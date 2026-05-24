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Boletos falsos en el Mundial: claves para reconocer estafas y comprar entradas seguras

La compra se centraliza en la aplicación oficial y descarta boletos en papel

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Hombre con gorra de "2026" sentado angustiado frente a un estadio, con un boleto falso de la Copa del Mundo 2026 y papeles arrugados en el suelo.
La FIFA usará entradas digitales con códigos QR dinámicos para el Mundial 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 genera una expectativa sin precedentes, pero también ha multiplicado las trampas digitales y las oportunidades para los estafadores. Con la transición casi total a la boletería digital y la extensión del torneo por tres países, la compra de entradas legítimas se ha vuelto un desafío que exige atención y criterio.

Antes de dejarse llevar por ofertas irresistibles, conviene repasar las principales señales de alerta para evitar fraudes y asegurar una experiencia memorable y segura.

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La digitalización de los boletos y la proliferación de sitios y aplicaciones falsas han creado un terreno fértil para el engaño. Ser su propio “VAR” y analizar con cuidado cada paso antes de hacer clic en “comprar” es hoy tan importante como la emoción de conseguir un lugar en el estadio.

Imagen de un hacker con una pelota de fútbol oficial del Mundial 2026 por cara, tecleando frente a varios monitores con sitios web falsos de phishing del Mundial.
Las estafas del Mundial 2026 se multiplican con falsas entradas y sitios clonados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Boletería digital: el fin de los boletos en papel

Para la Copa del Mundo 2026, la FIFA utiliza únicamente boletos digitales a través de su aplicación oficial. Esta medida busca combatir la falsificación mediante códigos QR dinámicos que se actualizan cada pocos segundos, imposibilitando las capturas de pantalla y los PDF impresos.

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Si recibes una oferta por correo, redes sociales o marketplaces de un supuesto boleto impreso o en PDF, es falso. Los boletos impresos no existen para este torneo. Compra únicamente a través del portal oficial de boletería de la FIFA y desconfía de cualquier vendedor que proponga enviarte entradas fuera de la app oficial.

2. El mito de la visa “especial” para el Mundial

La logística de viajar por Estados Unidos, México y Canadá puede generar confusión, y los estafadores aprovechan para ofrecer visas “exclusivas” del Mundial a cambio de un pago.

Sitios en internet cobran tarifas por una visa que no existe. Y en realidad no hay una visa especial para el torneo. Los requisitos de entrada siguen siendo los mismos que para cualquier turista, según los gobiernos de cada país.

Consulta únicamente fuentes oficiales gubernamentales para temas migratorios y rechaza cualquier oferta de visa relacionada con el Mundial.

3. Sitios de reservas clonados

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La combinación de boletería digital y alta demanda impulsa trampas en redes y marketplaces, con páginas que imitan portales conocidos y buscan robar datos bancarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la alta demanda de hospedaje, proliferan sitios de reservas fraudulentos que imitan portales reconocidos para engañar a los usuarios y obtener sus datos bancarios.

Páginas que parecen idénticas a Expedia o Airbnb pero cuya URL tiene variaciones sutiles (por ejemplo, expedia-worldcup-deals.com).

La clave de seguridad está en verifica la dirección web, busca el candado de seguridad y nunca completes pagos por vías no tradicionales como transferencias bancarias o criptomonedas.

4. Phishing y premios falsos

La cercanía del evento incrementa los mensajes de correo y redes sociales que anuncian falsos premios, boletos gratuitos o paquetes VIP.

Correos electrónicos o mensajes directos que prometen premios y solicitan que hagas clic en enlaces para “verificar” tu identidad. Ignora cualquier mensaje no solicitado. Si no participaste en un sorteo oficial, no has ganado nada. No ingreses tus datos en páginas desconocidas.

Principios clave para una compra segura

  • Compra solo en sitios oficiales: Portal de la FIFA y plataformas de venta reconocidas, nunca en redes sociales o mercados secundarios.
  • Desconfía de ofertas urgentes: Los estafadores suelen presionar con ofertas “por tiempo limitado” o descuentos irreales.
  • Verifica siempre la URL: Un pequeño error en la dirección puede ser la diferencia entre un sitio legítimo y uno fraudulento.
  • No compartas datos personales ni bancarios con terceros: Protege tu información y no completes formularios fuera de páginas seguras.

De acuerdo con Javvad Malik, asesor de la compañía de ciberseguridad KnowBe4, la clave está en la prevención: “Proteger tus datos personales comienza con el uso de conexiones seguras y aplicaciones oficiales. Resistirse a ofertas no solicitadas y proveedores no verificados elimina el apalancamiento que los cibercriminales usan para explotar a los viajeros”.

Ser crítico ante las promociones y revisar cada detalle antes de confirmar una compra es la mejor defensa. Si una oferta parece demasiado buena para ser real, detente y verifica. La seguridad en línea durante el Mundial depende de actuar con cautela, informarse y darle siempre una segunda mirada a cualquier oportunidad sospechosa. La mejor jugada es ser tu propio árbitro digital.

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