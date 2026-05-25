Hombre demanda a Nintendo por no dejarlo llamarse ‘Profesor Pokémon’: pide 300 mil dólares

Kyle Owens demanda a Nintendo y The Pokémon Company tras ser excluido del título de Profesor Pokémon pese a aprobar el examen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de Iowa, Kyle Owens, ha presentado una demanda inusual contra Nintendo of America y The Pokémon Company International por la negativa de ambas compañías a concederle el título de Profesor Pokémon.

Este conflicto legal expone las particularidades del programa oficial que permite a los fanáticos convertirse en organizadores y jueces avalados por la marca, así como las estrictas condiciones de acceso que pueden dejar fuera incluso a quienes cumplen con los exámenes teóricos.

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Con el programa Profesor Pokémon, Nintendo y su filial ofrecen a los fans la posibilidad de participar de manera activa en la organización de eventos oficiales, acceder a productos exclusivos y obtener visibilidad dentro del circuito competitivo.

Owens, de 34 años y residente en Laurens, Iowa, aspiraba a integrarse a este selecto grupo. Según los documentos presentados ante un tribunal federal del distrito sur de Iowa, Owens completó el examen básico del programa con una puntuación perfecta.

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Owens alega que la negativa a otorgarle la certificación de Profesor Pokémon implica la pérdida de ventajas comerciales y visibilidad en el circuito oficial. (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

El reconocimiento de Profesor Pokémon abre las puertas a trabajar como asistente, juez o embajador en el universo de Play! Pokémon, la iniciativa que regula torneos y encuentros sancionados por la compañía, además de dar acceso a una tienda especial y artículos promocionales únicos.

Cómo es el proceso de selección y la negativa de Nintendo

El programa no solo exige aprobar un examen exigente, sino también cumplir con otros requisitos no académicos. Tras superar la fase teórica, Owens se sometió al proceso de verificación de antecedentes, un paso obligatorio para quienes desean obtener la certificación. Fue en este punto donde surgieron los inconvenientes.

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La compañía informó a Owens, el 12 de marzo de 2024, que pese a haber superado el examen con un 100% de aciertos, su candidatura había sido rechazada.

La razón fue el resultado de la verificación de antecedentes, en la que salieron a la luz delitos cometidos en Illinois hace más de diez años, incluyendo alteración del orden público durante una pelea, posesión de un arma ofensiva y daños a la propiedad.

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La demanda invoca la Ley Sherman Antimonopolio, alegando que la exclusión de Owens restringe la competencia dentro del ecosistema de eventos Pokémon en Iowa.(Foto: Nintendo)

Como resultado de este hallazgo, la calificación final asignada a Owens se redujo al 80%, insuficiente para obtener el estatus de Profesor Pokémon. Según la información presentada, la compañía argumentó que el requisito de tener antecedentes limpios es indispensable para acceder al programa.

Cómo es el reclamo ante Nintendo

Owens sostiene en su demanda que la negativa de Nintendo y The Pokémon Company va más allá de una cuestión recreativa. Según su posición, el programa de Profesor Pokémon otorga ventajas comerciales reales, y al excluirlo, las compañías no solo le impiden organizar torneos y acceder a herramientas oficiales, sino que también le privan de visibilidad en el localizador de eventos y del flujo de clientes que ello implica.

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El demandante alega que, al impedirle obtener la certificación, las compañías reducen la competencia y restringen el acceso de los consumidores al eliminar a un organizador cualificado del circuito oficial en Iowa. Por este motivo, la demanda invoca la Ley Sherman Antimonopolio, argumentando que la exclusión de Owens constituye una acción anticompetitiva prohibida por la normativa estadounidense.

La queja legal solicita una orden judicial que obligue a Nintendo y The Pokémon Company a concederle el título de Profesor Pokémon, así como una indemnización de $341,000 USD en concepto de daños y perjuicios. Además, pide autorización para organizar eventos oficiales de la franquicia.

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Hasta la fecha, ni Nintendo ni The Pokémon Company han emitido una respuesta pública sobre la demanda presentada por Kyle Owens ante un tribunal federal. (REUTERS/Issei Kato)

Qué dicen Nintendo y The Pokémon Company

Hasta el momento, ni Nintendo ni The Pokémon Company han emitido una respuesta oficial ante la demanda de Owens. El caso se encuentra en una etapa inicial y aún no ha habido pronunciamientos públicos por parte de las empresas implicadas.

No es la primera vez que Nintendo se ve envuelta en litigios relacionados con la franquicia Pokémon, aunque en esta ocasión la compañía figura como demandada. El precedente más conocido es el conflicto legal con los creadores de Palworld por presunta infracción de patentes, un proceso que continúa abierto tras varios años.

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La situación de Owens resulta compleja. Aunque logró aprobar el examen teórico, el programa establece de forma clara la obligatoriedad de contar con un historial limpio de antecedentes, un requisito que no cumplió. Los antecedentes penales detectados, aunque datan de más de una década, fueron suficientes para descalificarlo según las normas del programa.

La demanda de incluye el argumento adicional de que la justificación de su rechazo cambió a lo largo del proceso, pasando de un “antiguo delito grave de menor gravedad” a tres cargos distintos, ninguno de los cuales mostró conclusiones de culpabilidad. Este matiz forma parte de la estrategia legal para robustecer su demanda por daños.

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