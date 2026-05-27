Gobierno dominicano inaugura oficina de licencias en Santo Domingo Oeste

El Intrant inaugura en el Cenarve de Santo Domingo Oeste una nueva oficina para la emisión y renovación de licencias de conducir. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El gobierno de República Dominicana informó que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tiene como objetivo acercar los servicios de licencias a ciudadanos de Pedro Brand, Villa Altagracia, La Cuaba, Los Alcarrizos, Pantoja, Villa Linda y Palmarejo, así como de otras comunidades del área.

“Estamos trabajando para que los ciudadanos puedan acceder a servicios más cercanos, ágiles y eficientes, en espacios que les permitan resolver múltiples necesidades en un mismo lugar y vivir una experiencia de atención diferente”, declaró el Director General del Intrant, Milton Morrison, citado por el gobierno dominicano. El funcionario también anunció que a partir de julio se incorporará un circuito de manejo en el Cenarve, lo que permitirá la emisión de licencias por primera vez para conductores de vehículos de motor.

PUBLICIDAD

Morrison explicó que el plan apunta a fortalecer la atención ciudadana mediante espacios integrales donde se pueden realizar distintos trámites vinculados al tránsito y el transporte.

Durante el acto, el director general de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez, también recibió la renovación de su licencia, mientras recorría el módulo junto a Morrison y Cruz Cruz. El director general de la Policía Nacional valoró la apertura y subrayó la importancia de fortalecer la articulación interinstitucional para dar respuestas más organizadas a las demandas ciudadanas. “Esta oficina permitirá una respuesta más oportuna y organizada a la ciudadanía”, afirmó Cruz.

PUBLICIDAD

La nueva sede permitirá a residentes de Pedro Brand, Villa Altagracia, La Cuaba y Los Alcarrizos acceder a servicios de licencias más cercanos y eficientes. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Intrant destacó que, con esta apertura, busca expandir la cobertura operativa de los servicios de licencias, reducir tiempos de espera, descongestionar otras oficinas y fortalecer la capacidad institucional para brindar un servicio más moderno y eficiente.

De acuerdo con la información difundida por Infobae, la nueva oficina contará con entre dos y cuatro cabinas de Cemeco para evaluaciones médicas, cuatro puestos para exámenes teóricos, una sala de charla para orientación y formación vial, dos módulos para registro y validación de datos, un módulo de fotografía y una estación para la toma de huellas biométricas. Entre los servicios disponibles estarán la renovación de licencias de conducir, emisión de carnet de aprendizaje, cambios de categoría, licencias de motores, evaluaciones médicas, exámenes teóricos y captura de datos biométricos.

PUBLICIDAD

El horario de atención de la nueva oficina será de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00, con ajustes sujetos a la demanda operativa y al flujo de usuarios.

En la actividad participaron, además de los titulares del Intrant y la Policía Nacional, el general César Ares, director de Soporte y Servicios de la Policía Nacional; el teniente coronel Anderson Rijo Matos, director operativo de los Centros de Retención Vehicular; y el ingeniero Johnny Cabrera, director administrativo de la Red de Centros de Retención Vehicular.

PUBLICIDAD

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, destacó que la oficina optimiza la atención ciudadana y agiliza trámites de tránsito y transporte. (Cortesía: Intrant)

Licencia de conducir dominicana, más segura y con cita obligatoria

La República Dominicana implementó un nuevo formato de licencia de conducir elaborado en policarbonato, con grabado láser y biometría avanzada. El documento cumple con los estándares internacionales ISO 18013 e ISO 14298, según comunicó la Oficina Nacional de Transporte Terrestre (INTRANT).

Para obtener o renovar la licencia, es obligatorio programar cita en la Oficina Virtual de INTRANT, presentar Cédula de Identidad y Electoral y no tener multas pendientes. El trámite presencial incluye registro de datos, evaluación psicofísica en CEMECO y una charla de educación vial.

PUBLICIDAD

Los solicitantes por primera vez deben aprobar exámenes teórico y práctico. El nuevo sistema busca fortalecer la seguridad y evitar fraudes en la identificación de conductores.