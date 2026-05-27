INQUIFAR presenta fundación para impulsar educación y empleo en el sector químico-farmacéutico salvadoreño

La Fundación INQUIFAR impulsa proyectos de educación y salud en El Salvador para fortalecer el talento joven en la industria farmacéutica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos de El Salvador (INQUIFAR) anunció el lanzamiento oficial de la Fundación INQUIFAR, con el propósito de crear un impacto social duradero a través de acciones enfocadas en educación, salud y desarrollo de talento joven.

De acuerdo con declaraciones de Carmen Estela Pérez, presidenta de INQUIFAR, la nueva fundación surge de la necesidad de ordenar y canalizar de manera eficiente las donaciones con el apoyo social de la industria farmacéutica salvadoreña.

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“La Fundación nace porque creemos que la industria tiene un compromiso que va más allá de su actividad productiva. Creemos en la educación, en la salud y en la creación de oportunidades como herramientas para transformar vidas para contribuir al desarrollo de El Salvador”, afirmó Pérez durante la presentación.

El modelo de trabajo se basa en tres pilares. El primero es el fomento académico, orientado a incentivar que más jóvenes opten por carreras vinculadas a la química y la farmacia, con el objetivo de formar profesionales que respondan a las necesidades del sector.

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En ese sentido, la presidenta de la asociación explicó: “Hay una necesidad creciente en el sector farmacéutico y lo que estamos buscando es atraer a más jóvenes para que ingresen a este mundo, que es sumamente amplio y con muchas oportunidades de crecimiento”.

INQUIFAR crea una bolsa de empleo para conectar a jóvenes profesionales con empresas del sector químico-farmacéutico salvadoreño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo pilar corresponde a la salud y responsabilidad social empresarial. Según INQUIFAR, a través de la fundación se pretende sistematizar la entrega de medicamentos en buen estado a personas que los necesitan, evitando que estos se pierdan o no lleguen a su destino. “La fundación nace para que no tengamos que destruir medicamentos, sino que podamos llevarlos a personas que los necesitan”, detalló Pérez.

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Como tercer eje, la fundación promoverá el desarrollo del talento sectorial, mediante la creación de una plataforma y una bolsa de empleo que facilite la vinculación entre jóvenes profesionales y empresas de la industria químico-farmacéutica nacional. Este esfuerzo busca responder a la demanda de personal calificado que presentan los laboratorios y demás actores del sector.

La Fundación INQUIFAR canaliza donaciones y sistematiza la entrega eficiente de medicamentos a quienes más lo necesitan. (Foto Infobae / A. Parada)

Solo el 15% de los jóvenes que ingresan a la carrera de química y farmacia se gradúan

En El Salvador, la tasa de graduación en carreras de química y farmacia es baja. Según datos compartidos por la presidenta de INQUIFAR, cada año ingresan cerca de 150 jóvenes a la carrera, pero solo se gradúan alrededor de 20.

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Esta situación se atribuye a la alta exigencia académica y a la dificultad que enfrentan muchos estudiantes para compaginar estudios y trabajo. “La carrera es muy exigente, requiere días completos para laboratorios, lo que dificulta que los jóvenes que tienen que sufragar sus propios gastos puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo”, explicó Pérez.

Para revertir este escenario, la Fundación INQUIFAR implementará programas de becas, así como la provisión de materiales y equipos necesarios para el desarrollo académico, con el objetivo de que el talento no se pierda por falta de recursos.

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“Lo que queremos es llegar a esos jóvenes, a talentos que muchas veces se pierden porque no logran terminar la carrera o ni siquiera empezarla, porque hay que trabajar. Lo que estamos buscando es que este talento no se vaya porque el sistema no se los permitió”, aseguró la presidenta.

De acuerdo con datos proporcionados, la industria farmacéutica salvadoreña ofrece empleos estables y salarios promedio superiores a los $900 mensuales, con una demanda constante de profesionales capacitados.

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“La industria permite y da espacio para el crecimiento. No es cualquier persona la que va a entrar a planta, sino que necesita una formación adecuada, eso es lo que nosotros queremos apoyar”, agregó Pérez.

INQUIFAR promueve alianzas con colegios y universidades para incentivar carreras STEM y reducir el miedo a la química y matemáticas. (Imagen de cortesía)

El lanzamiento de la fundación también incluye el compromiso de construir alianzas con instituciones educativas, colegios y universidades.

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Según la presidenta, el objetivo es motivar a los jóvenes desde la adolescencia a tomar carreras científicas y técnicas, conocidas como STEM. “Sabemos que hay que enamorar a los jóvenes desde la adolescencia, quitarles el miedo a la química y a las matemáticas, e incentivar las carreras STEM, que también son las que necesita un país”, señaló.

La fundación ya inició su etapa de operación estableciendo contacto con universidades y facilitando la articulación entre la academia y la industria.

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Además, contempla la sistematización de apoyos, especialmente en contextos de emergencia o crisis, para que los recursos lleguen de manera oportuna y eficiente a quienes más los requieren.

El sector farmacéutico en El Salvador ha experimentado crecimiento sostenido en los últimos años, con exportaciones principalmente hacia países de Centroamérica y una inversión acumulada superior a los 150 millones de dólares en infraestructura y modernización desde 2013. Según Pérez, la calidad del producto nacional y la responsabilidad de la autoridad sanitaria respaldan la confianza en la industria.