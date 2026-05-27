Honduras

Salud confirma tercera muerte por gusano barrenador en Honduras mientras aumentan a 176 los casos en el país

Las autoridades sanitarias confirmaron la tercera muerte por miasis causada por el gusano barrenador en Honduras durante 2026, mientras el número de contagios asciende a 176 casos, una cifra que mantiene en alerta al sistema de salud debido al acelerado avance de la enfermedad en varias regiones del país.

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Autoridades sanitarias confirmaron la tercera muerte por gusano barrenador en Honduras durante 2026. (Europa Press/Infobae)
Autoridades sanitarias confirmaron la tercera muerte por gusano barrenador en Honduras durante 2026. (Europa Press/Infobae)

La Secretaría de Salud confirmó este martes la tercera muerte provocada por miasis asociada al gusano barrenador humano en lo que va de 2026, una situación que incrementa la preocupación de las autoridades sanitarias ante el crecimiento sostenido de casos registrados a nivel nacional.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, informó que la víctima más reciente fue una mujer de 85 años originaria del departamento de Olancho, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital Escuela, donde finalmente falleció debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad.

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Con este deceso, la cifra de víctimas mortales por gusano barrenador se eleva a tres durante el presente año. De acuerdo con los reportes oficiales, los dos fallecimientos anteriores correspondieron también a personas adultas mayores procedentes del Distrito Central, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las advertencias sobre la vulnerabilidad de este grupo poblacional.

El funcionario explicó que hasta la fecha se contabilizan 176 casos confirmados de infección por gusano barrenador en Honduras, una cifra que ya representa más de la mitad de los 300 casos reportados durante todo el año 2025.

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La Secretaría de Salud reporta 176 casos acumulados de miasis por gusano barrenador este año. (Visuales IA)
La Secretaría de Salud reporta 176 casos acumulados de miasis por gusano barrenador este año. (Visuales IA)

Las autoridades consideran preocupante el comportamiento de la enfermedad debido a la rapidez con la que se están registrando nuevos contagios durante los primeros meses del año.

De mantenerse la tendencia actual, los casos podrían superar ampliamente los registrados el año anterior.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para fortalecer las medidas de prevención, especialmente en hogares donde residen adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes encamados o individuos con enfermedades crónicas que puedan dificultar el cuidado adecuado de heridas o lesiones en la piel.

Según explicó Mejía, las tres personas fallecidas compartían factores de riesgo asociados a la edad avanzada y condiciones de salud que incrementan la vulnerabilidad frente a esta enfermedad parasitaria.

La mayor incidencia de casos se concentra actualmente en los departamentos de Francisco Morazán, Yoro, El Paraíso, Olancho, Santa Bárbara, Comayagua y Gracias a Dios, zonas donde las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica permanente y campañas de educación dirigidas a la población.

¿Qué es el gusano barrenador?

La miasis por gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, un insecto que deposita sus huevos en heridas abiertas o áreas húmedas del cuerpo de personas y animales.

FOTO DE ARCHIVO- Una mujer de 85 años originaria de Olancho es la más reciente víctima mortal de la enfermedad. (REUTERS/Enea Lebrun)
FOTO DE ARCHIVO- Una mujer de 85 años originaria de Olancho es la más reciente víctima mortal de la enfermedad. (REUTERS/Enea Lebrun)

Una vez que los huevos eclosionan, las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo, provocando lesiones profundas que pueden expandirse rápidamente si no reciben tratamiento médico oportuno.

Los especialistas advierten que la presencia de larvas genera dolor intenso, inflamación, mal olor, secreciones y destrucción progresiva de los tejidos afectados.

En casos avanzados, la infección puede derivar en complicaciones severas, infecciones secundarias e incluso la muerte.

Aunque históricamente esta enfermedad ha sido más común en animales de producción, en los últimos años se han detectado casos en seres humanos, particularmente en personas con heridas sin atender, problemas de movilidad o limitaciones para mantener una adecuada higiene personal.

Los expertos señalan que el riesgo aumenta en comunidades rurales, donde el contacto con ganado y otros animales puede favorecer la presencia de la mosca transmisora.

Las larvas del gusano barrenador se alimentan de tejido vivo y pueden causar lesiones severas. (Foto: Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Las larvas del gusano barrenador se alimentan de tejido vivo y pueden causar lesiones severas. (Foto: Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Medidas de prevención

Frente al incremento de casos, la Secretaría de Salud recomendó mantener una vigilancia constante de heridas, úlceras o lesiones cutáneas, especialmente en adultos mayores y pacientes dependientes.

Asimismo, las autoridades sugieren lavar y cubrir adecuadamente cualquier herida, cambiar regularmente los vendajes, mantener una correcta higiene corporal y acudir inmediatamente a un centro asistencial ante la presencia de dolor, inflamación o signos de infección.

También se exhortó a familiares y cuidadores a revisar periódicamente el estado de salud de personas vulnerables, ya que la detección temprana puede evitar complicaciones graves.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la prevención y la atención médica oportuna continúan siendo las herramientas más efectivas para contener el avance de esta enfermedad y reducir el riesgo de nuevos fallecimientos en el país.

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