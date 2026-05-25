“Cuenta bloqueada” o “Pago pendiente”: las dos alertas telefónicas que esconden una estafa segura

Las frases alarmantes generan pánico en las personas y la ansiedad de actuar rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alertas como “Tu cuenta será bloqueada” o “Tienes un pago pendiente” se han convertido en herramientas frecuentes para los estafadores digitales. Este tipo de llamadas buscan generar una sensación de pánico en las víctimas al advertir consecuencias inmediatas.

Diferentes autoridades advierten que estos mensajes llegan por diversos canales, como SMS, correos o llamadas telefónicas, y que el objetivo de los ciberdelincuentes es lograr que la persona actúe de inmediato, sin verificar la autenticidad del aviso.

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Las frases que sugieren bloqueos de cuentas o pagos pendientes suelen incluir enlaces o números de teléfono falsos que, al ser utilizados, pueden comprometer la seguridad del usuario.

Cómo utilizan la ingeniería social los estafadores para engañar a las víctimas

La manipulación emocional y la suplantación de identidad son las armas principales de los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes usan técnicas de ingeniería social para manipular a las víctimas y lograr que entreguen sus datos de manera voluntaria. Los ataques más comunes incluyen el phishing (correos fraudulentos), el smishing (mensajes de texto maliciosos) y el vishing (llamadas telefónicas falsas).

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Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la ingeniería social no depende de software sofisticado, sino de la capacidad para convencer a la persona de que se enfrenta a una amenaza real e inminente.

En este tipo de fraudes, el eslabón más vulnerable es el propio usuario. Los atacantes se presentan como representantes de bancos, empresas de servicios o plataformas digitales y solicitan datos personales, contraseñas o información bancaria con el pretexto de evitar bloqueos de cuentas o solucionar supuestos pagos.

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Por qué las frases que generan urgencia son tan efectivas para los atacantes

El sentido de urgencia de solucionar el presunto bloqueo hace caer a los usuarios en la trampa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mensajes con advertencias como “tu cuenta será bloqueada” o “tienes un cargo pendiente” buscan crear un estado de alerta máxima en el destinatario.

Según el análisis del INCIBE, bajo presión, las personas tienden a actuar rápidamente y a no analizar los detalles del mensaje, lo que aumenta la probabilidad de caer en la trampa. La urgencia es un detonador psicológico eficaz porque reduce la capacidad de juicio crítico.

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El miedo a perder acceso a cuentas bancarias, aplicaciones o servicios esenciales lleva a muchos usuarios a seguir instrucciones sin verificar su procedencia.

Qué datos sensibles buscan los atacantes y cómo los obtienen

La información muchas veces se encuentra en el perfil de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estafadores no solo buscan contraseñas o números de tarjeta, sino cualquier información útil para construir un perfil detallado de la víctima.

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El INCIBE advierte que mucha de esta información se encuentra de manera pública en redes sociales: fechas de nacimiento, direcciones, matrículas de vehículos o publicaciones que revelan hábitos y relaciones personales.

Con estos datos, los ciberdelincuentes personalizan sus ataques para que sean más creíbles. Una comunicación que incluye información real sobre el usuario genera mayor confianza y aumenta las posibilidades de éxito de la estafa.

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En muchos casos, el objetivo de los ciberdelincuentes no es solo obtener dinero de inmediato, sino abrir la puerta a futuros fraudes más complejos.

Cuáles medidas de protección sugieren las autoridades

Se debe desconfiar de cualquier enlace que llegue por correo o de otra forma que sea de una persona desconocida. (Imagen ilustrativa Infobae)

El INCIBE y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) sugieren instalar programas de seguridad en todos los dispositivos y mantenerlos actualizados. Es clave que el software de protección escanee automáticamente los archivos nuevos y que nunca se descarguen programas a partir de anuncios o enlaces sospechosos.

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Otra medida es evitar hacer clic en enlaces o responder a mensajes de origen dudoso. Si se recibe una alerta sobre una cuenta bloqueada o un cargo pendiente, lo más pertinente y seguro es contactar a la entidad a través de sus canales oficiales.

“No haga clic en el enlace de un email inesperado. En lugar de eso, comuníquese con la compañía llamando a un número de teléfono o visitando un sitio web que le conste que es real”, señala la FTC.

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