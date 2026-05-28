Malta regalará ChatGPT Plus a sus ciudadanos: el plan de IA gratis por un año

Malta anunció un programa para impulsar el acceso masivo a la inteligencia artificial entre su población. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Malta decidió convertir la inteligencia artificial en un beneficio público: su gobierno anunció que pagará ChatGPT Plus a sus ciudadanos durante un año, con una condición previa.

La apuesta, inédita a escala nacional, busca que herramientas que hoy suelen depender de un pago mensual pasen a estar disponibles para estudiantes, trabajadores y familias.

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El plan, llamado “AI for Everyone” (“IA para todos”), ofrecerá acceso gratuito por 12 meses a servicios avanzados de IA a quienes completen una capacitación básica sobre uso responsable.

La iniciativa incluye la participación de Microsoft y plantea una meta concreta: acelerar la alfabetización digital en un contexto en el que la IA ya impacta en educación, empleo y productividad personal.

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Bajo la iniciativa “AI for Everyone”, el gobierno ofrecerá ChatGPT Plus gratis por un año a sus ciudadanos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“AI for Everyone”: qué anunció el gobierno maltés

El gobierno de Malta indicó que el programa cubrirá el costo de una suscripción premium de IA para toda la población que cumpla el requisito formativo.

Según las autoridades, el objetivo es que la inteligencia artificial deje de ser una herramienta reservada para especialistas o grandes empresas y se integre a la vida cotidiana.

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La propuesta posiciona a Malta como el primer país del mundo en subvencionar de manera oficial una suscripción de inteligencia artificial avanzada para toda su población, de acuerdo con la información difundida sobre el programa.

Para obtener el beneficio, los participantes deberán completar un curso virtual de aproximadamente dos horas sobre uso responsable de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué incluye el beneficio y qué opciones podrán elegir

Los participantes podrán elegir entre ChatGPT Plus o Microsoft 365 Personal Copilot, dos servicios de IA disponibles para el público general.

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Aunque ambos se apoyan en tecnología desarrollada por OpenAI, están pensados para usos distintos.

El acceso cubre funciones que suelen requerir un pago mensual de USD 20. Entre las prestaciones, el programa incluye modelos de lenguaje más potentes, generación y edición de imágenes, análisis de documentos y herramientas para programación.

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La capacitación obligatoria: duración y contenidos

Para recibir el beneficio, los ciudadanos deberán completar primero un curso virtual de aproximadamente dos horas, desarrollado por la Universidad de Malta.

El ministro de Economía maltés, Silvio Schembri, afirmó que la meta es convertir la IA en una “herramienta práctica” para la vida diaria. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

La formación abordará principios de uso ético, seguro y responsable, además de explicar capacidades y limitaciones de estas herramientas.

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El diseño busca reducir riesgos asociados al uso incorrecto de la IA, como la desinformación, la dependencia excesiva de respuestas automatizadas o problemas de privacidad.

Codex, conectividad y la brecha de habilidades digitales

Entre las funciones destacadas se menciona Codex, orientada a facilitar la creación de software a partir de instrucciones en lenguaje natural.

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La herramienta apunta a que personas sin conocimientos profundos de programación puedan desarrollar aplicaciones o automatizar tareas describiendo lo que necesitan.

Las funciones incluidas abarcan modelos avanzados, creación y edición de imágenes, análisis de documentos y herramientas de programación como Codex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Economía maltés, Silvio Schembri, señaló que la meta es convertir la IA en una “herramienta práctica” para la vida diaria.

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Malta, además, cuenta con cobertura total de redes 5G y una infraestructura tecnológica avanzada, pero reconoce una brecha en competencias: cerca del 37% de la población no posee habilidades digitales básicas, un dato que el programa busca revertir.

Qué incluye ChatGPT Plus

ChatGPT Plus suma funciones pensadas para quienes necesitan más capacidad, mejores modelos y herramientas avanzadas dentro de la plataforma.

Según la información de OpenAI, el plan incluye modelos avanzados y respuestas más inteligentes y rápidas con GPT-5, además de más mensajes y cargas, lo que amplía el uso diario para tareas de estudio, trabajo o creación de contenido.

El plan permitirá elegir entre ChatGPT Plus o Microsoft 365 Personal Copilot. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el apartado creativo, ChatGPT Plus ofrece creación de imágenes más rápida y con mejor calidad, junto con creación avanzada de imágenes con Thinking, orientada a pedidos más complejos.

Incorpora memoria ampliada en todos los chats y memoria y contexto adicionales, lo que permite sostener conversaciones con más continuidad y recuperar preferencias o información relevante.

Para perfiles técnicos, las imágenes mencionan el agente de programación Codex, una función enfocada en asistencia para desarrollo y tareas de código.

A eso se suma investigación profunda ampliada, útil para consultas extensas que requieren más exploración y síntesis, y la posibilidad de trabajar con proyectos y GPT personalizados, que permiten organizar flujos de trabajo y adaptar el asistente a necesidades específicas.