Steam eliminó polémico juego racista que desató indignación en internet

Steam retira Plantation Simulator tras denuncias por contenido racista y apología de la esclavitud - VALVE

Steam, una de las plataformas de distribución digitales más importante en el mundo de los videojuegos, eliminó recientemente de su catálogo un juego que había generado una ola de indignación en redes sociales y foros especializados.

Cuál fue la polémica con el juego en Steam

El título, conocido como Plantation Simulator, presentaba una temática racista asociada a la explotación de esclavos y su presencia en la tienda digital desató críticas tanto de la comunidad gamer como de organizaciones defensoras de derechos humanos.

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La situación tomó relevancia tras la viralización del juego en foros, canales de streaming y redes sociales, donde usuarios denunciaron su contenido ofensivo. Plantation Simulator proponía la gestión de una plantación a través del maltrato de personas esclavizadas, utilizando mecánicas explícitamente discriminatorias y mensajes que contravenían las normas de Steam sobre el discurso de odio y la promoción de la violencia.

Plantation Simulator desata indignación por una mecánica de “azotar” para subir productividad y termina fuera de Steam

El origen de la controversia

El juego permaneció disponible en la plataforma durante varios días tras su lanzamiento, a pesar de la polémica y los reportes de usuarios. Su jugabilidad, basada en gráficos pixelados básicos, consistía en “azotar” a trabajadores esclavizados para incrementar la productividad de la plantación, una propuesta que muchos consideraron inaceptable y que atenta contra la dignidad humana.

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La descripción del propio juego explicitaba estas mecánicas, lo que fue interpretado como una provocación deliberada. La reacción de los creadores, que llegaron a actualizar el contenido cambiando los látigos por corazones y alterando la representación de los personajes, no contribuyó a calmar el rechazo. Por el contrario, varios streamers y creadores de contenido criticaron abiertamente la existencia de Plantation Simulator y su permanencia en Steam.

Las normas de Steam prohíben de manera expresa la publicación de juegos que promuevan el odio, la violencia o la discriminación por motivos de etnia, religión, género, discapacidad u orientación sexual. Sin embargo, la plataforma tardó en reaccionar y eliminar el juego, lo que llevó a un intenso debate sobre el papel de la moderación en tiendas digitales y sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la prevención de la difusión de discursos de odio.

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La comunidad de usuarios se movilizó para denunciar el contenido a través de las herramientas disponibles en Steam. El proceso para reportar este tipo de materiales incluye opciones para señalar perfiles, grupos, mensajes, imágenes o reseñas que infrinjan las normas de la plataforma.

Steam demora la reacción y la polémica expone fallas de moderación ante juegos con discurso de odio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam anima a los usuarios a utilizar estos mecanismos para identificar comportamientos abusivos o contenidos inapropiados, facilitando la revisión y la eventual retirada de juegos que no cumplan con sus políticas.

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Precedentes y debate sobre la moderación en Steam

El caso de Plantation Simulator no es el primero de su tipo en Steam. En el pasado, la plataforma ha retirado juegos relacionados con masacres escolares, agresiones sexuales y otras temáticas controvertidas, aunque siempre ha existido debate sobre la rapidez y consistencia de estas acciones. Mientras tanto, algunos títulos polémicos han seguido disponibles en ciertos mercados debido a las diferencias regulatorias entre países.

Cómo denunciar contenido ofensivo en Steam

Steam pone a disposición de los usuarios procedimientos claros para reportar contenido inapropiado. Para denunciar un juego, perfil o grupo, basta con acceder a la opción “Denunciar” dentro del menú de cada elemento y seleccionar la categoría correspondiente. También es posible aportar una descripción del motivo de la denuncia para agilizar el proceso de revisión.

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La eliminación de Plantation Simulator deja en evidencia los desafíos que enfrentan las plataformas digitales al equilibrar la libertad de expresión con la protección de los derechos fundamentales. La experiencia refuerza la necesidad de políticas de moderación claras, respuestas rápidas y la participación activa de la comunidad para evitar la proliferación de discursos de odio en el entorno digital.