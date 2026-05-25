Sociedad

“Estoy hasta los huevos”: manejaba borracho, quiso evitar un control y atropelló a un policía en Berazategui

El conductor aceleró para evadir un retén en la autopista Buenos Aires-La Plata y fue detenido con 1,82 gramos de alcohol. El sargento atropellado fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui con politraumatismos

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El sargento accidentado fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui con politraumatismos después de que una camioneta lo embistiera en pleno operativo de tránsito, conducida por un hombre que registró 1,82 gramos de alcohol en sangre y aceleró al ver las luces del retén policial

Un comerciante de 53 años circulaba en la madrugada del lunes por la autopista Buenos Aires-La Plata con 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre cuando, al divisar las luces de un operativo policial, aceleró para escapar, perdió el control de su camioneta y terminó arrollando a un policía.

El hecho se registró en el kilómetro 17,5 de la autopista, a la altura de Berazategui, durante la madrugada del lunes 25 de mayo, en el marco del operativo “Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo”, dispuesto por la Policía Vial bonaerense para reforzar los controles de tránsito durante el feriado patrio. Dos efectivos de esa división —el sargento Matías Ezequiel Segovia y el oficial Jorge Luis Cabrera— se encontraban sobre la banquina a bordo de motos de seguridad vial cuando la Ford Maverick que conducía un hombre, identificado como E.A.B., quien aceleró al ver el retén.

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Tras la maniobra, perdió el control del vehículo y la camioneta embistió al sargento Segovia. El impacto derivó en politraumatismos para el efectivo, que fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Fuentes policiales confirmaron al medio El Día que el agente permaneció consciente y fuera de peligro.

Varios testigos que circulaban por la autopista en ese momento declararon ante la policía que E.A.B. venía con maniobras peligrosas desde kilómetros antes de llegar al control. El patrón de conducción irregular habría llamado la atención de otros automovilistas mucho antes del choque.

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Tras el choque, el hombre fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado positivo él mismo anticipó ante los agentes presentes en el lugar
Tras el choque, el hombre fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado positivo él mismo anticipó ante los agentes presentes en el lugar

Tras el impacto, los efectivos sometieron al conductor al test de alcoholemia. Según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial a Infobae, el resultado fue de 1,82 G/L, cifra que supera ampliamente el límite de 0,5 G/L establecido para conductores particulares en la provincia de Buenos Aires.

Lejos de sorprenderse, E.A.B. reaccionó con una frase que quedó registrada en el video filmado por uno de los agentes: “Ya sé que tomé alcohol, estoy hasta los huevos. No voy a declarar otra cosa”. Cuando el efectivo le comunicó formalmente el resultado positivo de la prueba, el conductor respondió: “Sí, ya lo sé”.

De acuerdo con el relato de los testigos, las maniobras previas al choque anticipaban un desenlace que pudo haber sido de mayor gravedad. La secuencia completa del hecho quedó documentada gracias a la grabación realizada por uno de los policías presentes en el lugar.

E.A.B. fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Las actuaciones judiciales avanzan para determinar su situación procesal, según indicaron fuentes vinculadas al caso.

Manejaba alcoholizado en Palermo y chocó contra un banco: tiene 18 años

Las imágenes muestran un vehículo utilitario de color plateado con daños visibles en una de sus ruedas delanteras, estacionado en una calle urbana durante la noche. Una ambulancia y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires están presentes en el lugar. Barreras de contención de color amarillo se observan caídas en el pavimento. El material registra una cobertura informativa sobre un siniestro vial.

Un joven de 18 años protagonizó un violento choque este jueves por la mañana en el barrio porteño de Palermo, cuando impactó contra el frente de una sucursal bancaria. Circulaba bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:20 en la esquina de las avenidas Santa Fe y Scalabrini Ortiz, en donde el conductor perdió el control de un Chevrolet Cruze gris e impactó contra la sucursal del Banco Galicia.

De acuerdo con el oficial que presenció el episodio, el auto circulaba a gran velocidad por Scalabrini Ortiz y, al doblar en Santa Fe, se subió a la vereda y terminó en el frente del banco. Los dos ocupantes salieron por sus propios medios.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, aunque no fue necesario trasladar al conductor, confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Por orden del magistrado interviniente, se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,22 g/l, superando ampliamente el límite permitido en la Ciudad de Buenos Aires, fijado en 0,5 g/l.

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