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Qué teléfonos perderán acceso a WhatsApp en junio de 2026

La plataforma retirará el soporte a equipos con sistemas obsoletos por criterios de seguridad y rendimiento

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WhatsApp dejará de funcionar en miles de teléfonos antiguos desde el 1 de junio de 2026 - (Fotomontaje Infobae)

A partir del 1 de junio de 2026, miles de usuarios alrededor del mundo podrían perder acceso a WhatsApp en sus teléfonos móviles. El popular servicio de mensajería ha anunciado que dejará de funcionar en una serie de modelos antiguos, como parte de su política de actualización y seguridad.

Esta medida busca garantizar una experiencia más segura y eficiente, pero obligará a quienes usan dispositivos obsoletos a actualizar el sistema operativo o considerar la adquisición de un nuevo equipo.

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El cambio responde a la necesidad de mantener la compatibilidad con los estándares más recientes de privacidad y funcionalidad. WhatsApp revisa periódicamente los sistemas operativos que admite, eliminando soporte para versiones que ya no reciben actualizaciones de seguridad o que no permiten el funcionamiento óptimo de la aplicación.

WhatsApp eleva los requisitos, desde junio exige Android 5 y iOS 15.1 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp eleva los requisitos, desde junio exige Android 5 y iOS 15.1 - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Qué dispositivos dejarán de ser compatibles?

Desde junio de 2026, WhatsApp solo ofrecerá soporte a teléfonos con Android 5.0 o superior y a iPhones con iOS 15.1 o posterior. No obstante, a partir del 8 de septiembre, la aplicación restringirá aún más su compatibilidad y solo funcionará en dispositivos con Android 6 o versiones más recientes. Los modelos que no puedan actualizarse a estos sistemas operativos dejarán de ser compatibles definitivamente.

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Modelos de iPhone afectados

En el caso de Apple, los siguientes modelos quedarán fuera de la lista de dispositivos compatibles, ya que no permiten actualizar a iOS 15.1:

  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • Modelos anteriores

Quienes utilicen estos teléfonos ya no podrán enviar ni recibir mensajes, acceder a chats ni utilizar ninguna función de WhatsApp.

Modelos de Android que perderán acceso

En Android, la lista de modelos que dejarán de ser compatibles incluye aquellos que no pueden actualizarse a Android 5.0 o superior. Entre los principales se encuentran:

Samsung:

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Ace 4
  • Galaxy Core II

LG:

  • Optimus G
  • Optimus L5 II
  • Optimus L7 II
  • L70
  • L90

Sony:

  • Xperia Z
  • Xperia M
  • Xperia E1
  • Xperia L
  • Xperia SP

HTC:

  • One M7
  • Desire 500
  • Desire 300
  • Desire 601

Motorola:

  • Moto G (1.ª generación)
  • Moto E (1.ª generación)
  • Moto X (1.ª generación)

Huawei:

  • Ascend P6
  • Ascend G6
  • Ascend Y530

La lista puede ser aún más extensa, ya que muchos otros modelos de diferentes fabricantes tampoco cumplen con los requisitos mínimos, sobre todo aquellos lanzados antes de 2014.

¿Qué sucede si tu dispositivo deja de ser compatible?

Cuando WhatsApp detecta que un dispositivo dejará de ser compatible, envía una notificación y recordatorios para que el usuario actualice el sistema operativo. Si el equipo no admite la actualización, la única alternativa será migrar a un teléfono compatible.

Una vez que el soporte finaliza, la aplicación deja de funcionar: no será posible enviar mensajes, recibir información ni acceder a los chats almacenados. Es recomendable hacer una copia de seguridad de las conversaciones antes de que la aplicación se vuelva inaccesible.

Persona sostiene un teléfono antiguo con pantalla rota que muestra el logo de WhatsApp tachado y un mensaje de servicio no disponible.
Los modelos de Apple que no alcanzan iOS 15.1 perderán la app de mensajería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo decide WhatsApp qué modelos mantener compatibles

La plataforma realiza un análisis anual para determinar los modelos con menos usuarios activos y aquellos que ya no reciben soporte del fabricante. El objetivo es garantizar que la mayoría de los usuarios disfruten de una experiencia segura y estable, minimizando el riesgo de vulnerabilidades y errores.

Además, los dispositivos antiguos suelen carecer de las funciones necesarias para soportar las nuevas mejoras en privacidad, seguridad y herramientas de comunicación que WhatsApp incorpora regularmente.

Actualizar la aplicación y el sistema operativo no solo permite acceder a nuevas funciones, también protege la información personal y evita riesgos de seguridad. Las versiones antiguas pueden quedar expuestas a vulnerabilidades y dejar de ser compatibles con servicios clave, afectando la experiencia de uso.

En un entorno digital en constante evolución, mantener los dispositivos y aplicaciones al día es una medida esencial para la seguridad y la continuidad en el acceso a plataformas de comunicación como WhatsApp.

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