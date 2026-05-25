Descubre los cinco juegos que solo podrás descargar gratis en Steam por tiempo limitado

Cómo descargar 5 juegos gratis en Steam antes de que termine la promoción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam, la plataforma de distribución de videojuegos digitales vuelve a captar la atención de la comunidad gamer con una promoción que permite descargar cinco títulos de manera gratuita por tiempo limitado.

Esta estrategia, que combina variedad y oportunidad, ofrece a millones de usuarios la posibilidad de ampliar su biblioteca digital sin costo alguno y probar experiencias que, en muchos casos, destacan por su originalidad o su reconocimiento dentro de la industria.

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El interés que ha generado esta tanda de juegos gratuitos responde tanto a la diversidad de los títulos incluidos como a la naturaleza efímera de la oferta. Por unos días, los usuarios pueden reclamar propuestas muy distintas, que van desde simuladores realistas y desafíos multijugador hasta títulos independientes cargados de humor y creatividad. Una vez añadidos a la cuenta, los juegos quedan disponibles para siempre, lo que incrementa el atractivo de la promoción y motiva a los jugadores a actuar con rapidez.

Por qué estas promociones de Steam te dejan los juegos para siempre aunque duren pocos días - VALVE

Cuáles son los cinco juegos gratuitos y hasta cuándo pueden descargarse

La promoción incluye cinco títulos, cada uno con una fecha límite específica para su descarga gratuita. Estas son las propuestas disponibles:

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Bunny Guys! : Gratis hasta el 29 de mayo Un juego multijugador que apuesta por la acción caótica y los desafíos en grupo.

Bunny Hurling : Gratis hasta el 25 de mayo Una propuesta independiente que combina humor absurdo y competencias físicas exageradas.

Dino running from a FURRY : Gratis hasta el 30 de mayo Un título que mezcla persecuciones, dinosaurios y un estilo desenfadado.

Car Mechanic Simulator 2018 : Gratis hasta el 27 de mayo Simulador realista centrado en la reparación, modificación y administración de talleres mecánicos.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War: Gratis hasta el 28 de mayo Juego de estrategia ambientado en el universo de ciencia ficción Warhammer, reconocido por la comunidad del género.

Esta selección destaca por combinar propuestas de diferentes géneros y escalas. Car Mechanic Simulator 2018 y Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War sobresalen por su popularidad y profundidad, mientras que los títulos independientes aportan frescura y nuevas mecánicas.

Cómo reclamar los juegos gratis antes de que termine la promoción

Aprovechar estas ofertas es un proceso sencillo, que requiere solo unos minutos. El sistema de Steam asegura que, una vez reclamados, los juegos queden vinculados de manera permanente a la biblioteca del usuario. Los pasos para hacerlo son:

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Qué debes saber antes de reclamar juegos gratis en Steam en plena era digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceder a la cuenta de Steam: Ingresar desde la aplicación en el ordenador o mediante la web oficial (store.steampowered.com). Ubicar el juego deseado: Utilizar la barra de búsqueda o consultar la sección de promociones y juegos gratuitos. Añadir el juego a la biblioteca: Hacer clic en “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras el precio se mantenga en 0,00 euros o dólares. Confirmar la adquisición: El título quedará guardado y disponible para instalar y jugar en cualquier momento, incluso después de finalizada la promoción.

Esta mecánica fomenta la experimentación entre los usuarios y permite ampliar el catálogo personal sin realizar compras, beneficiando tanto a los jugadores como a los desarrolladores independientes.

La popularidad de este tipo de ofertas en Steam refleja la transformación del consumo de videojuegos en la era digital. El acceso inmediato, la disponibilidad global y la posibilidad de descubrir nuevos títulos con frecuencia redefinen la manera en que los usuarios interactúan con el contenido. La distribución digital elimina las barreras físicas, facilita actualizaciones constantes y permite que estudios pequeños alcancen audiencias masivas.

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No obstante, este modelo también implica que los usuarios adquieren licencias de uso y no propiedad plena. Si la plataforma sufre cambios en sus políticas o restricciones en la cuenta, el acceso a la biblioteca digital podría verse limitado. Tampoco existe la opción de reventa, y la preservación de los juegos depende de la infraestructura de la tienda.

A pesar de estos desafíos, la estrategia de ofrecer juegos gratuitos impulsa la creatividad y la visibilidad de desarrolladores emergentes. Para los usuarios, reclamar estos títulos es una manera eficaz de diversificar su experiencia de juego y mantenerse al tanto de las tendencias del sector.

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