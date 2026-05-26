Spotify se convierte en lector: escucha artículos de revistas como si fueran audiolibros

La plataforma ensaya artículos narrados con voces humanas y digitales. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

Spotify quiere que leer sea tan simple como reproducir canciones. La plataforma ahora prueba la narración de artículos de revistas por voces tanto humanos como digitales

Hay más de 650 artículos largos disponibles en inglés para usuarios en los mercados donde Spotify ofrece audiolibros. La selección, producida por el equipo interno Spotify Audiobooks, incluye historias de revistas como como Rolling Stone, Vogue, Variety, Billboard, entre otros.

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Cómo son los artículos narrados en Spotify

Cada artículo narrado dura menos de dos horas. En el caso de los usuarios Premium, se integra a la asignación mensual de audiolibros, junto con la biblioteca existente.

Más de 650 artículos extensos en inglés están disponibles donde Spotify ofrece audiolibros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes usan la versión gratuita, Spotify ofrece la compra de artículos individuales por USD 1,99.

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“Con Articles, introducimos el periodismo de largo aliento en audio como una extensión natural de lo que la gente ya busca en Spotify”, explicó Colleen Prendergast, responsable de licencias en Spotify Audiobooks.

La idea es que los artículos funcionen como un formato de entrada: escuchas más cortas que ayuden a construir hábitos y, con el tiempo, impulsen el consumo de libros.

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Desde que lanzó audiolibros hace poco más de dos años, la compañía se expandió a 22 mercados, sumó decenas de millones de nuevos lectores y aumentó las horas de escucha un 60% interanual, con funciones como Page Match, Recaps y Follow Along.

Los artículos buscan ser una puerta de entrada: audios breves que formen hábito y lleven a libros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spotify ahora vende libro físicos

La apuesta de Spotify por los libros ya va más allá de los audiolibros: en la aplicación, los usuarios pueden comprar libros físicos desde el celular con Android, con disponibilidad próxima en iPhone.

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Según explicó Spotify, el objetivo de esta función es apoyar a autores y librerías independientes. Por el momento, la opción de adquirir ejemplares impresos solo está disponible en Estados Unidos y Reino Unido.

Para comprar un libro físico en Spotify, el usuario debe entrar al audiolibro de interés y desplazarse hasta la opción “Obtén una copia para tu librero”. Al seleccionarla, la app lo redirige a una página web externa para completar la compra.

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Spotify amplía su apuesta por los libros: en Android ya permite comprar ejemplares físicos y pronto sumará iPhone. (Spotify)

Además, Spotify incorporó nuevas funciones en su sección de audiolibros. Entre ellas, amplió Page Match a más idiomas, incluidos francés, alemán y sueco.

Esta herramienta permite alternar sin interrupciones entre el audiolibro y su versión impresa o digital, porque indica con precisión la página en la que se encuentra el lector.

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Según datos de Spotify, quienes usan Page Match escuchan, en promedio, un 55% más de horas de audiolibros por semana que otros usuarios.

Además, el 62% de los audiolibros reproducidos con esta función corresponde a títulos que los oyentes no habían explorado previamente.

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Spotify apunta a fomentar la lectura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, los resúmenes de audiolibros ya están disponibles en Android, lo que habilita el acceso a esta función tanto en dispositivos Android como en iOS.

Se trata de audios breves ajustados al punto más reciente de escucha, pensados para retomar la lectura y recordar el avance de la historia.

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En qué otras plataformas streaming escuchar audiolibros

Además de Spotify, existen otras plataformas streaming o dispositivos conocidos para escuchar audiolibros. Entre ellas está Audible, el servicio de Amazon, considerado uno de los referentes globales por su alcance, disponibilidad en varios idiomas y compatibilidad con distintos dispositivos.

Además de Spotify, hay otras plataformas y dispositivos para escuchar audiolibros. REUTERS/Chris Helgren/Illustration/File Photo

Otra alternativa es Storytel, la plataforma sueca con un catálogo amplio de audiolibros y libros electrónicos en español y otras lenguas.

En el caso de Google Play Books, permite comprar y reproducir audiolibros sin necesidad de una suscripción. Apple Books, por su parte, ofrece una selección diversa de títulos para escuchar dentro del ecosistema de Apple.

La recomendación es optar por servicios seguros y con licencias vigentes. Acceder a contenidos desde canales oficiales asegura que autores y editoriales reciban crédito y remuneración, lo que sostiene la creación de nuevas obras y la continuidad de la industria.

Además, el uso de plataformas legales reduce los riesgos vinculados con la piratería, como malware y posibles filtraciones de datos personales.