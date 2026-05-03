Quién es el científico que trabajó en Google y afirma que en 2029 los humanos podrán desafiar el envejecimiento

Ray Kurzweil predice que desafiar el envejecimiento será posible para 2029 - Crédito: Wikipedia

El debate sobre los límites de la vida humana ha dado un giro radical gracias a los avances en biotecnología, inteligencia artificial y medicina personalizada. Una de las voces más influyentes en este campo es Ray Kurzweil, ingeniero, inventor y exdirector de ingeniería de Google, conocido también por su trabajo como futurista.

Kurzweil ha planteado una predicción audaz: considera que, para 2029, los humanos podrían desafiar el envejecimiento biológico, alterando la forma en la que experimentamos el paso del tiempo y la expectativa de vida.

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La importancia de esta afirmación radica en el impacto que tendría sobre la medicina, la economía y la sociedad, abriendo la puerta a una era donde la longevidad podría dejar de ser un sueño y convertirse en un objetivo científico alcanzable. Pero, ¿en qué basa Kurzweil su optimismo y por qué la tecnología actual lo respalda más que nunca?

¿Estamos cerca de vencer el envejecimiento? Kurzweil y la revolución tecnológica que podría cambiar la vida humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kurzweil fundamenta sus proyecciones en la “ley de los rendimientos acelerados”, una teoría que sostiene que el progreso tecnológico avanza de manera exponencial, no lineal.

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Esto significa que cada avance se apoya en los anteriores y acelera el desarrollo de nuevas tecnologías, creando un efecto multiplicador.

El científico ya había anticipado en 1999 que para 2029 se alcanzaría un nivel de IA capaz de pasar el test de Turing: una máquina que puede imitar el comportamiento humano de manera indistinguible. Hoy, incluso considera que esa predicción podría ser conservadora, ya que el avance tecnológico ha sido más rápido de lo que se esperaba hace dos décadas.

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Por qué se podría desafiar el envejecimiento

Uno de los conceptos clave que Kurzweil explica es la “velocidad de escape de la longevidad” (“longevity escape velocity”). Actualmente, por cada año vivido, el ser humano recupera en promedio cuatro meses de expectativa de vida gracias a los avances médicos. Sin embargo, Kurzweil prevé que para 2029 ese equilibrio cambiará y, por cada año vivido, se podrá recuperar un año completo de vida, permitiendo prolongar la existencia mucho más allá de los límites actuales.

Biotecnología, IA y datos en tiempo real convergen en una nueva generación de cuidados de salud proactivos, con el desafío de garantizar acceso equitativo y validación científica - (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta idea no implica retroceder en el tiempo, sino revertir el deterioro biológico mediante tecnología, inteligencia artificial y terapias avanzadas, acercando la posibilidad de una longevidad indefinida desde una perspectiva teórica.

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Qué es la ‘longevity tech’: el auge de la tecnología de longevidad

En paralelo a estas predicciones, la llamada ‘longevity tech’ se consolida como una tendencia global que está transformando los sistemas de salud, especialmente en Europa y Estados Unidos. Esta corriente integra tecnologías como la medición de la edad biológica, la personalización multi-ómica, el monitoreo continuo con dispositivos portátiles, el uso de inteligencia artificial en salud y plataformas de prevención basadas en datos en tiempo real.

Startups y empresas del sector están desarrollando soluciones que permiten medir y predecir el envejecimiento, intervenir en los mecanismos biológicos para retrasar enfermedades crónicas y personalizar la prevención sanitaria. El análisis multi-ómico, por ejemplo, combina la secuenciación de ADN, el estudio del microbioma y la metabolómica para obtener un perfil integral de salud.

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El monitoreo en tiempo real mediante dispositivos portátiles y la integración de datos en plataformas inteligentes permiten anticipar riesgos, guiar intervenciones y adaptar planes de longevidad de manera personalizada. Este enfoque apunta a transformar la longevidad en un sistema medible, predictivo y ajustado a la biología de cada persona, y no solo a tratar los síntomas de la edad.

A pesar del avance, persisten desafíos éticos, regulatorios y de acceso en el campo de la longevidad. La integración de inteligencia artificial, la equidad y la validación científica siguen siendo temas centrales para que estos desarrollos beneficien a toda la sociedad.

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La visión de Kurzweil, respaldada por el auge de la tecnología de longevidad, apunta a un futuro donde desafiar el envejecimiento podría dejar de ser ciencia ficción y convertirse en una meta alcanzable. El 2029 se perfila como un año clave para este cambio de paradigma, aunque aún queda camino por recorrer para que la promesa de una vida mucho más larga sea una realidad para todos.