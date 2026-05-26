Este robot ya entrena fútbol, celebra como Griezmann y quiere ir a la Copa Mundial FIFA 2026

Atlas está aprendiendo a jugar fútbol y hacer las celebraciones típicas después de un gol. (YouTube: Boston Dynamics)

Atlas, el robot humanoide desarrollado por Boston Dynamics y Hyundai, está entrenando sus capacidades en fútbol y en celebrar goles al estilo de Antoine Griezmann, en un guiño a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que está por comenzar.

En un video publicado por la empresa de robótica, se ve al dispositivo practicar amagues, rutinas de entrenamiento y trabajo de pies. El clip también muestra tropiezos y caídas durante los ejercicios.

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En redes sociales, los comentarios sobre Atlas y sus habilidades en el fútbol ya están dando de qué hablar. Respecto a sus caídas, usuarios comentó eso lo aprendió de Neymar". Otra persona dijo “se mueve más rápido de lo que parece”.

“Jamás pensé que vería algo así en mi vida. Algo que solo había imaginado vagamente cuando era joven...”, agregó otro usuario en un comentario en YouTube.

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Atlas es el robot humanoide desarrollado por Boston Dynamics y Hyundai, diseñado para tareas industriales con movilidad y manipulación avanzadas. (YouTube: Boston Dynamics)

Qué características tecnológicas tiene Atlas

Atlas tiene estas características tecnológicas, según la descripción y especificaciones publicadas por Boston Dynamics:

Plataforma eléctrica para trabajo industrial: es un robot humanoide pensado para automatización en empresas y tareas de manipulación de materiales, con operación autónoma y mínima supervisión.

Baterías intercambiables de forma autónoma: puede desplazarse hasta una estación y cambiar su propia batería para retomar tareas, con el objetivo de operar de forma continua.

Autonomía, potencia y capacidad de carga: la ficha indica 4 horas de batería, 50 kg de carga instantánea y 30 kg de carga sostenida.

Movilidad y destreza: cuenta con 56 grados de libertad, alcance de 2,3 m y rango de movimiento continuo, para adaptarse a entornos dinámicos y aprender tareas.

Integra baterías intercambiables de forma autónoma, visión de cámara 360° y sensado táctil para operar en entornos dinámicos. (YouTube: Boston Dynamics)

Escala humana para integrarse en estaciones existentes: mide 1,9 m y pesa 90 kg, diseñado para trabajar en espacios y estaciones similares a las de una persona.

Percepción y sensado: incorpora sensado táctil y visión de cámara 360° para interactuar con el entorno.

Robustez industrial: tiene certificación IP67 y rango de temperatura operativa de -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F).

Integración con sistemas de la empresa: se apoya en el software Orbit para supervisión y métricas de flota, y para conectarse con sistemas como MES y WMS.

IA y despliegue de habilidades a nivel flota: la empresa sostiene que, con avances de inteligencia artificial, cuando un Atlas aprende una habilidad esa tarea puede desplegarse en toda una flota.

Atlas integra sistemas de IA. (Boston Dynamics)

La tecnología detrás de Trionda, el balón de la Copa Mundial 2026

El balón oficial del Mundial 2026 apuesta por incorporar tecnología como apoyo directo al arbitraje, con el objetivo de sumar una herramienta adicional para evaluar jugadas a lo largo de los 104 partidos del torneo.

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El Adidas TRIONDA será el primer balón de una Copa del Mundo que necesitará conectarse a la electricidad antes de entrar en juego, un requisito que lo convierte en un dispositivo inteligente.

En su interior integra un chip con sensores que constituye la base de la “Connected Ball Technology”, un desarrollo de Adidas pensado para asistir a los sistemas arbitrales de la FIFA.

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El sensor está ubicado en el centro geométrico de la pelota y sostenido con tensores elásticos para evitar que altere el peso o el comportamiento aerodinámico.

TRIONDA Es el balón oficial del Mundial 2026 y lleva un chip con sensores que registra movimientos e impactos a 500 Hz. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

El módulo incluye acelerómetro y giroscopio, capaces de registrar con precisión aceleraciones, rotaciones, velocidad e impactos. Para lograrlo, toma mediciones a una frecuencia de 500 veces por segundo (500 Hz), lo que permite detectar incluso contactos mínimos con el balón.

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Los datos se envían en tiempo real a antenas instaladas alrededor del estadio.

Ese flujo continuo alimenta el sistema de fuera de juego semiautomatizado y el VAR, y facilita que los árbitros reciban alertas inmediatas sobre goles, manos difíciles de percibir y otras acciones clave que podrían escapar al ojo humano o a las cámaras convencionales.

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El balón transmite datos en tiempo real para asistir al fuera de juego semiautomatizado y el VAR, y requiere recarga eléctrica previa mediante inducción. REUTERS/Issei Kato

Una particularidad del balón es que debe recargarse como un celular: antes de cada encuentro, los utileros colocan las pelotas oficiales sobre bases de carga por inducción electromagnética.

El procedimiento busca asegurar batería completa para que el sistema opere durante los 90 minutos y, si corresponde, la prórroga, sin cortes de señal ni interrupciones en la transmisión.

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