solicitudes, según esas mismas personas.

La estrategia es impulsada por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump para política y asesor de seguridad nacional, y por Joseph Humire, por ahora principal responsable de política del Pentágono para defensa nacional y América Latina, según dos de las personas familiarizadas con el plan citadas por The New York Times.

Miller encabeza una reunión bimensual llamada reunión de “victorias”, en la que distintas agencias gubernamentales informan sus logros recientes, según dos de esas personas y otra conocedora de esos encuentros citadas por The New York Times.

En esas sesiones, el Pentágono suele figurar entre las dependencias con más resultados por la cantidad de personas muertas en ataques contra embarcaciones, de acuerdo con esas fuentes.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloEEUU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cuántos guatemaltecos migrarían si tuvieran los recursos y cuáles son sus destinos preferidos?

Un reciente informe reveló que los deseos de salir del país están asociados principalmente con ingresos insuficientes, búsqueda de empleo y oportunidades en el extranjero

¿Cuántos guatemaltecos migrarían si tuvieran los recursos y cuáles son sus destinos preferidos?

Honduras confirma oficialmente el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional confirmó el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), luego de que Honduras, Nicaragua y El Salvador denunciaran el convenio constitutivo del organismo regional, dejando sin respaldo jurídico a la institución encargada de resolver controversias entre Estados centroamericanos.

Honduras confirma oficialmente el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia

Asilo de ancianos en Costa Rica rompe el silencio tras allanamientos del OIJ: “No hay nada que esconder, ni nada que temer”

La institución investigada por presuntos maltratos a adultos mayores aseguró que colaborará “absolutamente en todo” con las autoridades judiciales y negó categóricamente las acusaciones sobre sedación, castigos y malas condiciones contra los residentes

Asilo de ancianos en Costa Rica rompe el silencio tras allanamientos del OIJ: “No hay nada que esconder, ni nada que temer”

87% de los salvadoreños siente orgullo por el presidente Bukele, dice encuesta

La encuestadora internacional coloca al mandatario entre los líderes más apoyados del continente. Los datos revelan tendencias inéditas y marcan un hito en la historia política regional

87% de los salvadoreños siente orgullo por el presidente Bukele, dice encuesta

Reforma a la ley de partidos políticos en República Dominicana avanza con nuevas exigencias para candidaturas

El proyecto aprobado establece mayores filtros para quienes deseen postularse a cargos, introduce pruebas de integridad y fortalece la capacidad de supervisión de la autoridad electoral y de los propios partidos

Reforma a la ley de partidos políticos en República Dominicana avanza con nuevas exigencias para candidaturas

TECNO

Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire este 28 de mayo y ganar recompensas

Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire este 28 de mayo y ganar recompensas

Las 60 selecciones que estarán en el modo Mundial de EA Sports FC 26: Argentina, México, Colombia  y más

Adiós a las tareas de rutina del trabajo: así funcionan los agentes de IA de Google que las remplazan

¿Se acerca una burbuja de la IA? El riesgo de la salida a la bolsa de SpaceX, OpenAI y Anthropic

John Nash, matemático y Nobel de Economía: “Lo que distingue lo real de lo irreal está en el corazón”

ENTRETENIMIENTO

David Bowie, el tritono prohibido y la despedida que desafía a la muerte: el último enigma de “Lazarus” y su armonía sin resolución

David Bowie, el tritono prohibido y la despedida que desafía a la muerte: el último enigma de “Lazarus” y su armonía sin resolución

Sam Elliott expone la realidad del envejecimiento: ficción y vida se confunden en Landman

Nicolas Cage reveló su cambio de nombre legal: “No quiero ser el primo payaso marginado de los Coppola”

Grogu debuta a lo grande en “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” con un despliegue técnico de película

La escena eliminada de Margot Robbie en Cumbres Borrascosas que su directora no puede olvidar

MUNDO

Ucrania busca fortalecer su defensa ante el incremento de los ataques rusos: los aviones que quiere Zelensky

Ucrania busca fortalecer su defensa ante el incremento de los ataques rusos: los aviones que quiere Zelensky

La herencia oculta del último gran capo de Cosa Nostra: un imperio secreto con resorts de lujo y paraísos fiscales

Petróleo iraní en refinerías chinas: el circuito clandestino que genera USD 31 mil millones anuales al régimen de Teherán

Trump promociona la ruta TRIPP en Armenia y al presidente Pashinián en las elecciones: “Comparte plenamente mi visión de paz”

Representante taiwanesa en Israel: “Si nosotros dejamos las armas, no habrá Taiwán”