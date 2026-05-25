Entregan obras de mitigación en la residencial Brisas de San Francisco, El Salvador

La reconstrucción de la bóveda principal en Brisas de San Francisco refuerza la infraestructura y mitiga riesgos para las familias salvadoreñas. (Foto: Secretaría de Prensa)

Las familias de Brisas de San Francisco, en San Salvador, recibieron la obra de reconstrucción y mitigación de riesgos en su residencial, después de varios años marcados por problemas estructurales y episodios de colapso en la bóveda principal.

El trabajo en Brisas de San Francisco consistió en la reconstrucción de 550 metros de bóveda, con mejoras técnicas para aumentar la capacidad hidráulica y evitar futuros colapsos.

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Además, se realizaron arreglos en espacios comunes, como la cancha y los juegos infantiles, y se repararon viviendas con daños en techos, tapiales y filtraciones.

El primer colapso de la bóveda se registró en 2014. Según el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, en ese momento acudieron autoridades que anunciaron inspecciones y reparaciones, pero la situación permaneció sin cambios.

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Con el paso de los años, la bóveda siguió presentando fallas y los problemas en la zona continuaron. “Solo querían poner un parche, y ni tan siquiera lo ponían bien hecho. Se gastaban los fondos y no se veían las obras”, comentó Herrera.

Se reconstruyeron 550 metros de bóveda para prevenir nuevos colapsos en la residencial. (Vídeo: Ministerio de Obras Públicas)

Durante los años siguientes, la comunidad vivió largos periodos de incertidumbre. Los residentes temían nuevos derrumbes y daños a sus viviendas cada temporada de lluvias.

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Herrera recordó que hubo quienes consideraron que, por tratarse de una residencial privada, la intervención estatal no era obligatoria y que las familias debían recurrir a la vía judicial para obtener una solución. Pese a esa perspectiva, las autoridades decidieron intervenir de forma directa, sin esperar resoluciones legales.

Un nuevo episodio de emergencia en 2022 profundizó la crisis

El nivel de vulnerabilidad de la zona volvió a quedar en evidencia a principios de julio de 2022, cuando la tormenta Bonnie impactó el área.

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Durante ese episodio, un nuevo hundimiento se formó cerca de la senda seis, lo que obligó a evacuar a tres familias cuyas viviendas resultaron directamente afectadas por la cárcava. Ante la emergencia, Protección Civil emitió alerta roja y declaró inhabitable esa parte de la residencial.

En 2022, se declaró zona Inhabitable. (Foto: Secretaría de Prensa)

Como parte de las acciones urgentes, las autoridades entregaron un subsidio mensual de $800 a las familias afectadas para facilitar la búsqueda de un alojamiento temporal fuera de la zona de riesgo. Esta medida buscó garantizar la seguridad de los residentes y permitir que las obras de reparación se realizaran sin exponerlos a nuevos peligros.

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Medidas de reparación y soluciones definitivas para las familias

Para concretar la obra, fue necesario coordinar esfuerzos entre varias instituciones y gestionar la aprobación de recursos en la Asamblea Legislativa. Durante la ejecución de los trabajos, las lluvias y el crecimiento del caudal del río dificultaron el avance y obligaron a retirar maquinaria y personal en repetidas ocasiones.

Estas condiciones exigieron medidas adicionales para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de la comunidad.

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El proyecto incluyó no solo la reconstrucción de la bóveda, sino también mejoras en distintas áreas de uso común y reparaciones en viviendas afectadas por filtraciones y daños estructurales. Se intervinieron áreas como la cancha y los juegos infantiles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la zona.

El proyecto incluyó mejoras técnicas y reparaciones en viviendas y espacios comunes. (Foto: Secretaría de Prensa)

En el acto de entrega, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, expresó que la finalidad de la intervención es reducir la vulnerabilidad de las familias y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. “Hoy están aquí con un corazón alegre, con lágrimas en los ojos de alegría, porque no me imagino el miedo que sintieron en algún momento”, dijo Sol.

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Con la finalización de la obra, las familias de Brisas de San Francisco cuentan con una infraestructura renovada y medidas para reducir los riesgos asociados a la temporada de lluvias y a futuros colapsos en la zona.