Top 7 de señales que indican que descargaste una app fraudulenta en el celular

El dispositivo se exponen a múltiples errores cuando se instalan programas de fuentes desconocidas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Identificar una aplicación fraudulenta puede prevenir robos de información, pérdida de dinero y otros daños graves a la privacidad. Diversas señales pueden advertir sobre la presencia de aplicaciones que no cumplen con lo prometido y que, en muchos casos, buscan perjudicar a los usuarios.

Especialistas en ciberseguridad han detectado patrones recurrentes en el comportamiento de apps peligrosas. Según reportes de expertos como ESET, algunas aplicaciones pueden parecer legítimas, pero esconden actividades nocivas.

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Qué pasa si la app no cumple su función principal

Una señal frecuente de fraude es que la app no realiza la tarea que promete. Estas apps imitan funciones básicas, pero en realidad solo mostraban controles de seguridad rudimentarios, lejos de ofrecer protección real. Otra señal clave es que incluyen publicidad invasiva y generan una sensación falsa de resguardo.

Algunas aplicaciones simulan ser útiles, pero solo buscan engañar con servicios falsos y alertas inventadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de aplicaciones puede arrojar resultados engañosos, detectando amenazas inexistentes o marcando apps legítimas como peligrosas. El objetivo es convencer al usuario de que su dispositivo está siendo protegido, cuando en realidad solo se exponen a más riesgos.

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Cuáles comportamientos extraños tiene la aplicación

Cuando una app se comporta de manera inusual, el usuario se enfrenta a una de las advertencias más claras. Abrirse sola, cerrarse inesperadamente o presentar fallas constantes sin razón aparente puede indicar la presencia de código malicioso.

Este comportamiento puede ser por errores de programación, pero en el contexto de apps fraudulentas suele ser la consecuencia de funciones ocultas que buscan tomar control del dispositivo.

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Por qué se detectan cargos inesperados en la tarjeta o factura

La aparición de gastos no reconocidos en la tarjeta de crédito o en la factura del celular es una señal de alarma. Casos documentados por ESET incluyen aplicaciones que simulan ser herramientas de salud o entrenamiento, pero que abusan de funciones como el Touch ID en dispositivos iOS.

Las aplicaciones fraudulentas pueden acceder a métodos de pago y realizar transacciones sin el consentimiento del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al pedir la huella digital para personalizar sugerencias, la app puede acceder a métodos de pago asociados a la cuenta y realizar cobros no autorizados, una técnica que utiliza la confianza del usuario para realizar compras fraudulentas.

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Qué pasa si aparecen mensajes y llamadas desconocidos

El envío de mensajes de texto o realización de llamadas sin consentimiento es otra señal de alerta. Las aplicaciones maliciosas pueden acceder a la agenda de contactos y utilizar el dispositivo para enviar spam o realizar llamadas a números de tarificación especial.

El historial de mensajes y de llamadas puede mostrar registros que el propietario del dispositivo no reconoce. En ocasiones, el malware busca expandirse infectando otros dispositivos a través de mensajes automatizados.

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Por qué la batería se agota más rápido de lo habitual

El uso excesivo de recursos suele estar vinculado a la actividad oculta de programas maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un descenso anormal en la duración de la batería puede estar relacionado con la actividad de una app dañina. El malware suele ejecutar procesos en segundo plano, lo que provoca un consumo excesivo de energía.

La sobrecarga de trabajo en el dispositivo puede ser un indicio de que la app realiza tareas no autorizadas, como el envío de datos o la ejecución de scripts ocultos.

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Qué pasa si se registran picos en el uso de datos del celular

El aumento inesperado en el consumo de datos es otro síntoma de que una app puede estar actuando de forma fraudulenta. Las aplicaciones maliciosas suelen enviar información sin permiso, conectándose a servidores externos o descargando contenido no solicitado.

El monitoreo regular del uso de datos permite detectar anomalías y tomar medidas a tiempo. En la mayoría de casos, la eliminación de la app fraudulenta restaura el consumo habitual y detiene la fuga de información.

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Por qué aparecen aplicaciones no reconocidas en el celular

La aparición de anuncios invasivos y nuevas apps sin autorización revela la posible presencia de adware o malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de ventanas emergentes o la instalación de otras apps sin autorización es una señal de riesgo. El adware y otros tipos de malware llenan la pantalla de anuncios invasivos, interrumpiendo el uso normal del teléfono.

Asimismo, algunas aplicaciones instalan software adicional que complica la desinfección del dispositivo. Cuando se detectan apps desconocidas o pop-ups constantes, es clave actuar de inmediato.

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Las herramientas de seguridad reconocidas y la revisión periódica de las aplicaciones instaladas ayudan a mantener el control sobre el dispositivo.