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SpaceX podría estar desarrollando antenas Starlink Mini con batería portátil

Investigadores detectaron en el firmware de mayo referencias a una batería y puerto USB-C para este dispositivo

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La antena Starlink Mini pesa poco más de 1 kg.
SpaceX prepara una nueva antena Starlink Mini con batería y puerto USB-C, según hallazgos de investigadores en el firmware más reciente del dispositivo. (SpaceX)

SpaceX estaría preparando una nueva versión de su antena Starlink Mini que integraría una batería portátil y un puerto USB-C, según datos hallados en una reciente actualización de firmware. La pista surge a partir del trabajo de un equipo de investigación de la Universidad de Victoria, Canadá, que detectó referencias técnicas inéditas en el sistema del dispositivo.

El estudiante de doctorado Jinwei Zhao, miembro del grupo liderado por el profesor de ciencias de la computación Jianping Pan en la Universidad de Victoria, ha identificado indicios claros de que la empresa de Elon Musk trabaja en una versión mejorada de su terminal satelital portátil.

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Según explicó Zhao a PCMag, la actualización de firmware liberada el 7 de mayo muestra nuevas funciones relacionadas con la alimentación energética del equipo.

Zhao, quien examina periódicamente los lanzamientos de firmware de Starlink y publica sus hallazgos en GitHub, señaló: “Esta novedad aparece en la versión de mayo del firmware”.

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Starlink cambia su política y ahora pone límites a su tarifa de internet.
SpaceX aún no ha confirmado oficialmente el lanzamiento de esta versión de la antena portátil. (SpaceX)

El investigador encontró fragmentos de código que mencionan diferentes fuentes de energía para el dispositivo: PowerSourceUSBC, PowerSourceBATTERY y PowerSourceUSBCAND_BATTERY. También localizó un comando denominado “message DishBatteryStats”, que permitiría consultar el nivel de carga, el estado de carga activa y la fuente de energía utilizada.

Qué implican los cambios en el firmware

Hasta el momento, SpaceX no ha comercializado oficialmente una versión de Starlink Mini que incluya batería integrada. “Por ahora, no existe un plato Mini con batería disponible al público ni anunciado oficialmente. Pero estos elementos ya figuran en la definición gRPC del firmware”, detalló Zhao.

El protocolo gRPC permite que una aplicación invoque funciones en un servidor remoto, lo que facilita la integración de nuevas capacidades en el ecosistema del producto.

La nueva función permitiría mayor autonomía para usuarios en zonas sin energía estable. (Europa Press)
La nueva función permitiría mayor autonomía para usuarios en zonas sin energía estable. (Europa Press)

El interés por la portabilidad y autonomía del sistema crece entre usuarios que requieren conectividad en entornos sin acceso estable a la red eléctrica. Actualmente, el modelo Mini requiere de un adaptador Starlink Barrel Jack a USB-C para funcionar con fuentes externas, o bien, de accesorios de terceros para conectarlo a baterías o a la toma de un vehículo.

Potencial para aplicaciones industriales y militares

El avance técnico podría estar vinculado a otra referencia detectada previamente por el experto ucraniano en reparaciones de Starlink, Oleg Kutkov. En una revisión anterior del firmware halló la etiqueta “MINI1RUGGEDPROD1”, que sugiere la existencia de una versión robusta del plato, posiblemente orientada a usos industriales o militares.

La inclusión de una batería y un puerto USB-C aumentaría la versatilidad de la antena Mini. Asimismo, un modelo con autonomía propia resultaría valioso para trabajos de campo, situaciones de emergencia y operaciones fuera de red. En estos contextos, la facilidad para alternar entre diferentes fuentes de energía sin perder la conexión representa una ventaja significativa.

Limitaciones y expectativas de la batería integrada

La batería integrada facilitaría el uso de Starlink Mini en emergencias y operaciones fuera de red. (Europa Press)
La batería integrada facilitaría el uso de Starlink Mini en emergencias y operaciones fuera de red. (Europa Press)

Las pistas en el firmware sugieren que SpaceX buscaría mantener dimensiones compactas para la batería, lo que restringiría la autonomía a una o dos horas de uso continuo, estimó el medio especializado. Esta característica permitiría conservar la portabilidad del equipo y evitar un aumento excesivo de peso, aunque limitaría su utilización prolongada sin recarga.

El modelo actual de Starlink Mini obliga a los usuarios a adquirir soluciones adicionales para lograr portabilidad total. La futura integración de la batería y el puerto USB-C podría eliminar la necesidad de accesorios externos, facilitando la experiencia de los clientes que emplean el servicio en condiciones extremas o remotas.

El equipo de la Universidad de Victoria continúa investigando el desarrollo de antenas satelitales y sistemas de conectividad global. Zhao y el profesor Pan analizan las actualizaciones de Starlink junto con las de otros proveedores, con el objetivo de proponer mejoras técnicas en futuras publicaciones académicas.

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