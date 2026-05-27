Honduras

Denuncian deterioro de pista en Toncontín y alertan riesgos para la seguridad aérea en Honduras

Las condiciones de la pista del Aeropuerto Internacional Toncontín volvieron a generar preocupación en Honduras luego de denuncias que alertan sobre desgaste en aeronaves y posibles riesgos para la seguridad aérea debido al deterioro y falta de mantenimiento

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Toncontín volvió al centro del debate por las condiciones de seguridad operacional en Honduras. (FOTO: BBC News)
Toncontín volvió al centro del debate por las condiciones de seguridad operacional en Honduras. (FOTO: BBC News)

El estado de la pista del Aeropuerto Internacional Toncontín volvió a generar preocupación en Honduras luego de que el exsubdirector de Aeronáutica Civil, Pavel Espinal, denunciara públicamente supuestas fallas de mantenimiento que estarían provocando daños en aeronaves y aumentando el riesgo de incidentes operacionales.

Según el experto, el deterioro de la pista activa y de las zonas de rodaje ya estaría afectando a distintos tipos de aviación, incluyendo vuelos comerciales, corporativos, militares y de aviación general.

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Las declaraciones encendieron nuevamente el debate sobre las condiciones en las que opera uno de los aeropuertos más emblemáticos y complejos de Honduras.

Durante una entrevista brindada a TN5 Matutino, Pavel Espinal aseguró que múltiples pilotos y personas ligadas a la industria aeronáutica han expresado preocupación por el estado actual de la pista de Toncontín.

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“Estamos teniendo problemas con aviación general, con aviación corporativa, con aviación civil, con aviación militar y aviación comercial”, afirmó.

De acuerdo con el exfuncionario, varias aeronaves estarían presentando desgaste prematuro en sus llantas debido a las condiciones de la superficie donde aterrizan.

“Cuando aterrizan las aeronaves, muchas están presentando desgaste en las llantas por el mal mantenimiento que está teniendo la pista”, señaló.

Espinal advirtió que el problema no solo representa pérdidas económicas para operadores y propietarios de aeronaves, sino que también podría convertirse en un riesgo directo para la seguridad operacional.

El exsubdirector de Aeronáutica Civil alertó sobre desgaste en llantas de aeronaves que aterrizan en Tegucigalpa.(FOTO: Proceso Digital)
El exsubdirector de Aeronáutica Civil alertó sobre desgaste en llantas de aeronaves que aterrizan en Tegucigalpa.(FOTO: Proceso Digital)

Uno de los puntos más cuestionados por Espinal tiene relación con las reparaciones realizadas en la pista.

Según explicó, a simple vista se observa que parte de la superficie fue intervenida mediante bacheo y aplicación de parches, pero no a través de una rehabilitación integral.

“El problema es que se observa que cambiaron la capa asfáltica, pero lo hicieron mediante bacheo”, sostuvo.

El exsubdirector recordó además que durante años anteriores el Estado aprobó recursos especiales para garantizar condiciones óptimas tanto en Toncontín como en Palmerola.

Espinal mencionó específicamente el PCM 099-2021, mediante el cual se habrían destinado fondos millonarios para atender necesidades operativas en ambos aeropuertos.

“Se les otorgó alrededor de 3.1 o 3.2 millones de lempiras”, indicó.

Sin embargo, cuestionó si esos recursos realmente fueron utilizados adecuadamente en Toncontín.

Las denuncias tomaron mayor relevancia luego de que el experto revelara que algunas aeronaves corporativas habrían sufrido daños poco después de aterrizar en Tegucigalpa.

Según explicó, existen reportes de aviones que llegaron con llantas nuevas y presentaron percances tras utilizar la pista del aeropuerto capitalino.

“Al momento de retornar al Aeropuerto Internacional de Toncontín, con llantas nuevas al aterrizar, han sufrido percances”, aseguró.

Espinal advirtió que, bajo normativas internacionales de aviación civil, este tipo de situaciones podrían derivar eventualmente en incidentes más graves si no se realizan intervenciones urgentes.

Asimismo, recordó que en aviación la prevención es fundamental para evitar accidentes.

Expertos denunciaron deterioro y falta de mantenimiento en la pista del aeropuerto Toncontín. (FOTO: Proceso Digital)
Expertos denunciaron deterioro y falta de mantenimiento en la pista del aeropuerto Toncontín. (FOTO: Proceso Digital)

Ante la situación, el exfuncionario hizo un llamado directo a la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), a la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) y al Gobierno hondureño para intervenir de inmediato el aeropuerto.

Espinal cuestionó además las actuales condiciones de operación de Toncontín y afirmó que el aeropuerto no estaría funcionando bajo los estándares que mantenía anteriormente.

“Este aeropuerto ha sido descuidado”, expresó.

Las declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el futuro de Toncontín, un aeropuerto históricamente considerado complejo debido a su ubicación geográfica y condiciones de aproximación.

Mientras tanto, sectores vinculados a la aviación esperan que las autoridades realicen inspecciones técnicas y ejecuten trabajos que permitan garantizar condiciones seguras para las operaciones aéreas en la capital hondureña.

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