Crea una tecnología que protege el número de la tarjeta de crédito, CVV y la fecha de vencimiento

La tokenización de tarjetas de crédito y débito protege los datos bancarios al reemplazar la información real por un token seguro en cada transacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al registrar un tarjeta de crédito o débito en un comercio, existe un sistema que protege los datos de los usuarios (como número de la tarjeta de crédito, CVV y la fecha de vencimiento) y que muchos desconocen. Se trata de la tokenización, una tecnología que cuida la información para evitar su exposición a ciberataques.

Mastercard es una de las empresas que usa este proceso, que limita el tratamiento de datos por parte de los comercios o plataformas de pago y les entrega un alias de la información bancaria de los usuarios.

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Qué es la tokenización y cómo funciona en las tarjetas

En el centro de la protección de las transacciones digitales se encuentra la tokenización, un proceso que reemplaza el número real de la tarjeta por un número alternativo —o token— almacenado en el dispositivo del usuario o en el sitio del comerciante.

Esto significa que, al realizar pagos en línea o sin contacto, la información real de la tarjeta nunca se comparte ni queda expuesta ante los comercios.

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El token generado para cada operación es exclusivo y solo puede ser utilizado por el dispositivo o autenticación definida, incrementando la seguridad de pagos digitales.(Imagen ilustrativa Infobae)

Según Férderico Martínez, presidente de Mastarcard Colombia, el funcionamiento es casi imperceptible para el usuario: al ingresar los datos de la tarjeta en una billetera digital o almacenarlos en un comercio electrónico, el sistema verifica con la red de pago que el emisor permita la tokenización.

Si el proceso es aprobado, se genera un token y una clave criptográfica exclusiva para cada transacción. El resultado es una “tarjeta digital” que solo puede ser utilizada por ese dispositivo o bajo los parámetros de autenticación definidos.

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Este mecanismo reduce drásticamente el riesgo de fraude, ya que los delincuentes que lograran acceder a los datos solo obtendrían el token, que resulta inservible fuera del contexto autorizado. Además, si el usuario pierde la tarjeta física, puede seguir utilizando su versión tokenizada mientras espera la reposición.

Qué otros sistemas de seguridad tienen las tarjetas actualmente

La protección no se limita a la tokenización. Cada pago digital está respaldado por una serie de capas adicionales de seguridad. En primer lugar, la autenticación en el dispositivo confirma la identidad del usuario, ya sea mediante un código, huella dactilar o reconocimiento facial. Este paso garantiza que solo el titular autorizado pueda completar la transacción.

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Cada transacción digital incorpora autenticación biométrica o por código, garantizando que solo el usuario autorizado pueda realizar pagos seguros con su tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, cada operación utiliza un criptograma, un código de un solo uso que verifica la autenticidad de la compra y solo puede ser descifrado por la red de pago correspondiente. Así, incluso si un tercero intercepta los datos durante una transacción, no podrá reutilizarlos ni descifrar la información real.

Por otro lado, el desarrollo de experiencias más fluidas y seguras implica la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, que actualmente se utiliza sobre todo para la prevención del fraude, la detección de tendencias sospechosas y la autenticación de transacciones.

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Martínez señaló que “nuestra IA está mucho más enfocada hoy en día en la protección, la seguridad, para que esa tarjeta siempre esté protegida, para mirar fraude, mirar tendencias, mirar aprobaciones de sus tarjetas”.

Entre las innovaciones más recientes se encuentra Passkey, un sistema de autenticación biométrica que permite validar la identidad del usuario a través del teléfono móvil.

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Esta tecnología se integra con las billeteras digitales y plataformas de pago como Click to Pay, permitiendo que los usuarios realicen compras en cualquier comercio habilitado sin tener que ingresar repetidamente sus datos de tarjeta.

El nuevo sistema Passkey habilita la autenticación biométrica para pagos, facilitando compras en comercios habilitados sin ingresar repetidamente los datos de la tarjeta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo saber qué beneficios tiene mi tarjeta de crédito

La llegada de la World Legend Mastercard a Colombia traerá la integración de pagos seguros, beneficios personalizados y tecnología. Esta tarjeta, orientada a consumidores de alto valor, se apoya en una plataforma digital que centraliza todos sus servicios y experiencias exclusivas.

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Según Federico Martínez, “vamos a tener una plataforma en la cual los usuarios puedan entrar a encontrar todos sus beneficios en un solo lugar”. Esta plataforma, denominada The Mastercard Collection, funcionará casi como un marketplace de beneficios, permitiendo a los usuarios visualizar y gestionar experiencias en gastronomía, entretenimiento y viajes.

La plataforma también integra servicios de conserje, que en una primera etapa estarán disponibles a través de WhatsApp para los usuarios Legend, facilitando la creación de experiencias personalizadas, reservas y asistencia en viajes.

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Martínez explicó que, en el futuro, se proyecta la incorporación de agentes de inteligencia artificial capaces de interactuar con el usuario para gestionar compras o reservas, anticipándose a sus necesidades en función de su perfil y hábitos de consumo.